Agribank, Vietcombank, BIDV, ACB, Sacombank, LPBank, VietBank đồng loạt giảm lãi suất cho vay

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Agribank, Vietcombank, BIDV, ACB, LPBank và VietBank đồng loạt triển khai các chương trình giảm lãi suất cho vay, với mức điều chỉnh phổ biến từ 1,5-2 điểm %/năm đối với các khoản vay và lĩnh vực ưu tiên.

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm

Ngày 19/10, nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt công bố các chương trình giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân giảm chi phí vốn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm.

Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), từ ngày 19/10, ngân hàng triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm so với mức thông thường, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và khách hàng có nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Để thực hiện chương trình, Agribank dự kiến dành khoảng 2.000 tỷ đồng từ nguồn lực tài chính của ngân hàng.

Agribank hiện có dư nợ cho vay hơn 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm 2026. Bên cạnh chương trình mới, ngân hàng tiếp tục triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 70.000 tỷ đồng, với lãi suất thấp hơn 1-2%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Đến thời điểm công bố, dư nợ cho vay ưu đãi của Agribank đạt khoảng 275.000 tỷ đồng, với lãi suất bình quân khoảng 6,6%/năm.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã triển khai chương trình tín dụng ưu đãi từ ngày 15/10/2026, áp dụng trên toàn hệ thống đối với các khoản vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam. Lãi suất cho vay theo chương trình từ 6%/năm, thấp hơn tối đa 2%/năm so với mức thông thường, tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn.

Chương trình của BIDV hướng tới các ngành, lĩnh vực phù hợp với định hướng ưu tiên của Chính phủ, trên cơ sở khách hàng đáp ứng điều kiện của chương trình và quy định cấp tín dụng của ngân hàng.

Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Tùng cho biết ngân hàng cam kết từ nay đến cuối năm giảm tối thiểu 2% lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Thông tin được ông Tùng chia sẻ tại phiên thảo luận tổ chiều 17/10 về dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo lãnh đạo Vietcombank, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam nhưng chỉ chiếm khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng. Điều này cho thấy nhu cầu hỗ trợ vốn của nhóm doanh nghiệp này còn lớn.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo các ngân hàng sáng 19/10 (Ảnh: SBV)

Ở khối ngân hàng tư nhân, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng thông báo triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm đối với doanh nghiệp. Ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ACB, cho biết ngân hàng thực hiện chương trình theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Theo ông Phát, trước đó ACB đã triển khai chương trình ưu đãi giảm 1% lãi suất cho vay và giải ngân khoảng 5.000 tỷ đồng. Với chương trình mới, ngân hàng kỳ vọng góp phần giảm chi phí vốn, cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) cũng vừa thông báo sẽ dành nguồn vốn ưu đãi lên đến 40.000 tỷ đồng cho khách hàng doanh nghiệp, áp dụng mức giảm 2%/năm lãi suất cho vay, với lãi suất ưu đãi từ 8,5%/năm theo điều kiện của chương trình.

Đối tượng thụ hưởng của chương trình là các doanh nghiệp trong nước hoạt động trong những ngành nghề chủ lực, có nhu cầu bổ sung vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh; doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) - những nhóm khách hàng gắn với các lĩnh vực được Chính phủ và NHNN ưu tiên hỗ trợ.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) cũng triển khai chương trình giảm lãi suất huy động và cho vay trên toàn hệ thống từ ngày 19/10 đến hết ngày 31/12/2026. Trong đó, lãi suất cho vay đối với các khoản giải ngân mới phục vụ sản xuất, kinh doanh ngắn hạn giảm 1,6-2%/năm.

Chính sách này hướng tới khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu bổ sung vốn lưu động, nhập nguyên vật liệu, duy trì hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh; đồng thời ưu tiên các lĩnh vực như nông nghiệp, nông thôn.

Đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank), từ ngày 19/10, ngân hàng triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 3.000 tỷ đồng, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1,5%/năm so với mức thông thường. Chương trình áp dụng đến hết ngày 30/6/2027 hoặc khi hết hạn mức.

Nguồn vốn được tập trung hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. VietBank đồng thời tham gia chương trình tín dụng dành cho lĩnh vực nông, lâm, thủy sản với hạn mức 600 tỷ đồng, áp dụng lãi suất thấp hơn 1%/năm so với lãi suất cho vay bình quân ngắn hạn.

Ngân hàng chia sẻ lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên

Làn sóng giảm lãi suất cho vay diễn ra sau cuộc họp ngày 16/10 về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì, cùng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Chính phủ đánh giá mặt bằng lãi suất cho vay còn cao, ảnh hưởng đến chi phí vốn, hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng tiếp cận tín dụng. Các ngân hàng được yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Ngày 18/10, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng quyết liệt giảm lãi suất huy động và cho vay, tiết giảm chi phí hoạt động, đồng thời không chạy đua tăng lãi suất gây bất ổn thị trường. Các ngân hàng không tuân thủ chỉ đạo có thể bị xem xét điều chỉnh giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong phần còn lại của năm 2026 và giao chỉ tiêu thấp hơn trong năm 2027.

Cùng với việc giảm lãi suất cho vay, một số ngân hàng cũng điều chỉnh giảm lãi suất huy động nhằm tiết giảm chi phí vốn đầu vào. LPBank giảm 0,5-0,6%/năm đối với tiền gửi từ 6 tháng trở lên và giảm 0,05-0,1%/năm đối với kỳ hạn dưới 6 tháng. VietBank giảm 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, áp dụng từ ngày 19/10. ACB cũng cho biết sẽ điều chỉnh giảm lãi suất huy động theo định hướng điều hành.

Tại buổi họp với các lãnh đạo ngân hàng sáng 19/10, Thống đốc Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết NHNN ban hành văn bản yêu cầu các TCTD giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; đồng thời tập trung giảm lãi suất cho vay từ 1,5–2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Việc giảm lãi suất cần được cân đối với khả năng tài chính của từng TCTD, gắn với tiết giảm chi phí và chia sẻ lợi nhuận.

Theo Thống đốc, muốn giảm lãi suất cho vay thực chất, các TCTD phải đồng thời tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận và giảm chi phí huy động vốn. Lãi suất huy động là một trong những cấu phần quan trọng nhất của chi phí vốn; nếu các ngân hàng tiếp tục đẩy lãi suất huy động lên cao sẽ khó có cơ sở để giảm lãi suất cho vay.

Thống đốc lưu ý, giảm lãi suất không thực hiện cào bằng mà cần lựa chọn đúng đối tượng, tập trung hỗ trợ các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Chính sách giảm lãi suất cần được xem xét đối với cả dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới, qua đó giúp doanh nghiệp đang hoạt động giảm gánh nặng tài chính, đồng thời hỗ trợ nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh.