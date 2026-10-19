Bảo Tín Mạnh Hải thông báo quy định mới nhất tới khách hàng mua bán vàng từ 5 triệu đồng

Từ ngày 16/10, khách hàng mua, bán vàng có tổng giá trị giao dịch từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải thanh toán bằng phương tiện không dùng tiền mặt theo quy định mới của Chính phủ.

Bảo Tín Mạnh Hải đã thông báo đến khách hàng về việc thực hiện quy định này tại hệ thống cửa hàng.

Theo thông báo của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, quy định trên được áp dụng theo Nghị định số 390/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 16/10/2026.

Cụ thể, các giao dịch mua, bán vàng có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày của một khách hàng trở lên phải được thanh toán bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Để việc giao dịch diễn ra thuận tiện, Bảo Tín Mạnh Hải khuyến nghị khách hàng chủ động chuẩn bị phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khi mua, bán vàng thuộc diện áp dụng.

Bảo Tín Mạnh Hải phát đi thông báo.

Quy định này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ điều chỉnh ngưỡng giá trị giao dịch vàng phải thanh toán không dùng tiền mặt từ 20 triệu đồng xuống còn 5 triệu đồng trong ngày. Khách hàng cần lưu ý tổng giá trị giao dịch trong ngày để chủ động lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp.

Trước đó, Nghị định 232 quy định các giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên phải thực hiện thanh toán qua tài khoản. Như vậy, ngưỡng giao dịch bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt giảm 4 lần, từ 20 triệu xuống 5 triệu đồng mỗi ngày.

Ngoài thay đổi về phương thức thanh toán, Nghị định 390 cũng sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 theo hướng xác định hoạt động sản xuất, gia công và kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ không thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan, bao gồm chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tiêu chuẩn, đo lường; nhãn hàng hóa; niêm yết giá; hóa đơn, chứng từ; thuế; phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ môi trường; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phòng, chống rửa tiền.