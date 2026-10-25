Có bao nhiêu tiền thì sẽ trở thành khách VIP của Vietcombank?

Vietcombank đang áp dụng 7 nhóm tiêu chí để định danh khách hàng ưu tiên (Priority). Ngoài tiền gửi, thu nhập, khoản vay, bảo hiểm hay chi tiêu thẻ cũng có thể giúp khách hàng đủ điều kiện.

Theo quy định của Vietcombank, khách hàng cá nhân chỉ cần đáp ứng một trong các nhóm điều kiện để được định danh là khách hàng Priority. Xét riêng về số tiền, ngưỡng dễ tiếp cận nhất là số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) bình quân 12 tháng liền trước từ 500 triệu đồng.

Một số tiêu chí định danh khách hàng Priority. Ảnh chụp màn hình website Vietcombank

Với tiền gửi nói chung, mốc yêu cầu là 2 tỷ đồng, tính theo số dư bình quân 12 tháng liền trước hoặc số dư cam kết duy trì trong 6 tháng tiếp theo. Nếu kết hợp với tài sản đầu tư tại các đối tác như VCBS, VCBF, tổng tài sản (AUM) cần từ 2 tỷ đồng, trong đó tiền gửi tối thiểu 1 tỷ đồng. Khách hàng chỉ có tài sản đầu tư cần giá trị tài sản ròng (NAV) tại các đối tác từ 5 tỷ đồng, kèm điều kiện liên kết tài khoản với Vietcombank và đồng ý chia sẻ thông tin.

Không gửi tiền vẫn có thể thành khách Priority

Người có thu nhập bình quân hàng tháng trong 12 tháng liền trước từ 50 triệu đồng đáp ứng điều kiện. Khách hàng có dư nợ vay bình quân 12 tháng liền trước, hoặc dư nợ cam kết duy trì 6 tháng tiếp theo, từ 3 tỷ đồng cũng được định danh.

Với bảo hiểm, khách hàng cần ít nhất một hợp đồng FWD do Vietcombank phân phối, còn hiệu lực, phát hành không quá 3 năm, và tổng phí đã đóng trong 12 tháng liền trước từ 100 triệu đồng. Chủ thẻ tín dụng cá nhân có hạn mức từ 70 triệu đồng và chi tiêu 12 tháng liền trước từ 250 triệu đồng cũng đủ điều kiện; chi tiêu qua thẻ do công ty ủy quyền không được tính. Ngân hàng còn cho phép định danh theo gia đình khi tổng tiền gửi của các thành viên từ 4 tỷ đồng, trong đó thành viên chính có tối thiểu 2 tỷ đồng.

Cách tính điểm tổ hợp

Khách hàng chưa đạt riêng lẻ tiêu chí nào có thể dùng cơ chế tổ hợp, với hai điều kiện đồng thời. Thứ nhất, đạt một trong bốn ngưỡng: tiền gửi từ 1 tỷ đồng; dư nợ vay từ 2 tỷ đồng; chi tiêu thẻ tín dụng hạng Platinum trở lên từ 200 triệu đồng trong 12 tháng; hoặc phí bảo hiểm FWD đã đóng từ 70 triệu đồng trong 12 tháng. Thứ hai, đạt từ 10 điểm, với mỗi 200 triệu đồng tiền gửi, 300 triệu đồng dư nợ vay, 25 triệu đồng chi tiêu thẻ, 10 triệu đồng phí bảo hiểm hoặc 500 triệu đồng NAV được tính 1 điểm.

Ví dụ, khách hàng có 1 tỷ đồng tiền gửi (5 điểm) và chi tiêu 125 triệu đồng qua thẻ tín dụng trong năm (5 điểm) sẽ đạt 10 điểm. Số dư tiền gửi cũng đã chạm mốc 1 tỷ đồng của điều kiện thứ nhất, nên người này đủ điều kiện xét định danh.

Bốn hạng khách hàng ưu tiên

Khách hàng Priority Vietcombank được chia thành bốn hạng. Kim cương Elite yêu cầu số dư tiền gửi hoặc dư nợ vay từ 50 tỷ đồng, hoặc từ 250 điểm tổ hợp kèm duy trì tiền gửi từ 5 tỷ đồng hay dư nợ từ 10 tỷ đồng. Hạng Kim cương có mốc 20 tỷ đồng, hoặc từ 100 điểm với cùng điều kiện duy trì. Hạng Vàng cần 5 tỷ đồng, hoặc từ 25 điểm kèm tiền gửi từ 2 tỷ đồng hay dư nợ từ 3 tỷ đồng. Khách hàng còn lại thuộc hạng Titan.

Bốn hạng khách hàng Priority. Ảnh chụp màn hình website Vietcombank

Hạng khách hàng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí thẻ. Theo biểu phí thẻ tín dụng quốc tế có hiệu lực từ ngày 22/1/2026, thẻ Vietcombank Visa Signature có phí thường niên 3 triệu đồng/năm và được miễn cho khách hàng Priority; nếu khách hàng xuống hạng Priority, ngân hàng sẽ thu phí theo quy định. Thẻ Visa Infinite có phí 30 triệu đồng/năm, chỉ miễn cho hạng Kim cương Elite và Kim cương. Các mức phí này chưa gồm VAT.