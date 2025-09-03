Lan Phương đi "đại trùng tu" nhan sắc sau hơn 1 tháng ly hôn chồng Tây

Cuối tháng 7 vừa qua, Lan Phương thông báo cuộc hôn nhân của cô và chồng Tây đã chính thức đổ vỡ. Tình hình của nữ diễn viên sau khi chia tay chồng nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Lan Phương từng cho biết cô đối diện với nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần khi hôn nhân đổ vỡ. Hơn 1 tháng đối mặt với biến cố, nữ diễn viên quyết định thay đổi bản thân để bắt đầu 1 chặng đường mới. Từ cuối tháng 8, cô đã tới thẩm mỹ viện thực hiện loạt biện pháp thẩm mỹ, tút tát nhan sắc toàn diện để cải thiện vẻ ngoài.

Toàn bộ quá trình trùng tu nhan sắc như mát-xa giảm béo, làm săn chắc body, nâng cơ, xóa nếp nhăn và trẻ hóa làn da đều được Lan Phương chia sẻ với khán giả. Nữ diễn viên sinh chẳng giấu giếm việc nhan sắc đi xuống. Cô tâm sự da bị nhăn, chùng nhão vì giảm cân nhanh, thức khuya nhiều, stress khi 1 mình chăm hai con sau đổ vỡ hôn nhân. Do đó, cô muốn can thiệp thẩm mỹ lấy lại ngoại hình trẻ đẹp để tự tin trở lại đóng phim.

Lan Phương quyết định đi "trùng tu" nhan sắc

"Tôi không còn béo nhưng da gặp nhiều vấn đề do giảm cân quá nhanh. Sau sinh con thứ hai tôi tập trung kiểm soát chế độ ăn và tập luyện nhiều để giảm cân cấp tốc khiến da bị chùng, nhão, không kịp săn lại. Tôi khá hoảng hốt về tình trạng của mình bởi không chỉ da mặt mà cả da tay, chân của tôi cũng bị nhăn nhiều do hậu quả của quá trình giảm cân quá nhanh. Đặc biệt bụng tôi bị da thừa rất nhiều, cần xử lý", Lan Phương chia sẻ.

Theo Lan Phương, sau 1 tuần can thiệp thẩm mỹ vùng bụng, vòng 2 của cô đã có sự cải thiện, săn chắc hơn, múi cơ số 11 dần lộ rõ. Nữ diễn viên cũng hy vọng da mặt cô sẽ căng bóng, mịn màng, hàm gọn lại hậu thực hiện liệu trình "trùng tu". Bên cạnh việc sử dụng các biện pháp thẩm mỹ, Lan Phương tâm sự rằng cô đang cố gắng lấy lại cân bằng, ổn định tâm lý để tập trung vào công việc, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc để lo cho hai con sau ly hôn.

Lan Phương cho biết việc can thiệp thẩm mỹ đang giúp cô cải thiện nhiều vấn đề về da

Sau khi thông báo rạn nứt với chồng Tây, Lan Phương hiện đã quay trở lại với công việc, tham gia dự án phim mới và kinh doanh quán cafe. Trên trang cá nhân, cô còn đăng tải khoảnh khắc chăm chỉ đi tập nhảy, chạy bộ và tập gym để cải thiện sức khỏe tinh thần. Cô cũng gặp bác sĩ tâm thần, chuyên viên tâm lý để vượt qua chứng trầm cảm. Được biết, nữ diễn viên và hai con đang sinh sống ở Hà Nội. Theo Lan Phương, 1 mình chăm con khiến cô đôi lúc cảm thấy mệt mỏi, bất ổn nhưng sau đó mọi chuyện lại đâu vào đấy khi cô học được cách cân bằng giữ công việc, gia đình.

Lan Phương từng bị trầm cảm sau khi sinh vì một mình chăm sóc con

Năm 2018, Lan Phương kết hôn với ông xã người Anh - David Duffly. Anh làm việc trong lĩnh vực khách sạn và nghỉ dưỡng. Dù đã có với nhau hai con, cả hai vẫn chưa tổ chức một lễ cưới chính thức. Sau 7 năm gắn bó, nữ diễn viên bất ngờ thông báo cuộc hôn nhân với chồng ngoại quốc đã khép lại. Cô cho biết mình đã đơn phương nộp đơn ly hôn vào cuối tháng 5 vừa qua.

Sau khi thông báo đường ai nấy đi với chồng Tây sau 7 năm bên nhau, cuộc sống của diễn viên Lan Phương được khán giả quan tâm

Vừa qua, Lan Phương khiến không ít người lo lắng khi đăng tải hình ảnh lộ rõ khuôn mặt đau đớn, phải nhập viện. Cô bộc bạch tình trạng sức khỏe của bản thân đã bất ổn trong suốt nhiều năm qua như bị đau bụng, buồn nôn, nôn liên tục, huyết áp tụt, lạnh cóng người...

Lan Phương sau đó phải gấp rút lên tiếng đính chính đó là hình ảnh cũ chứ không phải mới đây. Cô còn xin lỗi vì không ghi rõ thông tin để khán giả lo lắng. "Xin lỗi Phương quên ghi thêm là ngày chụp bức ảnh này là cuối tháng 4/2025, không phải hiện tại bây giờ đâu ạ. Phương xin lỗi quên chi tiết này làm nhiều người lo lắng tưởng Phương bây giờ đang ở viện", cô cho hay.