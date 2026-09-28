Lần đầu tiên tại Việt Nam: Các bác sĩ đặt thành công bóng vào khí quản thai nhi 30 tuần tuổi để giúp phổi phát triển

"Không để một mầm sống nào bị bỏ lại phía sau ngay cả khi chưa chào đời!"...

Đặt thành công bóng vào khí quản thai nhi 30 tuần tuổi để giúp phổi phát triển

Ngày 26/09/2026, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương thông tin, ê-kíp các y bác sĩ Trung tâm Y học Bào thai của Bệnh viện đã thực hiện thành công ca can thiệp bào thai kỹ thuật cao FETO (nội soi buồng ối đặt bóng gây bít khí quản thai nhi điều trị thoát vị hoành bẩm sinh) đầu tiên tại Việt Nam cho một trường hợp bệnh lý bẩm sinh vô cùng phức tạp.

Thoát vị hoành bẩm sinh là một dị tật nặng nề, trước đây những trường hợp nặng nếu không được can thiệp từ trong bụng mẹ, phổi của thai nhi sẽ bị chèn ép dẫn đến thiểu sản phổi (phổi của thai nhi sau đẻ không thực hiện được chức năng hô hấp) và đối mặt với tỷ lệ tử vongngay sau khi chào đời lên đến 50%.

Dù phải đối mặt với vô vàn thách thức trong phòng mổ (từ tư thế thai nhi còn rất nhỏ và non, bồng bềnh trong nước ối), đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối từng milimétkhi đưa chiếc bóng nhỏ xíu vào khí quản thai nhi, nhưng với sự chuẩn bị công phu và bản lĩnh vững vàng, ê-kíp đã chinh phục hoàn toàn những thách thức mới.

Kỹ thuật FETO lần đầu tiên được thực hiện thành công tại Việt Nam

Kỹ thuật FETO đỉnh cao vốn từng là "bài toán khó" buộc nhiều gia đình phải tốn kém sang nước ngoài tìm kiếm hy vọng. Thực tế cũng chưa nhiều quốc gia và không có nhiều chuyên gia thực hiện được kỹ thuật này. Chi phí của một ca mổ tại các nước tiên tiến là hơn trăm nghìn đô la, nay đã được Bệnh viện Phụ sản Trung ương làm chủ hoàn toàn ngay trên nước nhà.

TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh (Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương) chia sẻ: "Thành công này không chỉ là minh chứng rõ nét cho thấy tập thể Bệnh viện Phụ SảnTrung ương đã chuẩn bị công phu, quyết tâm chinh phục mọi giới hạn của Y học, làm chủ các kỹ thuật đỉnh cao thế giới ngay tại Việt Nam, mà còn hiện thực hóa khát vọng lớn lao: Không để một mầm sống nào bị bỏ lại phía sau ngay cả khi chưa chào đời".

Giữa không gian áp lực tột độ, khi tín hiệu kỹ thuật thành công xác nhận, cả phòng mổ như vỡ òa. Những giọt mồ hôi trên trán, những cái ôm nghẹn ngào và cả những giọt nước mắt lăn dài sau lớp khẩu trang của tập thể lãnh đạo bệnh viện và đội ngũ y bác sĩ - đó không chỉ là niềm vui của một ca mổ thành công, mà còn là thành quả của sự dấn thân, dồn hết tâm huyết và trí tuệ cho sinh mệnh nhỏ bé, cho hạnh phúc làm mẹ và cả chất lượng giống nòi Việt Nam.

Thành công của ca phẫu thuật FETO đầu tiên tại Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong chuyên ngành Sản Phụ khoa nói chung lĩnh vực Y học bào thai nói riêng. Không chỉ là một ca can thiệp cứu sống sinh linh, đây là tuyên ngôn dõng dạc về tầm vóc, bản lĩnh và trí tuệ đỉnh cao của Y học Việt Nam khi vươn lên sánh vai với các cường quốc trên Thế giới. Từ nay, những mầm non tương lai không còn phải đi xa để tìm kiếm cơ hội sống, bởi vì ngay trên dải đất hình chữ S này, các y bác sĩ của chúng ta đã làm chủ được những đỉnh cao Y khoa toàn cầu.

(Ảnh: BV)