Nghiên cứu công nghệ nhận diện nốt phổi có nguy cơ ung thư từ hơi thở

Một phương pháp phân tích hơi thở đơn giản có thể giúp phân biệt nốt phổi ác tính và lành tính, qua đó hỗ trợ phát hiện ung thư phổi sớm và giảm nhu cầu thực hiện các xét nghiệm xâm lấn.

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Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí MedComm và Đại học Griffith ngày 24/9, nhóm các nhà khoa học Australia đã áp dụng công nghệ mũi điện tử eNose giúp nhận diện các hóa chất trong hơi thở, kết hợp với phương pháp sắc ký khí - khối phổ (GC-MS) để xác định những hợp chất hữu cơ dễ bay hơi cụ thể.

Nếu như eNose được dùng để tạo mô hình tổng thể để so sánh, thì GC-MS lại giúp cung cấp thông tin cụ thể hơn về mặt hóa học.

Theo nữ giáo sư Chamindie Punyadeera, Viện Y sinh và Glycomics thuộc Đại học Griffith, cả hai phương pháp đều có thể phân biệt nốt phổi ác tính và lành tính tốt hơn đáng kể so với các mô hình chỉ sử dụng thông tin lâm sàng thông thường.

Nốt phổi là những tổn thương nhỏ có thể được phát hiện qua các phương pháp chẩn đoán hình ảnh. Khi có dấu hiệu đáng ngờ, bác sĩ có thể cần lấy mẫu mô để xác định tổn thương có phải ung thư hay không.

Hiện nay, sinh thiết nốt phổi thường được thực hiện dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính (CT) hoặc thông qua nội soi phế quản. Một số trường hợp cần can thiệp phẫu thuật để đánh giá tổn thương. Theo Đại học Griffith, khoảng 2,5 triệu ca ung thư phổi mới được chẩn đoán trên toàn cầu mỗi năm.

Bà Zhang Xi, đồng tác giả nghiên cứu tại Đại học Griffith, cho biết quá trình sinh thiết nốt phổi có thể gặp khó khăn về kỹ thuật, đặc biệt khi tổn thương nhỏ hoặc nằm ở vị trí khó tiếp cận. Thủ thuật này cũng có thể gây biến chứng như tràn khí màng phổi.

Theo kết quả công bố, phương pháp xét nghiệm hơi thở mới có tiềm năng hỗ trợ xác định những nốt phổi có khả năng ác tính cao hơn. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu không đề xuất sử dụng phương pháp này để thay thế sinh thiết.

Thay vào đó, xét nghiệm không xâm lấn có thể giúp bác sĩ xác định bệnh nhân nào cần được can thiệp xâm lấn sớm hơn. Phương pháp này cũng có thể hạn chế những thủ thuật không cần thiết ở người có nốt phổi lành tính nếu được đưa vào quy trình chăm sóc lâm sàng thường quy.

Các nhà nghiên cứu cho rằng phương pháp mới này cần được tiếp tục đánh giá trước khi có thể áp dụng rộng rãi trong thực hành y khoa.