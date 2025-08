Lần đầu tiên FPT giảm hàng trăm nhân sự, 10 cái tên cắt giảm nhiều nhất có tới 6 ngân hàng: Chuyện gì đang xảy ra?

Thống kê từ Báo cáo tài chính quý 2/2025 của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán cho thấy, xu hướng giảm nhân sự đang diễn ra trên diện rộng tại ngành Tài chính Ngân hàng.

Dẫn đầu là LPBank với việc giảm 1.986 nhân sự, theo sau là Thế giới di động giảm 1.353 người, VIB giảm 1.244 nhân sự và Sacombank giảm 1.244 người.

Như vậy, trong 4 cái tên cắt giảm trên 1.000 người, có 3 ngân hàng. Trong top 10 đơn vị giảm nhân sự nhiều nhất, có 6 ngân hàng. Trong 16 đơn vị được thống kê, có 11 cái tên thuộc ngành Ngân hàng và Chứng khoán.

Doanh nghiệp phi tài chính duy nhất giảm trên 1.000 người là Thế giới di động, tuy nhiên con số giảm chỉ bằng 2% số nhân sự đầu năm của ‘đại gia’ bán lẻ này. Đến ngày 30/6/2025, công ty còn 61.779 nhân sự - lớn nhất sàn chứng khoán.

Trong khi đó, LPBank, VIB, ABBank, SSI đã giảm trên 10%.

CTCP FPT (FPT) lần đầu tiên ghi nhận việc giảm nhân sự so với đầu năm với số lượng giảm đi là 497 người, tương đương 1% nhân sự. Quý 2/2025 cũng là lần đầu tiên FPT giảm 1.000 nhân sự trong 1 quý.

Một doanh nghiệp công nghệ lớn khác là VNG giảm 92 người, tương đương 3%.

Doanh nghiệp Sữa lớn nhất Việt Nam - Vinamilk (VNM) – đã giảm 311 người, tương đương 3% nhân sự so với đầu năm. 6 tháng đầu năm nay, Vinamilk báo doanh thu đạt 29.659 tỷ đồng – giảm nhẹ so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế giảm gần 17%, được lý giải do tình hình kinh doanh không thuận lợi và giá nguyên vật liệu đầu vào tăng.

Thuỷ sản Việt Úc (VUG) – doanh nghiệp của “Vua tôm giống” Lương Thanh Văn – chứng kiến nửa đầu năm kém sắc khi doanh thu sụt giảm và lỗ 41 tỷ. Công ty đã giảm 292 nhân sự (tương đương 16%) còn 1.558 người.

Báo cáo thị trường lao động Q2.2025 mang tên "Thực trạng Tâm lý Người lao động hiện nay và Sự gián đoạn kết nối giữa Cung - cầu lao động trên thị trường" của Vieclam24h cho biết, trong nửa đầu năm 2025, làn sóng sa thải tiếp tục lan rộng trên toàn cầu và tại Việt Nam, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều ngành nghề, đặc biệt là Sản xuất, Bán lẻ, Tài chính, Công nghệ .

Ngành Bán lẻ toàn cầu ghi nhận hơn 64.000 việc làm bị cắt giảm, riêng tháng 4 đã có 7.235 người mất việc - tăng 77% so với cùng kỳ năm 2024, do ảnh hưởng từ thương mại điện tử, tự động hóa và AI.

Ngành Công nghệ toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam, đã cắt giảm 72.000 lao động chỉ trong 6 tháng đầu năm. Dù con số này giảm 28% so với năm ngoái, mức độ ảnh hưởng vẫn rất lớn.

Ở ngành Ngân hàng, năm 2024 Việt Nam ghi nhận hơn 2.500 nhân sự bị tinh giản từ 8 ngân hàng lớn - và xu hướng này vẫn được tiếp tục kéo dài trong năm nay.

Ở lĩnh vực Sản xuất, nhiều khu công nghiệp báo cáo các đợt cắt giảm quy mô lớn trong các ngành dệt may, da giày, lắp ráp điện tử dù hiện chưa có thống kê tổng hợp toàn quốc.

Được biết, Báo cáo này dựa trên khảo sát gần 3.000 người lao động (gần 2.000 người lao động và gần 1.000 doanh nghiệp) trong tháng 5 và tháng 6/2025.

Thực trạng cắt giảm nhân sự hiện vẫn còn tiếp diễn ở nhiều nơi. Theo khảo sát, hơn 1/4 Doanh nghiệp (26,4%) đã tiến hành cắt giảm nhân sự trong 12 tháng qua, với gần 70% trong số đó giảm quy mô dưới 10% nhân sự.

Các Doanh nghiệp thực hiện cắt giảm trong 12 tháng qua tập trung ở các lĩnh vực có quy mô lao động lớn hoặc nhạy cảm với biến động kinh tế, gồm: Bán lẻ (22,5%), Sản xuất (16,2%), Bất động sản (15,3%), Công nghệ thông tin - Phần mềm - Dữ liệu (9%) và Dịch vụ - Tư vấn - Đào tạo (7,2%). Một số ngành chuyên môn cao như Tài chính, Y tế cũng ghi nhận hoạt động cắt giảm nhân sự đáng kể.

Báo cáo cũng cho biết, người lao động bị sa thải ngày càng nhiều, với hơn 72,7% đã chủ động tìm việc trở lại. Tuy nhiên, chỉ 24,7% tìm được công việc phù hợp trong thời gian ngắn, cho thấy hành trình tái hòa nhập thị trường đầy thách thức.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp vẫn đang thiếu người nghiêm trọng. Có đến 77,4% doanh nghiệp đánh giá tuyển dụng khó khăn hơn cùng kỳ, đặc biệt ở nhóm nhân viên chính thức và cấp trung - những vị trí vốn được xem là “xương sống” vận hành.

Cung có, cầu có, nhưng không gặp nhau - nghịch lý rõ rệt này phản ánh sự đứt gãy ngày càng sâu trong kết nối giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng, không còn là vấn đề số lượng, mà là khoảng cách trong kỳ vọng, kỹ năng và tâm lý.