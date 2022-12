Lần đầu đóng cảnh nóng, nam diễn viên bị mẹ giám sát không rời nửa bước: Lý do đằng sau vừa hài vừa thương!

Cảnh nóng là chủ đề luôn làm khó những diễn viên, nhất là với tân binh mới vào nghề. Tuy nhiên có một nam diễn viên đã nhận được sự cổ vũ bất ngờ từ người thân khi lần đầu đóng cảnh nóng.



Đó là trường hợp chưa từng có từ trước đến nay của nam diễn viên Christopher Mintz-Plasse, khi anh tham gia dự án phim hài đình đám Superbad (tựa Việt: Siêu Xấu) vào năm 2007. Trong phim, anh có cơ hội đóng cảnh nóng đầu tiên trong sự nghiệp.

Nam diễn viên được mẹ giám sát cảnh nóng. Ảnh: Columbia Pictures

Thế nhưng khi chia sẻ trên chương trình The Rich Eisen Show, Mintz-Plasse cho biết đây không phải trải nghiệm thật sự thoải mái. Khi diễn cảnh nóng này của Superbad, ngoài đạo diễn ra thì vẫn còn một người nữa xem và giám sát anh từng ly từng tí. Và người đó chính là mẹ ruột của nam diễn viên.

"Tất nhiên mẹ tôi không thể ở bên tôi mọi nơi mọi lúc, nhưng khi tôi đóng cảnh nóng thì bà bắt buộc phải có mặt ở đó, chắc chắn luôn!", Mintz-Plasse chia sẻ về khoảnh khắc có 1-0-2 này kể từ khi anh bắt đầu diễn xuất.

Anh chàng có cảnh nóng với bạn diễn nữ. Ảnh: Columbia Pictures

Mẹ anh có mặt để giám sát con trai lần đầu đóng cảnh thân mật. Ảnh: Columbia Pictures

Khi được hỏi về cảm giác ra sao, Mintz-Plasse khẳng định anh vô cùng không thoải mái và tự nhiên khi có mẹ ở đó xem mình đóng cảnh nóng. Anh thú nhận: "Khi ấy tôi còn là 'trai tân' nên chẳng có tí kinh nghiệm gì. Tôi thật sự rất lo sợ, nhưng khi nhìn đến mo quay thì tôi lại thấy mẹ mình đang ăn bỏng ngô và trò chuyện với NSX rất vui vẻ…".

Nam diễn viên cực ngại ngùng, trong khi mẹ mình lại vô cùng thoải mái. Ảnh: Columbia Pictures

Sau cùng, Mintz-Plasse đoán rằng lý do mà mẹ anh có mặt khi anh lần đầu đóng cảnh nóng khả năng cao là vì khi ấy, Plasse vẫn chưa tròn 18 tuổi. Sợ con mình không có kinh nghiệm và gặp trở ngại, bà đã không ngại có mặt tại trường quay để theo dõi, cổ vũ con mình. Đây thực chất còn là yêu cầu pháp lý của chính đoàn phim đưa ra nhằm đảm bảo các diễn viên trẻ được an toàn. May mắn là sau cùng, Mintz-Plasse đã hoàn thành tốt cảnh quay khó nhằn này của Superbad.

Việc mẹ của nam diễn viên có mặt khi anh đóng cảnh nóng là bắt buộc. Ảnh: Columbia Pictures

Đây cũng không phải trường hợp duy nhất khi các bà mẹ "can thiệp" vào dự án Superbad. Diễn viên - biên kịch của phim Seth Rogen chia sẻ rằng chính mẹ anh đã góp một "miếng hài" vào kịch bản cho nhân vật McLovin của Christopher Mintz-Plasse. Đó là tình tiết McLovin xài hộ chiếu giả, tự nâng tuổi mình lên 23 nhưng rồi chính anh lại bị "tóm gọn" khi thân mật với một cô gái "em chưa 18".

Nhân vật McLovin được yêu thích nhất phim nhờ dáng vẻ "mọt sách" hài hước. Ảnh: Columbia Pictures

Mintz-Plasse thường xuyên đóng vai phụ trong các dự án hài đình đám của Hollywood, như Kick-Ass, Neighbors, Pitch Perfect… Tuy nhiên có lẽ Superbad vẫn là bộ phim để lại nhiều dấu ấn nhất cho sự nghiệp của nam diễn viên 8X, giúp anh giành giải Diễn xuất đột phá tại MTV Movie Awards.

Christopher Mintz-Plasse của hiện tại. Ảnh: Twitter

Ảnh: Columbia Pictures