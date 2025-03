Làm việc 34 ngày/năm, thu nhập triệu đô và tủ trang phục hơn 8.000 bộ

"Chúng tôi ghi hình khoảng 34 ngày/năm", Vanna White, người đồng dẫn gameshow nổi tiếng Wheel of Fortune, cho biết khi tham gia chương trình "Elvis Duran and the Morning Show" phát sóng gần đây. Bà cũng tiết lộ thêm rằng, thực ra cường độ ghi hình rất vất vả với khoảng 6 tập/ngày.

Wheel of Fortune là một trong những gameshow truyền hình lâu năm và được yêu thích nhất ở nước Mỹ cũng như trên toàn thế giới với rất nhiều phiên bản khác nhau, trong đó có phiên bản Việt với tên gọi Chiếc nón kỳ diệu. Vanna White đồng hành với gameshow này từ những ngày đầu tiên, cách đây hơn 4 thập kỷ với vai trò người mẫu cùng dẫn dắt, lật mở các ô chữ bí ẩn.

Từ năm 1982, bà Vanna White đã cùng với MC Pat Sajak trở thành người bạn của mọi gia đình qua màn ảnh nhỏ, là một trong những nhân vật mang tính biểu tượng trong lịch sử truyền hình Mỹ suốt 43 năm qua. Sau khi Pat Sajak nghỉ hưu, Vanna White, ở tuổi 68, tiếp tục tham gia hai mùa 2025 và 2026 cùng với người dẫn mới Ryan Seacrest.

Vanna White gắn bó với gameshow Wheel of Fortune hơn 4 thập kỷ (Ảnh: Getty Images)

Khi được hỏi rằng, liệu lịch làm việc có vẻ rất thoải mái, chỉ gồm 34 ngày làm việc có đồng nghĩa với 331 ngày nghỉ mỗi năm hay không, bà Vanna White trả lời: "Vâng, tôi đoán vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ theo cách đó".

Nhiều nguồn tin cho hay, với thời gian làm việc trên, Vanna White mang về thu nhập 3 triệu USD/năm. Tờ Fortune thông tin, lúc gia hạn hợp đồng cho mùa phát sóng 2025-2026, bà đã tham gia đàm phán lương và đạt được mức thu nhập hàng năm là 10 triệu USD. Tức là khoảng 294.000 USD cho mỗi ngày làm việc theo lịch trình 34 ngày. Thông tin trên (nếu là sự thật) khiến Vanna White được gọi là "nữ hoàng hiệu quả".

Trang phục của Vanna White khi tham gia gameshow những năm 80 (Ảnh: Ron Slenzak)

Một số trang phục được Vanna White yêu thích (Ảnh: Carol Kaelson)

Khi suy ngẫm về sự thay đổi trong vai trò của mình qua nhiều năm, Vanna White cho biết bà không còn phải làm công việc quen thuộc là lật các chữ cái một cách thủ công trên trên bảng câu đố nữa vì công nghệ hiện đại đã giúp các chữ cái tự động xuất hiện. "Với tất cả các thiết bị điện tử ngày nay, rõ ràng là những người thực hiện gameshow có thể làm được điều này mà không cần tôi", bà thừa nhận. Nhưng bà cũng hài hước cho biết sự hiện diện của mình không chỉ đơn thuần là lật ô chữ mà còn để giải đáp thắc mắc quen thuộc suốt hàng chục năm qua rằng, hôm nay Vanna White sẽ mặc gì?

Người đồng dẫn chương trình tiết lộ, số trang phục của bà cho gameshow Wheel of Fortune đã vượt quá con số 8.000 và đến giờ khán giả vẫn quan tâm đến việc bà sẽ chọn váy màu xanh hay màu đỏ, kiểu dáng dài thanh lịch hay ngắn gợi cảm... "Tôi có một số quyền lực. Cách thức hoạt động là nhà thiết kế gửi từ 30 - 50 bộ trang phục cùng một lúc và chúng tôi ghi hình 12 cuộc trong 2 ngày. Vì vậy, tôi thử những chiếc váy và chọn ra 12 bộ đẹp nhất. Tôi cố gắng không để bị lặp lại và cẩn trọng với những bộ đồ hở vai quá nhiều".

Dù rất yêu thích công việc và tận hưởng nhiều điều tuyệt vời mà Wheel of Fortune mang lại nhưng Vanna White cho biết bà chưa có hình dung rõ ràng về những kế hoạch sắp tới sau khi hoàn tất hợp đồng 2 năm.