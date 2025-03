Nóng: "MC quốc dân" qua đời vì nguyên nhân gây sốc

Truyền thông Nhật Bản đưa tin ông hoàng truyền hình tạp kỹ Monta Mino đã qua đời vào sáng sớm ngày 1/3 trong vòng tay gia đình. Monta Mino hưởng thọ 80 tuổi. Gia đình cho biết sẽ không có lễ tưởng niệm hay tiễn biệt ồn ào, chỉ có tang lễ nhỏ dành cho người thân.

Được biết vào tối ngày 16/2, ông hoàng truyền hình Nhật Bản đã dùng bữa tại nhà hàng thịt nướng cùng bạn bè. Ông nuốt 1 miếng lưỡi bò lớn mà không nhai kỹ, dẫn đến mắc nghẹn và tắc thở. Những người xung quanh vội vã vỗ lưng ông và gọi xe cấp cứu. Dù Monta Mino nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng ông đã rơi vào hôn mê và qua đời sau nửa tháng điều trị.

Cái chết đột ngột của Monta Mino khiến khán giả Nhật Bản bất ngờ và đau buồn. Ông sinh ra ở Tokyo, gia nhập đài truyền hình Nippon vào năm 1967 với vai trò phát thanh viên. Sau khi nghỉ việc, ông trở thành MC tự do và dẫn dắt nhiều chương trình giải trí nổi tiếng như The Great Battle Against Poverty, Campus God List, Japan's Wonderful Citizens... Phong cách dẫn chương trình hài hước của Monta Mino được khán giả vô cùng yêu thích.

Năm 2006, Monta Mino nhận được Kỷ lục Guinness là "MC có chương trình phát sóng trực tiếp dài nhất trong 1 tuần" với thời lượng phát sóng trực tiếp là 21 giờ 42 phút mỗi tuần. Tuy nhiên sau khi được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson vào năm 2019, ông quyết định nghỉ việc, sống cuộc sống hưu trí giản dị và thoải mái. Ông hoàng truyền hình tạp kỹ Nhật Bản thường xuyên đến nhà hàng thịt nướng để dùng bữa, không ngờ lại xảy ra tai nạn hy hữu khiến ông qua đời.

Nguồn: China Times