Làm show cùng ngày: NTK Chung Thanh Phong được khen mãn nhãn, NTK Đỗ Mạnh Cường bị chê nhạt

Làng mốt Việt vừa qua được dịp bùng nổ với hai đêm diễn mãn nhãn, trình làng những BST mới đầy ấn tượng của hai NTK đình đám Chung Thanh Phong và Đỗ Mạnh Cường. Cả hai show diễn đều nhanh chóng chiếm sóng mạng xã hội bởi sự xuất hiện của dàn sao và dàn mẫu Việt, khẳng định sức hút trong làng thời trang. Tuy nhiên, việc diễn ra cùng ngày cũng không tránh khỏi việc 2 show bị đặt lên bàn cân so sánh.

NTK CHUNG THANH PHONG

Ngay trong đêm mở màn Vietnam Couture Fashion Week vào tối 23/05, Chung Thanh Phong đã chứng tỏ vị thế "ông hoàng váy cưới" khi thắp sáng sàn diễn bằng BST Bridal FW25 lộng lẫy và cầu kì. Những giấc mơ về ngày cưới hoàn hảo được hiện thực hóa qua các mẫu thiết kế váy cưới và đầm dạ tiệc ấn tượng.

Show diễn của NTK Chung Thanh Phong để lại nhiều ấn tượng với giới mộ điệu. (Nguồn: Tiktok @thefacevietnamofficial)

BST Bridal FW25 của Chung Thanh Phong khiến người xem không khỏi trầm trồ trước sự đa dạng và tinh xảo trong từng thiết kế. Không chỉ dừng lại ở những chiếc đầm bồng bềnh quen thuộc, NTK còn đưa vào BST những kiểu dáng đuôi cá ôm sát lấy đường cong quyến rũ hay những thiết kế A-line sang trọng, tôn trọn hình thể phụ nữ. Điểm nhấn đắt giá của BST nằm ở kỹ thuật đính kết pha lê, ngọc trai và họa tiết ren 3D đầy tinh tế, lấp lánh trên nền chất liệu thượng hạng như lụa, satin, và voan mỏng manh.

Sức nóng của show Bridal FW25 lần này còn được lan tỏa mạnh mẽ bởi sự xuất hiện của dàn mỹ nhân và siêu mẫu hàng đầu Vbiz như Hoàng Thùy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Minh Tú,....

NTK ĐỖ MẠNH CƯỜNG

NTK Đỗ Mạnh Cường đã có màn "chào sân" đầy ý nghĩa khi được chọn là người mở màn cho Vietnam Wedding Fest 2025. Với BST SIXDO SS’25 mang chủ đề From Yes to Forever, NTK Đỗ Mạnh Cường đã mang đến sàn diễn những bộ cánh màu trắng tinh khôi. Điểm nhấn độc đáo của show diễn chính là màn sải bước của nhiều cặp đôi ở mọi lứa tuổi.

BST From Yes to Forever của NTK Đỗ Mạnh Cường. (Nguồn: Tiktok @domanhcuongofficial)



Xuyên suốt BST lần này, NTK Đỗ Mạnh Cường tiếp tục mang đến những thiết kế mang phong cách thanh lịch, tối giản. Với gam màu trắng chủ đạo, BST tập trung vào những kiểu dáng quen thuộc như váy xoè, đầm suông và vest nhưng được biến hóa bằng các chi tiết cắt cúp, đính hoa lên các chất liệu cao cấp.

Các thiết kế không chỉ dành cho ngày cưới mà còn có thể phù hợp nhiều hoàn cảnh, đúng chuẩn tinh thần "thời trang dành cho mọi người" mà SIXDO luôn hướng tới.

Dù cùng là đề tài váy cưới nhưng 2 show diễn lại nhận về những phản ứng đối lập. Netizen dành cơn mưa lời khen cho NTK Chung Thanh Phong trước độ xa hoa, lộng lẫy và khả năng sáng tạo, biến tấu tài tình trong từng thiết kế. Đặc biệt, màn kết show với sự đổ bộ của dàn vedette quyền lực như Hoàng Thuỳ, Bảo Ngọc, Lê Hoàng Phương, Minh Tú... cũng tạo nên khung cảnh nguy nga, tráng lệ.

Cơn mưa lời khen được dành tặng cho sự tài ba, độc đáo trong phong cách thiết kế cũng như tỉ mỉ đầu tư của NTK Chung Thanh Phong.

Trái lại, dù gây ấn tượng với ý tưởng catwalk cặp đôi nhưng show của NTK Đỗ Mạnh Cường lại vấp phải không ít ý kiến trái chiều về phần thiết kế. Nhiều tín đồ thời trang cho rằng, các thiết kế lần này khá "nhạt nhoà", thiếu sự đột phá và vẫn đi theo lối mòn của các BST trước đó. Ngoài ra, phần background không thực sự đặc sắc khiến tổng thể show diễn trở nên kém ấn tượng hơn so với kì vọng của khán giả.

Show diễn của Đỗ Mạnh Cường thành công mỹ mãn nhưng chưa thực sự đột phá, bùng nổ trong mắt khán giả.