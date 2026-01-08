Làm bài tập về nhà, cậu bé lớp 1 vô tình để lộ bí mật khiến mẹ "ngượng chín mặt"

Các bài tập liên quan đến con chữ của học sinh lớp 1 từ trước đến nay luôn có những đặc điểm rất riêng, đó là ngây ngô, thật thà và đôi khi khiến người lớn phải bật cười vì sự hồn nhiên không hề qua chỉnh sửa. Không cần câu chữ trau chuốt hay lập luận cao siêu, chỉ vài dòng viết nguệch ngoạc nhưng đúng với suy nghĩ của trẻ con cũng đủ trở thành "vitamin giải trí" cho cộng đồng mạng mỗi mùa tựu trường hay mỗi lần… phụ huynh dọn lại cặp sách cho con.

Mới đây, MXH tiếp tục xôn xao trước một bài tập tiếng việt của học sinh lớp 1 được chia sẻ rộng rãi. Cụ thể, đề bài yêu cầu học sinh "Viết 1 câu nói về mẹ của em". Nhìn qua có thể thấy, đây là dạng bài quen thuộc, gần như học sinh tiểu học nào cũng từng làm.

Tuy nhiên, bài làm của học sinh này lại nhanh chóng chiếm spotlight vì cách triển khai vô cùng thật thà. Thay vì những câu mẫu quen thuộc như "mẹ em rất hiền và yêu thương em", bạn nhỏ chọn cách kể đúng những gì mình quan sát và nghĩ trong đầu: "Mẹ em rất thích uống bia".

Mẹ chắc phải bó tay trước màn phanh phui sự thật của con. (Ảnh: Thương Lâm)

Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến. Nhiều người tỏ ra thích thú, cho rằng đây chính là kiểu bài văn đúng chất học sinh tiểu học, đọc lên là thấy cả một bầu trời tuổi thơ. Tuy nhiên, một số netizen để lại ý kiến rằng "vui thôi đừng vui quá", phụ huynh cần có sự đồng hành đúng cách để con vừa giữ được sự hồn nhiên, vừa đảm bảo đúng yêu cầu.

Ở một diễn biến khác, nhiều cư dân mạng hài hước còn cho rằng người mẹ trong câu chuyện cần... xem xét lại bản thân, lần sau mà muốn thỏa mãn sở thích thì cũng nên kín đáo chút, đừng để trẻ con nhìn thấy, vì suy cho cùng, "bia bọt" quá nhiều cũng không tốt mà.

Một vài bình luận tiêu biểu từ cộng đồng mạng:

- Yêu cầu mẹ tự kiểm điểm lại bản thân nhé, ai lại để con cái biết hết bí mật thế kia.

- Chắc mẹ đang ngượng chín mặt, không ngờ bị con trai bé bỏng của mình "bóc phốt" theo cách không hề ngờ đến.

- Đọc mà cười hoài không dừng được, đúng là chỉ trẻ con mới nghĩ đơn giản vậy.

- Tự nhiên nhớ lại bài văn lớp 1 của mình ngày xưa, chắc cũng "ngố" y chang.

- Những bài văn thế này nên được lưu lại, vài năm nữa đọc lại chắc thấy thương vô cùng.