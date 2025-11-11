Mới đây, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước động thái gây tranh cãi của CONGB hướng về Sơn.K. Giữa thời điểm Anh Trai Say Hi đang nhận được nhiều sự quan tâm nhờ dàn nghệ sĩ tài năng cùng những khoảnh khắc gắn kết, hài hước, chỉ một bình luận nhỏ của CONGB trên mạng xã hội lại vô tình trở thành "đốm lửa" khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Cụ thể, CONGB để lại bình luận dưới bài đăng hình chụp của các Anh Trai: "Anh thấy ảnh này ai cũng đẹp CẢ, C* SƠN Đ*". Thoạt nghe, đây dường như chỉ là một lời trêu đùa vui vẻ giữa những người bạn thân thiết. Tuy nhiên, khi đọc ngược lại cụm "c* sơn đ*", nhiều người nhận ra hàm ý nhạy cảm và cho rằng cách chơi chữ này thiếu tinh tế, đặc biệt khi người được nhắc đến là Sơn.K, gương mặt mới cũng đang nỗ lực tạo dựng hình tượng.

Bình luận của CONGB về Sơn K khiến cư dân mạng nổ ra tranh cãi

Ngay sau đó, sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khán giả. Một bộ phận fan của Sơn.K tỏ ra bức xúc, cho rằng hành động này của CONGB là kém duyên và thiếu tôn trọng, dù cả hai có thân thiết đến đâu. Nhiều người hâm mộ cũng chia sẻ cảm giác khó chịu khi thần tượng bị nhắc đến theo cách này, nhất là khi cả hai nghệ sĩ đều đang trong quá trình xây dựng hình ảnh tích cực từ chương trình.

Đáng nói, sự việc càng trở nên căng thẳng hơn khi fan của CONGB có phản ứng ngược lại, cho rằng dư luận đang "làm quá", và bảo vệ thần tượng bằng những bình luận gay gắt. Sự đối lập trong quan điểm giữa hai nhóm fan khiến tranh cãi ngày càng leo thang, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều khắp các nền tảng mạng xã hội.

Netizen nổ ra loạt ý kiến trái chiều, người bênh vực người thì chỉ trích câu nói đùa không tinh tế của CONGB dành cho Sơn.K

Cùng với đó, không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng khi CONGB - người từng được yêu mến nhờ tính cách hoà đồng, năng lượng tích cực và tiềm năng phát triển nổi bật, lại vướng phải sự cố vạ miệng không đáng có.

Mặt khác, vẫn có nhiều ý kiến bênh vực cho rằng đây chỉ là một cách nói đùa thân mật giữa 2 người bạn. Và Sơn.K - người được nhắc đến vẫn giữ im lặng và không có phản hồi tiêu cực nào nên người ngoài không cần làm quá vấn đề. Một số khán giả cho rằng việc tranh cãi quá mức chỉ khiến mối quan hệ giữa hai Anh Trai bị ảnh hưởng và khó xử.

Trước làn sóng chỉ trích, CONGB đã xóa bình luận và giữ im lặng, được cho là đã nhận thức được vấn đề. Nhiều người hâm mộ cũng kêu gọi cộng đồng ngừng lan truyền vụ việc, tránh làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cả hai Anh Trai, đồng thời giúp câu chuyện sớm khép lại trong êm đẹp.

CONGB và Sơn.K từ vòng đầu tiên ở Anh Trai Say Hi đã chung đội. Mối quan hệ giữa cả hai cũng thân thiết từ chương trình đến ngoài đời

Vừa qua, CONGB và Sơn.K cùng hội Anh Trai Say Hi còn đi du lịch cùng nhau

Có thể thấy, sự việc tưởng chừng nhỏ này một lần nữa nhấn mạnh ranh giới mong manh giữa "đùa vui" và "vạ miệng" trên mạng xã hội. Khi nghệ sĩ sở hữu lượng người theo dõi lớn, mọi lời nói hay hành động dù nhỏ đều có thể bị soi xét và diễn giải theo nhiều chiều hướng khác nhau. Do đó, cẩn trọng trong phát ngôn công khai không chỉ thể hiện tính chuyên nghiệp mà còn là cách thể hiện sự tôn trọng với đồng nghiệp và khán giả.

Đơn cử như mới đây, ca sĩ Bằng Kiều vướng tranh cãi khi có bài đăng nhận xét về concert của G-DRAGON. Nhiều người cho rằng Bằng Kiều có phát ngôn hạ bệ tài năng của ca sĩ Hàn Quốc. "Thấy nhiều anh em đồng nghiệp, sao hạng A của mình đi xem bạn G Long quá. Không biết nếu ngôi sao Việt Nam sang Hàn diễn thì có bạn sao nào bên đó đi ủng hộ không. Nghĩ cũng hơi chạnh lòng một tẹo, có thể hơi chủ quan, nhưng nếu nói riêng về chuyên môn thì chỉ ba bạn trong ảnh thôi cũng 'chấp' bạn kia một mắt luôn", Bằng Kiều viết.

Ngay sau khi vướng tranh cãi, Bằng Kiều đã lập tức xóa bài viết này. Cho đến sáng 11/11, Bằng Kiều đã lên tiếng gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân. Nam ca sĩ cho biết chỉ nghĩ đơn giản đó là một lời nói đùa, không có ý công kích hay so sánh với bất kỳ ai. Bằng Kiều khẳng định tôn trọng tất cả các nghệ và khán giả. Bên cạnh đó, ca sĩ gửi lời xin lỗi tới Quốc Thiên và Trung Quân Idol vì đã bị kéo vào lùm xùm.

Bằng Kiều lên tiếng xin lỗi vì bài đăng chỉ nghĩ "đơn giản là một lời nói đùa" về G-Dragon

Hay trước đó, Tăng Phúc cũng vấp phải tranh cãi khi có câu nói đùa nhưng khán giả không thấy vui. Cụ thể, trong group Chín Muồi - nhóm chat cộng đồng được thành lập bởi BB Trần với các thành viên nằm trong nhóm Chín Muồi thuộc Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bao gồm S.T Sơn Thạch, BB Trần, Bùi Công Nam, Liên Bỉnh Phát, Thiên Minh, Kay Trần Tăng Phúc, và Neko Lê, nam ca sĩ Tăng Phúc đã có những dòng chia sẻ về trải nghiệm khi đến xem concert world tour của G-DRAGON.

Theo đó trong đêm concert Day 2 của "ông hoàng Kpop", Tăng Phúc đã có mặt ở khu vực ghế ngồi VVIP. Tuy nhiên, trải nghiệm khi xem concert của anh không thực sự hoàn hảo khi bị một số khán giả đứng lên và che khuất tầm nhìn. Đáng chú ý khi trò chuyện với Neko Lê, Tăng Phúc gây tranh cãi khi nhắn: "Anh đánh mấy *** che em dùm".

Chính lời chia sẻ này của Tăng Phúc đã nhận về không ít chỉ trích khi cho rằng anh là nghệ sĩ sở hữu lượng fan đông đảo bao gồm cả trẻ nhỏ nhưng lại dùng lời nói khá khiếm nhã, thiếu kiểm soát hay thậm chí là dùng từ ngữ mang tính xúc phạm và có phần "vũ lực hóa" vấn đề. Không lâu sau đó, Tăng Phúc xoá tin nhắn gây tranh cãi.