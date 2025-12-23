Lại phát hiện thi thể người trên sông Sài Gòn

Ngày 23/12, Công an phường An Khánh cùng các ơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra nguyên nhân vụ người dân phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn.

Trước đó, khoảng 6h30 cùng ngày, người dân đi ghe trên sông Sài Gòn, đoạn qua địa bàn phường An Khánh (đoạn cách cầu Sài Gòn khoảng 500m) đã phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông. Người này vội báo cho cơ quan chức năng.

Hiện trường phát hiện thi thể

Nhận tin, công an có mặt tại hiện trường, ghi nhận, điều tra nguyên nhân. Bước đầu ghi nhận thi thể nạn nhân mặc áo thun ngắn tay (màu xám), quần đùi (màu đen, có 1 đường sọc màu hồng), độ tuổi từ 45-50.

Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, thi thể được đưa về nhà xác phục vụ việc điều tra.

Ba ngày trước, quản lý bãi cát ven sông Sài Gòn trên đường Nguyễn Thiện Thành, phường An Khánh, TP.HCM đi ra bờ sông kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể nữ trôi sông nên báo công an.

Bước đầu xác định nạn nhân là nữ, khoảng từ 40-50 tuổi, mặc đồ bộ màu xanh dương, in họa tiết màu đỏ hình bông hoa, mặc áo khoác ngoài màu đỏ. Đặc điểm nhận dạng, bàn tay phải có 6 ngón (tại bàn tay phải vị trí ngón cái bị dị tật thành 2 ngón), những ngón tay và ngón chân đều sơn màu đỏ.