Thời điểm hiện tại, màn ảnh Hàn đang có hai bộ phim lãng mạn cực hay là Nữ Hoàng Nước Mắt và Cõng Anh Mà Chạy. Thế nhưng trong thời gian tới, khán giả hứa hẹn sẽ được chứng kiến thêm một siêu phẩm nữa mang tên The Midnight Romance in Hagwon (tạm dịch: Đêm lãng mạn ở Hagwon/Chuyện tình lãng mạn ở Hagwon).

Wi Ha Joon nên duyên với Jung Ryeo Won trong phim The Midnight Romance in Hagwon





Tác phẩm này kể về mối tình giữa hai giảng viên học viện Lee Joon Ho và Seo Hye Jin. Lee Joon Ho đang có công việc ở một công ty lớn, thế nhưng anh đã từ chức để trở về học viện mình từng theo học.

Tại đây, Lee Joon Ho gặp lại mối tình đầu của mình, giáo viên dạy tiếng Hàn tên Seo Hye Jin. Cô trở thành ngôi sao sau sự kiện huyền thoại được mệnh danh là "Phép lạ của Daechi". Ngay khi cuộc sống của Seo Hye Jin bắt đầu ổn định, cựu học sinh kiêm "kẻ gây rối" Lee Joon Ho trở lại và khuấy đảo mọi thứ.

The Midnight Romance in Hagwon hứa hẹn sẽ là một bộ phim lãng mạn hay nữa của đài tvN trong năm 2024

Đảm nhận vai nam chính Lee Joon Ho là Wi Ha Joon, người đã gây ấn tượng cực mạnh với khán giả nhờ nhân vật phản diện Jung Ki Chul trong "Tội ác kinh hoàng". Về vai nữ chính Seo Hye Jin, người được lựa chọn là Jung Ryeo Won. Cô không phải gương mặt xa lạ với khán giả yêu phim Hàn, có biệt danh "tình đầu Hyun Bin" khi nên duyên với nam tài tử trong tác phẩm đình đám một thời "Tên tôi là Sam Soon".



Teaser phim The Midnight Romance in Hagwon:

