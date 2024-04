Trước đây, Mỹ và Hàn Quốc từng có những thương hiệu điện ảnh nói về chuyện tình dục của giới trẻ dưới màu sắc hài hước như American Pie, Sex is Zero hay gần đây là series Sex Education. Ở Việt Nam, tình dục là đề tài khá nhạy cảm, hiếm khi được đưa ra bàn luận chứ chưa nói đến làm phim. B4S: Trước Giờ "Yêu" là một tín hiệu đáng mừng cho thấy các nhà làm phim đã cởi mở và dám dấn thân vào thể loại khó, dù vẫn còn những điểm trừ.

B4S: Trước Giờ "Yêu" xoay quanh 3 cặp đôi gồm Tân (Tùng) - Tiên (Khazsak), Jo (Tôn Kinh Lâm) - Su (Jun Vũ) và Hưng (Việt Hưng) - Trang (Khánh Vân). Mỗi người có một tính cách, hoàn cảnh khác nhau. Điểm chung của họ là mối quan hệ tình cảm dính liền với tình dục để rồi dẫn đến nhiều câu chuyện khó đỡ và những bài học ý nghĩa.

Hình ảnh, âm thanh là lợi thế

B4S: Trước Giờ "Yêu" là một bộ phim chủ động nói về tình dục chứ không phải dùng tình dục để câu kéo khán giả như nhiều tác phẩm khác. Do đó mà mặt hình ảnh, âm thanh của phim được đầu tư khá chỉn chu, bài bản. Trước tiên, dàn diễn viên đều là những người có ngoại hình tốt như Khazsak, Jun Vũ, Tôn Kinh Lâm… Âm nhạc là là những ca khúc trữ tình hoặc tưng tửng do Tùng sáng tác, do Ngô Kiến Huy hoặc chính anh trình bày.

3 câu chuyện phim lại do 3 đạo diễn khác nhau thực hiện với những cách tiếp cận không hề trùng lặp. Tân là một "trai tân" đúng nghĩa khi chưa từng nắm tay ai và quan điểm giữ gìn cho đêm tân hôn. Tiên là cô gái đang đau khổ vì bị bồ đá. Nghe lời bạn xúi giục, cô tìm tình một đêm để giải tỏa. Số phận đưa đẩy Tiên gặp Tân dù cả hai không phải hình mẫu đối phương tìm kiếm. Trong khi đó ở cặp đôi thứ 2, Jo là một anh chàng "bad boy" sát gái còn Su thì cũng chịu nhiều đau khổ trong quá khứ nên rất cẩn trọng trong chuyện yêu. Cô đặt ra quy định phải "chay tịnh" suốt 100 ngày để Jo chứng tỏ lòng thành. Và trùng hợp tối hôm đó cũng là ngày kết thúc thời gian thử thách. Cuối cùng là cặp đôi Hưng và Trang yêu nhau đã lâu. Song, anh chàng lại vô tâm, hiếm khi để ý cảm nhận của bạn gái. Nhưng mỗi khi giận hờn, Hưng lại dùng sex để xoa dịu Trang khiến cô bỏ qua mọi chuyện.

Có thể dễ dàng nhận ra cách tiếp cận và phong cách khác nhau của từng đạo diễn qua các câu chuyện. Ở tuyến Tân - Tiên là màu sắc tươi vui, trong sáng, tuyến Jo - Su lại tập trung vào phần hình thể và những câu gạ gẫm của hai nhân vật còn tuyến Hưng - Trang thì đánh mạnh vào sự "quậy" của nhóm bạn thân. Màu phim cũng thay đổi qua từng câu chuyện và các góc quay đều thể hiện được những gì đạo diễn muốn truyền tải.

Thừa tình dục, thiếu hài hước

Trong số 3 câu chuyện của B4S: Trước Giờ "Yêu", tuyến Tân - Tiên là dễ dàng tạo sự đồng cảm và thích thú nhất. Câu chuyện của họ cũng đúng với tinh thần hài hước kết hợp với tình dục nhất. Từ biến cố trong việc không chuẩn bị sẵn bao cao su của anh chàng chưa từng qua đêm với ai, tập phim dẫn đến nhiều sự kiện oái oăm. Qua đó, ta thấy được sự khờ khạo của Tân. Còn Tiên thì vẫn là một tâm hồn mơ mộng, luôn tin vào tình yêu lãng mạng dù mới trải qua đau khổ. Những sở thích, tính cách của cả hai cũng được thể hiện một cách tinh tế. Từ đó mà cả hai nhận ra họ thuộc về nhau dù hoàn cảnh gặp mặt có tréo ngoe ra sao. Đây là ra phải là thông điệp mà bộ phim hướng tới.

Tiếc thay, hai câu chuyện sau lại không làm được điều này. Jo và Su dành phần lớn thời lượng chỉ để tán tỉnh nhau và nói về chuyện tình dục. Những mâu thuẫn xảy ra sau đó khá gượng gạo và cách giải quyết cũng là… tình dục. Xem cả câu chuyện, khó mà nhận ra hai nhân vật này có điểm chung nào ngoài việc đều có thân hình nóng bỏng. Tính cách họ ra sao? Họ có tài năng gì hay sở thích nào? Tất cả đều vắng bóng. Câu chuyện mang đến cảm giác trong đầu Su và Jo chỉ có tình dục chứ chẳng có gì khác. Những tình huống hài hước xảy đến với họ cũng không thật sự hài hước, hay nói thẳng ra là nhạt nhẽo.

Câu chuyện của Hưng và Trang thì tốt hơn một chút. Từ việc đang chuẩn bị quan hệ thì bị nhóm bạn của Hưng đến "phá đám", phim cho thấy anh chàng vô tâm với bạn gái ra sao. Song, cách xây dựng tình tiết thì lại khá mâu thuẫn. Anh chàng vừa thể hiện sự ham muốn với Trang và quyết tâm đuổi đám bạn đi nhưng chỉ đi vài bước là lại lập tức muốn ngồi nhậu cùng bạn. Đạo diễn muốn thể hiện sự vô tâm của Hưng nhưng lại không cho thấy được đấu tranh nội tâm của anh chàng hay việc Trang liên tục nhắc nhở mà bạn trai vẫn bỏ ngoài tai cũng không có. Điều này khiến chemistry giữa Trang và Hưng rất nhạt nhòa, hoàn toàn bị nhóm bạn thân làm lu mờ. Từ đó mà cái kết của câu chuyện cũng không mang đến cảm xúc và ý nghĩa cần thiết cho người xem.

Điểm nhấn đến từ chàng ca sĩ trẻ

Vì làm về góc nhìn từ giới trẻ nên dàn diễn viên của B4S: Trước Giờ "Yêu" đều là những cái tên rất trẻ. Thậm chí, Tùng hay Khazsak còn là lần đầu đóng phim điện ảnh. Song, diễn xuất của họ đều ở mức ổn. Đặc biệt, vai diễn Tân như là đo ni đóng giày cho chàng ca sĩ chuyên dòng nhạc indie với sự ngây ngô, mộc mạc và lãng đãng trong chuyện yêu đương. Khazsak cũng có nhiều biểu cảm đáng yêu, dễ ghi lại dấu ấn.

Sự đáng tiếc lại đến từ những diễn viên quen mặt như Jun Vũ hay Khánh Vân. Sau nhiều năm, diễn xuất của Jun Vũ vẫn ít có sự tiến bộ. Nhân vật Su có phần lớn thời lượng là những cảnh thể hiện sự quyến rũ trước mặt bạn trai. Nhưng đến khi cần thể hiện sự đau khổ thì nữ diễn viên sinh năm 1995 lại thiếu thuyết phục. Jo và Su mang đến cảm giác họ chỉ đang gạ gẫm sau một ngày quen trên các ứng dụng hẹn hò thay vì đã yêu nhau được 100 ngày.

Tương tự, vai diễn của Khánh Vân cũng một chiều, ít có độ sâu. Cách thể hiện của cô cũng quá non nớt, ngây thơ, chưa đủ cho thấy hình ảnh một cô gái chuyên dùng tình dục để giải quyết mâu thuẫn. May là dàn diễn viên phụ như Vinh Râu, Uy Trần… trong câu chuyện của cô lại khá tốt. Nói không ngoa khi tương tác giữa Việt Hưng và nhóm bạn này còn vui nhộn, dễ tiếp cận hơn là với Khánh Vân.

Chấm điểm: 3/5

Nhìn chung, B4S: Trước Giờ "Yêu" là một bộ phim có ý tưởng tốt và can đảm khi dám khai thác chuyện tình yêu và tình dục dưới góc nhìn của những bạn trẻ. Đây là những thứ xảy ra hằng ngày nhưng chúng ta chọn làm lơ, lên án hoặc không muốn nhắc đến. Tuy nhiên, nếu khai thác một cách khéo léo và có chiều sâu hơn thì bộ phim sẽ dễ dàng tiếp cận được khán giả.