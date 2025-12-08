LA CAMIE: Thương hiệu giày dép, túi xách Việt “mới toanh” đi ngược dòng fast-fashion?

Nổi bật trong số đó chính là La Camie – thương hiệu giày dép và túi xách tối giản đang âm thầm "chiếm sóng" phong cách sống của phụ nữ thành thị.

Sự trở lại mạnh mẽ của phong cách Minimalism

Có lẽ nhờ ảnh hưởng một phần từ đại dịch COVID-19 mà hành vi tiêu dùng - may mặc của con người có sự chuyển biến rõ rệt, nhất là đối với Gen Z. Các khảo sát hành vi tiêu dùng thời trang gần đây cho thấy nhiều người trẻ chọn lối sống tinh gọn: họ mua ít nhưng chọn kỹ hơn, ưu tiên những sản phẩm có tính ứng dụng cao. Theo báo cáo của McKinsey về hành vi tiêu dùng Đông Nam Á 2024 cho thấy:

- Khoảng 62% người tiêu dùng có xu hướng giảm tiêu thụ các mặt hàng không thiết yếu mỗi tháng.

- 71% Gen Z & Millennials chọn items basic - chất lượng tốt thay vì fast-fashion.

- Phân khúc thời trang mid-range (700.000 – 2.000.000 VNĐ) tăng trưởng 12-15%/năm (nhanh hơn so với fast-fashion).

Tại Việt Nam, xu hướng này thể hiện khá rõ rệt - đặc biệt là đối với phụ nữ Việt Nam. Họ không chỉ tiêu dùng cho sở thích cá nhân mà còn nghĩ đến "lợi ích gia đình" nên xu hướng tiêu dùng của họ sẽ nghiêng về những sản phẩm đơn giản có giá trị bền vững.

Nắm bắt được điều này, La Camie khai thác tối ưu yếu tố: kiểu dáng tối giản, màu sắc trung tính và đề cao tính ứng dụng. Nhờ đó mà, La Camie trở thành thương hiệu "trúng insight": Tối giản có chủ đích.

Một khách hàng chia sẻ: "Điều tôi thích ở La Camie là chất liệu túi khá mềm mại, những thiết kế của thương hiệu cũng phù hợp với nhu cầu hàng ngày để tôi có thể xách theo mỗi ngày".

Giftset Đúng Thương 2025 của La Camie. Nguồn: LA CAMIE

Xu hướng "quiet luxury" từng gây bão TikTok chỉ là khởi đầu. Điều mà người tiêu dùng muốn bây giờ chính là sự sang trọng có chừng mực - đẹp vừa đủ, chuẩn gu và phù hợp mọi bối cảnh. Đây cũng là lý do các mẫu búp bê mũi tròn, túi baguette tối giản của La Camie liên tục cháy hàng trong khoảng 3-5 lần chỉ trong vài tuần đầu mở bán.

LA CAMIE : Khi sự tinh gọn có chiều sâu tạo nên điểm khác biệt

Trong phân khúc túi - giày từ 300.000 đến 1.000.000 VNĐ, phần lớn thương hiệu ưu tiên thiết kế bắt mắt để tạo lực hút nhanh. Tuy nhiên, La Camie chọn cách đi ngược với tiêu chí 3 không: Không phô trương - Không nhồi nhét chi tiết "thừa" - Không chạy theo xu hướng ngắn hạn.

Bởi khi quá nhiều thương hiệu cố gắng gây chú ý bằng mọi cách, thì chính "sự khó tính" ấy lại khiến La Camie trở nên nổi bật. Họ theo đuổi vẻ đẹp tinh gọn đến mức… khó bắt lỗi. Và đó cũng là lý do khách hàng nhìn vào một đôi giày hay chiếc túi của La Camie là nhận ra ngay - chất liệu microfiber mềm (bền hơn PU thông thường 30–40%).

Theo dữ liệu ngành, microfiber có độ bền cao hơn PU khoảng 1.5-2 lần, khả năng giữ form tốt và ít bong tróc theo thời gian. Tuy nhiên, chi phí sản xuất bằng microfiber cao hơn PU từ 20-35% nên không nhiều thương hiệu trong phân khúc phổ thông lựa chọn.

Riêng La Camie vẫn kiên định với chất liệu này để có thể đem đến cho nhóm khách hàng mục tiêu của mình một sản phẩm xứng đáng với mức giá mềm (nhóm phụ nữ 25–35 tuổi vốn ưu tiên chất lượng, sự chỉn chu).

Giftcard ngày 20/10 của La Camie. Nguồn: LA CAMIE

Những gam màu be - đen - kem đặc trưng không chỉ đẹp theo trào lưu, mà đẹp theo kiểu bền vững với thời gian. Những sắc độ trung tính này khiến mỗi item của La Camie trở thành "vũ khí tăng level outfit": phối đồ công sở thì sang, mix street style thì chất, đi với váy dạo phố lại thêm phần tinh tế. Nếu muốn đổi bật hơn, La Camie vẫn còn những tone màu đỏ - bạc - xanh đáp ứng nhu cầu của bạn.

Chỉ cần một đôi giày hoặc một chiếc túi La Camie, tổng thể trang phục như được "nâng sáng" ngay lập tức - đúng kiểu đẹp không cần cố.

Một số đánh giá nổi bật từ khách hàng khi nhắc đến La Camie:

- "Form giày giữ dáng tốt, mang lâu không thấy đau nhức"

- "Da mềm, đường may gọn và mượt"

- "Túi nhẹ, mang cả ngày mà vẫn đứng dáng"

Chính những lượt review thực tế (UGC) đã giúp tỷ lệ khách quay lại La Camie trong 6 tháng gần đây đạt hơn 40% - mức tăng trưởng tốt so với mặt bằng các thương hiệu thời trang mới.

Dù mới hoạt động chưa tới 1 năm, La Camie đã hiện diện tại nhiều hệ thống bán lẻ lớn như:

- Hơn 30 cửa hàng kết hợp trên toàn quốc.

- Gian hàng tại AEON Mall - nơi có lưu lượng khách trung bình 30.000–50.000 người/ngày.

Các điểm bán trực tiếp này giúp người tiêu dùng trải nghiệm thật sản phẩm, từ độ mềm, độ êm đến chất liệu và form dáng - điều mà các thương hiệu chỉ bán online khó làm được.

Túi quà của La Camie theo chủ đề 20/10. Nguồn: LA CAMIE

La Camie không đưa ra những câu chuyện hoa mỹ, họ tạo dấu ấn bằng những điều nhỏ bé: thiết kế tinh giản, chất lượng và tính ứng dụng cao kết hợp cùng những câu chuyện rất gần gũi, đưa ra những khoảnh khắc thật, khiến khách hàng nhìn vào và nghĩ "Đúng rồi, mình cũng như thế.".

Chính sự đồng điệu cảm xúc này đã biến thương hiệu thành lựa chọn mặc nhiên cho những cô nàng yêu sự thanh lịch và để mỗi sản phẩm lại khiến khách hàng thấy rằng: "La Camie chính là thương hiệu "đáng để đầu tư"."