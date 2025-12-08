Creators Playground 2025: Sự kiện đồng hành cùng thế hệ creator mới

Chương trình khép lại với nhiều tín hiệu tích cực, đánh dấu một hoạt động chuyên môn thiết thực dành cho cộng đồng quan tâm đến xu hướng thương mại sáng tạo.

Ra mắt Nina Ecom Center – Hệ sinh thái hoàn chỉnh dành cho Brand & Creator

Một trong những nội dung trọng tâm của sự kiện là phần công bố Nina Ecom Center – hệ sinh thái mới được xây dựng nhằm hỗ trợ toàn diện cho thương hiệu và creator. Mô hình bao gồm ba mảng chính: NINA TSP - vận hành thương mại điện tử, NINA MCN - phát triển mạng lưới creator/KOC và NINA ACADEMY - đào tạo nguồn nhân lực sáng tạo.

Sự xuất hiện của Nina Ecom Center được đánh giá là bước tiến nhằm chuyên nghiệp hóa hoạt động thương mại sáng tạo, đồng thời thúc đẩy sự liên kết giữa doanh nghiệp – creator – nền tảng – học thuật.

Panel Talk: Góc nhìn đa chiều định hình xu hướng E-commerce 2026

Phiên thảo luận quy tụ đại diện từ các thương hiệu, nền tảng, học thuật và KOL/KOC, mang đến những chia sẻ chuyên sâu về thương mại sáng tạo. Nội dung tập trung vào các chủ đề nổi bật như chiến lược tăng trưởng doanh thu mùa cuối năm, xu hướng thương mại điện tử năm 2026, sự dịch chuyển của UGC – affiliate – livestream và sự phát triển của các công cụ AI hỗ trợ sáng tạo nội dung.

Những phân tích này cung cấp cho người tham dự cái nhìn toàn diện về bối cảnh thị trường, yêu cầu kỹ năng và cơ hội nghề nghiệp dành cho lực lượng creator mới.

Megalive Challenge: Sân chơi thực chiến dành cho sinh viên

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Creators Playground 2025 còn tạo điểm nhấn với Megalive Challenge – phần thi mô phỏng phiên livestream thương mại điện tử theo tiêu chuẩn TikTok Shop. Bốn đội thi đến từ bốn trường đại học được giao trước đề bài gồm hai sản phẩm từ hai thương hiệu khác nhau, với yêu cầu thực hiện một phiên livestream dài 10 phút.

Trong thời gian giới hạn, các đội phải giới thiệu sản phẩm, duy trì tương tác và đưa ra lời kêu gọi hành động như một buổi livestream thực tế. Cuộc thi mang tính thực chiến cao, thể hiện tư duy sáng tạo, khả năng trình bày và kỹ năng vận hành livestream của sinh viên, đồng thời mang đến cho khán giả cái nhìn rõ hơn về yêu cầu nghề nghiệp của lĩnh vực này.

Không gian kết nối – mở rộng hợp tác trong hệ sinh thái sáng tạo

Creators Playground 2025 cũng là dịp để creator, doanh nghiệp và sinh viên trao đổi chuyên môn và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Không gian sự kiện ghi nhận nhiều kết nối mới được hình thành, phản ánh nhu cầu mở rộng hệ sinh thái sáng tạo – thương mại điện tử tại Việt Nam.

Vai trò của sự kiện trong sự phát triển cộng đồng creator

Với chuỗi hoạt động đa dạng từ công bố hệ sinh thái, chia sẻ chuyên môn đến thi livestream thực chiến, Creators Playground 2025 cho thấy vai trò quan trọng của các nền tảng kết nối trong việc hỗ trợ thế hệ creator mới. Sự kiện góp phần định hình góc nhìn nghề nghiệp, cung cấp kiến thức cập nhật và tạo môi trường để cộng đồng sáng tạo phát triển theo hướng bài bản và bền vững.