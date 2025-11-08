Kỳ tích: Cứu sống 1 trong 3 người, hơn 2 ngày sau khi bị sóng cuốn mất tích ở biển Lý Sơn

Sáng 8/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, xác nhận ông Phan Duy Quang (SN 1978, trú thôn Tây An Hải) - một trong hai người bơi thúng ra cứu nam thanh niên nhảy biển tự vẫn - đã được cứu sống.

Theo thông tin ban đầu, lúc 8h45 ngày 8/11, tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) đang hành trình từ cảng Vĩnh Tân đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh), khi đi qua vùng biển tỉnh Gia Lai, đã phát hiện và vớt được ông Quang đang trôi trên biển tại tọa độ 14°28’08’’N – 109°19’29’’E. Thời điểm được cứu, ông Quang sức khỏe yếu nhưng tâm lý ổn định. Sau khi được đưa lên tàu, các thuyền viên đã tiến hành sơ cứu, chăm sóc ban đầu; dự kiến con tàu này sẽ đưa ông cập cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) vào ngày 9/11.

Vị trí phát hiện nạn nhân cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tàu đến khu vực này để tiếp tục mở rộng tìm kiếm hai người còn lại.

Hiện trực thăng đang tiếp tục tìm kiếm 2 người mất tích còn lại.

Trước đó, khoảng 15h chiều 6/11, ông Dương Quang C. (SN 1981, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng. Thấy vậy, ông Phan Duy Quang và ông Lê Văn Sanh (SN 1988, cùng trú thôn Tây An Hải) dùng thúng bơi ra cứu, nhưng do sóng lớn, gió mạnh nên cả ba người bị cuốn trôi ra xa và mất tích.

Đến sáng 7/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Tổng Tham mưu – Bộ Quốc phòng chỉ đạo Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không – Không quân) huy động trực thăng tìm kiếm ba người mất tích nói trên.