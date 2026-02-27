Kỹ năng AI khan hiếm nhất toàn cầu

Các kỹ năng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên là nhóm năng lực khan hiếm nhất trên thị trường lao động toàn cầu, trong khi các kỹ năng công nghệ thông tin (CNTT) và dữ liệu truyền thống dần mất vị trí ưu tiên.

Đây là kết quả khảo sát trên hơn 39.000 doanh nghiệp tại 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 12.193 doanh nghiệp thuộc 10 thị trường khu vực APME (Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông), do ManpowerGroup thực hiện.

AI tái định hình trật tự kỹ năng

Theo khảo sát, hai kỹ năng chuyên môn khó tuyển dụng nhất hiện nay đều gắn trực tiếp với AI. Đứng đầu là phát triển mô hình và ứng dụng AI (27% doanh nghiệp gặp khó khăn khi tìm kiếm nhân sự phù hợp), tiếp theo là sử dụng thành thạo AI (26%).

Các vị trí truyền thống như bán hàng và marketing (21%), kỹ thuật (21%), sản xuất – chế tạo (19%) xếp sau. Đáng chú ý, nhóm kỹ năng CNTT và dữ liệu chỉ đứng thứ sáu với 18%, cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt từ nền tảng công nghệ cơ bản sang năng lực ứng dụng AI ở mức cao hơn.

Kỹ năng AI là yêu cầu bắt buộc đối với lực lượng lao động trong hiện tại và tương lai

Ông François Lançon, Chủ tịch khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Trung Đông của ManpowerGroup, nhận định AI đang tái cấu trúc toàn diện bức tranh kỹ năng và quy trình tuyển dụng trong khu vực. Theo ông, AI không còn là năng lực chuyên biệt của một nhóm chuyên gia mà đã trở thành nền tảng cạnh tranh của lực lượng lao động.

Trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng AI, lãnh đạo buộc phải hành động đồng thời trên nhiều phương diện. Cụ thể như ỗ trợ người lao động thích nghi với thay đổi nhanh, tăng cường đào tạo chuyên sâu về AI và tái thiết kế chiến lược nhân sự – từ tự đào tạo, tuyển mới đến hợp tác với đối tác để bổ sung nguồn lực.

Kỹ năng con người vẫn là "trụ cột"

Dù AI nổi lên mạnh mẽ, các kỹ năng mềm nền tảng vẫn giữ vai trò cốt lõi. Giao tiếp, hợp tác và làm việc nhóm dẫn đầu danh sách kỹ năng quan trọng nhất với 38% doanh nghiệp đánh giá cao. Tiếp theo là khả năng thích ứng, học hỏi (35%) và sự chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp (33%).

Điều này phản ánh thực tế trong môi trường biến động nhanh, nơi công nghệ thay đổi liên tục, năng lực tương tác và tư duy linh hoạt vẫn là yếu tố giúp tổ chức vận hành hiệu quả.

Mức độ thiếu hụt nhân tài cũng khác biệt đáng kể giữa các quốc gia. Tại châu Á, Nhật Bản (84%) và Ấn Độ (82%) chịu áp lực tuyển dụng nghiêm trọng nhất; UAE ghi nhận 76%. Trong khi đó, Trung Quốc với 48% là thị trường có mức độ khó khăn thấp nhất toàn cầu.

Thiếu hụt nhân lực không chỉ giới hạn ở lĩnh vực công nghệ. Ngành CNTT ghi nhận mức thiếu hụt 77%; khu vực công, y tế và dịch vụ xã hội đạt 76%. Các nhóm ngành dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học – kỹ thuật; xây dựng – bất động sản cùng ở mức 74%, tài chính – bảo hiểm là 72%. Điều này cho thấy tình trạng khan hiếm nhân tài mang tính cấu trúc, lan rộng ở nhiều lĩnh vực trọng yếu.

Doanh nghiệp tăng tốc thích ứng

Trước áp lực này, 95% doanh nghiệp tại APME cho biết đang triển khai đồng thời nhiều giải pháp củng cố lực lượng lao động.

Phát triển năng lực nội bộ là trọng tâm với 30% doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo và nâng cao kỹ năng. Khoảng 22% tăng cường tìm kiếm nguồn nhân tài mới và 22% lựa chọn tăng lương để thu hút, giữ chân người lao động. Bên cạnh đó, 21% áp dụng mô hình làm việc linh hoạt, 20% linh hoạt về địa điểm làm việc. Đáng chú ý, 17% đã ứng dụng tự động hóa hoặc AI nhằm giảm áp lực tuyển dụng.

Khảo sát cho thấy trong kỷ nguyên chuyển đổi số, bài toán nhân lực không còn là tìm đủ người mà là tìm đúng năng lực. Khi AI trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi, doanh nghiệp nào chủ động đầu tư vào cả kỹ năng công nghệ lẫn kỹ năng con người sẽ nắm lợi thế dài hạn trong cuộc cạnh tranh nhân tài ngày càng khốc liệt.