Kỳ Duyên phật ý khi bị thí sinh Hoa hậu so sánh một câu với Minh Tú

Xuất hiện tại buổi casting Miss Fitness Vietnam - Hoa Hậu Thể Thao Việt Nam 2022, thí sinh Quỳnh Trang đến từ Nghệ An gây chú ý với phát ngôn có phần "động chạm" đến Minh Tú - một trong những giám khảo của chương trình.

Miss Fitness Vietnam: Nữ thí sinh "chê" Minh Tú

Quỳnh Trang gây chú ý khi nhận xét Minh Tú "nóng tính"

Được biết, Quỳnh Trang đã theo dõi Kỳ Duyên một thời gian dài kể từ khi nàng Hậu đăng quang vào năm 2014. Tại chương trình, thí sinh đến từ Nghệ An đã tiết lộ về lý do ngưỡng mộ Kỳ Duyên, đồng thời đưa lời so sánh khá "khập khiễng" giữa nàng Hậu và đồng nghiệp Minh Tú.

Theo Quỳnh Trang, Kỳ Duyên lý trí hơn Minh Tú. Ngoài ra, nữ thí sinh này cho biết bản thân rất nể phục tài ứng biến của Kỳ Duyên

Kỳ Duyên bất ngờ trước lời nhận xét của Quỳnh Trang về mình

Cụ thể, Quỳnh Trang cho biết: "Em có xem chị Kỳ Duyên ở The Look. Em thấy cách xử lý của chị Kỳ Duyên có sự lý trí hơn chị Minh Tú. Chị Minh Tú khá là nóng tính".

Kỳ Duyên tỏ ra không hài lòng trước lời nhận xét của nữ thí sinh về Minh Tú, đồng thời nàng Hậu cũng lên tiếng bênh vực đồng nghiệp của mình

Không đồng tình với thái độ của Quỳnh Trang, Kỳ Duyên lập tức lên tiếng chấn chỉnh: "Chị cảm ơn tình cảm của em dành cho chị. Lúc nãy em nhắc đến chị Tú theo một cách như vậy thì thật sự là chị không hài lòng cho lắm. Chị không thích cách em dùng lời nhận xét cho 1 vị HLV ngồi ở đây". Kỳ Duyên cho biết, với mỗi chương trình thực tế phát sóng trong một khoảng thời gian ngắn không thể nói lên điều gì, mỗi con người ở thời điểm đó đều thay đổi. Ở thời điểm hiện tại, nàng Hậu khẳng định cả cô và Minh Tú đều đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Sau lời nhắc nhở thẳng thắn của Kỳ Duyên, Quỳnh Trang đã nhận lỗi và khẳng định không hề có ý gì xấu với Minh Tú. Nữ thí sinh cho biết vì chưa biết cách tiết chế sự thẳng thắn của mình nên đã gây ra những hiểu lầm không đáng có. "Em rất thích chị Minh Tú, nhất là tính cách của chị ở thời gian hiện tại. Chị là một người hài hước và đưa ra năng lượng tích cực với mọi người", Quỳnh Trang cho hay.

Cuối cùng, Kỳ Duyên đưa ra một vài lời góp ý cho nữ thí sinh: "Em cần thay đổi chút xíu về thái độ của mình. Nếu muốn đi sâu vào cuộc thi, mình cần phải có sự trưởng thành và điềm đạm".

