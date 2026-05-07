Kỳ công như Jacquemus: Show diễn nào cũng đẹp xuất sắc như tác phẩm nghệ thuật giữa thiên nhiên

Trong thế giới thời trang ngày càng bị chi phối bởi tốc độ và tính thương mại, vẫn có một thương hiệu kiên định theo đuổi cảm xúc và tính nghệ thuật thuần túy - đó chính là Jacquemus. Mỗi show diễn của nhà mốt Pháp này không đơn thuần là nơi trình làng bộ sưu tập mới, mà giống như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt quy mô lớn, nơi thời trang, thiên nhiên và cảm xúc giao thoa một cách đầy tinh tế.

Nếu chỉ nhìn vào thiết kế, Jacquemus đã đủ để ghi dấu ấn với phong cách tối giản, phóng khoáng và đậm chất Địa Trung Hải. Nhưng điều khiến thương hiệu này thực sự khác biệt lại nằm ở cách họ "kể chuyện" thông qua không gian trình diễn. Thay vì những sàn runway quen thuộc trong nhà, Jacquemus luôn khiến công chúng phải bất ngờ khi lựa chọn những địa điểm tưởng chừng không liên quan đến thời trang.

Một trong những show diễn gây ấn tượng mạnh mẽ chính là khi thương hiệu đưa người xem đến với những cánh đồng lúa mì mênh mông. Giữa không gian vàng óng trải dài bất tận, người mẫu bước đi trên con đường nhỏ, tạo nên khung cảnh vừa mộc mạc vừa thơ mộng. Không cần ánh đèn sân khấu cầu kỳ, chính thiên nhiên đã trở thành "background" hoàn hảo, tôn lên vẻ đẹp của trang phục.

Không dừng lại ở đó, Jacquemus còn từng khiến giới mộ điệu trầm trồ khi tổ chức show giữa cánh đồng hoa oải hương tím ngắt. Sự tương phản giữa sắc tím lãng mạn và những thiết kế mang gam màu trung tính tạo nên hiệu ứng thị giác đầy mê hoặc. Đây không chỉ là một buổi trình diễn thời trang, mà còn là một trải nghiệm cảm xúc, nơi người xem như được "du hành" đến miền quê nước Pháp đầy thi vị.

Một địa điểm khác cũng từng gây bão chính là núi muối trắng khổng lồ - nơi mọi thứ gần như chỉ có hai màu trắng và xanh của bầu trời. Trong không gian tối giản đến cực độ đó, từng bước chân của người mẫu, từng đường cắt của trang phục đều trở nên nổi bật. Chính sự tiết chế này lại tạo nên sức mạnh thị giác đáng kinh ngạc, khiến show diễn trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của làng mốt.

Không chỉ dừng lại ở châu Âu, Jacquemus còn mở rộng "sân khấu" của mình ra những vùng đất xa xôi như bãi biển tại Hawaii. Với cát trắng mịn và làn nước trong xanh, show diễn mang đến cảm giác tự do, phóng khoáng đúng với tinh thần nghỉ dưỡng mà thương hiệu theo đuổi. Hay tại Pháo đài Saint-Jean, không gian mang đậm dấu ấn lịch sử lại được thổi vào một làn gió hiện đại, tạo nên sự đối lập thú vị giữa cũ và mới.

Điểm chung của tất cả những show diễn này chính là sự hòa quyện tuyệt đối giữa thời trang và thiên nhiên. Jacquemus không cố gắng "áp đặt" thời trang lên không gian, mà ngược lại, họ để không gian trở thành một phần của câu chuyện. Chính điều này tạo nên cảm giác chân thực, gần gũi nhưng vẫn đầy tính nghệ thuật.

Trong khi nhiều nhà mốt hiện nay đang dần rơi vào lối mòn - với những sàn diễn hoành tráng nhưng dễ đoán, hoặc quá phụ thuộc vào kỹ xảo số và hiệu ứng công nghệ - thì Jacquemus lại chọn một hướng đi hoàn toàn khác. Không cần màn hình LED khổng lồ hay hiệu ứng 3D phức tạp, thương hiệu này chinh phục khán giả bằng sự sáng tạo thuần túy và khả năng khai thác vẻ đẹp của tự nhiên.

Chính sự "không đoán trước được" này đã trở thành dấu ấn riêng của Jacquemus. Mỗi mùa mốt mới, công chúng không chỉ tò mò về thiết kế, mà còn háo hức chờ đợi xem lần này thương hiệu sẽ "đặt sàn diễn" ở đâu. Và hầu như lần nào, họ cũng không làm người xem thất vọng.

Có thể nói, trong một ngành công nghiệp ngày càng bị thương mại hóa, Jacquemus đang nhắc nhở chúng ta về giá trị cốt lõi của thời trang: đó là nghệ thuật và cảm xúc. Những show diễn của họ không chỉ để xem, mà còn để cảm nhận - như một bức tranh sống động, nơi từng chi tiết đều có ý nghĩa.

Và có lẽ, chính vì vậy mà mỗi lần Jacquemus trình làng show diễn mới, dân tình lại không khỏi trầm trồ. Bởi họ biết rằng, mình sắp được chứng kiến không chỉ là thời trang, mà là một tác phẩm nghệ thuật thực thụ.