Kpop sắp có thêm 1 cặp song ca là vợ chồng, hóa ra cả 2 đều từng debut trong nhóm nhạc!

Em trai của Dara (2NE1) là Thunder (cựu thành viên MBLAQ) và Mimi (cựu thành viên gugudan) từng gây bất ngờ khi thông báo đã hẹn hò được 4 năm và chuẩn bị xây tổ ấm. Cả 2 cũng nhá hàng loạt ảnh cưới vô cùng lãng mạn khiến công chúng trầm trồ. Được biết, cặp đôi hơn kém nhau 3 tuổi chuẩn bị tổ chức hôn lễ trong năm 2024.

Loạt ảnh cưới tuyệt đẹp của Thunder và Mimi

Chưa dừng lại ở đó, cặp đôi còn lên kế hoạch tái debut dưới hình thức 1 đôi song ca với cái tên Cattriever. Cattriever sẽ ra mắt công chúng vào năm sau, hiện cả 2 đã quay xong MV debut và album đầu tay dự kiến phát hành vào ngày 26/5/2024.

Đôi vợ chồng sẽ tái debut dưới cái tên Cattriever

Trước đó, Thunder từng hoạt động dưới trướng công ty của "ông bầu" Bi Rain và chính thức debut cùng MBLAQ vào ngày 15/10/2009. Nhóm nhanh chóng tạo được nhiều dấu ấn bởi phong cách mạnh mẽ, nam tính cùng loạt hit như Oh Yeah, This Is War, Mona Lisa... Tuy nhiên, do đường lối công ty đưa ra cho nhóm không rõ ràng, MBLAQ dần mờ nhạt trên thị trường âm nhạc rồi chính thức tan rã vào năm 2015.

Thunder (thứ 2 từ trái qua) khi còn hoạt động cùng MBLAQ

"Thê thảm" hơn ông xã của mình là Mimi khi nhóm nhạc gugudan của cô chỉ hoạt động từ năm 2016 đến năm 2018 rồi chính thức tan rã. Dù vậy, gugudan vẫn có 1 số bài hát được công chúng yêu thích như A Girl Like Me, Chococo, The Boots...