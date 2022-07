Kirsten Dunst kết hôn ở Jamaica

Một nguồn tin nói với Page Six rằng cặp đôi đã nói lời thề vào cuối tuần trước ở Jamaica, tại khu nghỉ dưỡng sang trọng GoldenEye ở Ocho Rios.

Người đại diện của Dunst cho biết: "Tôi chỉ có thể xác nhận rằng họ đã kết hôn. Không có chi tiết nào khác sẽ được tiết lộ".

Kirsten và Jesse gặp nhau lần đầu tiên trên trường quay của loạt phim FX "Fargo" vào năm 2015, trong đó họ đóng vai một cặp vợ chồng. Nhưng họ đã không bắt đầu hẹn hò cho đến năm 2016, sau khi Dunst đã chia tay bạn trai của cô vào thời điểm đó, Garrett Hedlund.

Ngôi sao "Bring It On" và "Friday Night Lights" đã chào đón con trai Ennis vào mùa xuân năm 2018 và con trai James Robert vào năm ngoái.

Đầu năm nay, cả hai diễn viên đều được đề cử giải Oscar cho vai diễn trong "The Power of the Dog", trong đó họ một lần nữa đóng vai cặp vợ chồng mới cưới.

Dunst nói với LA Times vào tháng Hai rằng họ "gọi nhau là vợ chồng", nhưng họ đã lùi lại đám cưới của mình do đại dịch COVID-19 và có đứa con thứ hai.

Dunst nói với New York Times về cuộc gặp với Plemons: "Chúng tôi là hai người làm công việc tương đồng và cảm giác đó giống như một người bạn tri kỷ. Tôi biết anh ấy sẽ ở trong cuộc đời tôi mãi mãi".

