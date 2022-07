An Nguy - Alex Nguyễn gần 10 năm "sóng gió" từ trạng thái "đã kết hôn" đến quyết định gây chấn động

Nhắc tới An Nguy người ta nhớ ngay tới hình ảnh vlogger đời đầu nổi tiếng trong giới trẻ. Cô nàng sinh năm 1987 nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp, trẻ trung. Và, một điều nữa ở An Nguy nhận được sự quan tâm của cư dân mạng chính là mối tình đồng giới với Alex.

Trước khi đến với Alex, An Nguy có mối tình nhiều nước mắt với Toàn Shinoda. Sau Toàn Shinoda, năm 2014, An Nguy lần đầu công khai xu hướng của bản thân và bước vào mối quan hệ đồng giới với Alexandra Nguyễn (tên thật là Anh Nguyễn). Thậm chí, thời điểm đó, Facebook của Alex đã để trạng thái đã kết hôn cùng với An Nguy.

Được biết, cả An Nguy và Alex đều quen nhau khi cả hai còn là du học sinh. Sau này khi An Nguy có nhiều hoạt động ở Việt Nam hơn, Alex đã theo "bạn gái tin đồn" về nước với vai trò quản lý. Lần xuất hiện công khai đầu tiên của cả hai chính là ở buổi casting The Face mùa đầu tiên vào tháng 4/2016. Tuy nhiên, khi đó cả 2 né tránh câu hỏi về tình cảm.

Giai đoạn "sóng gió" trong mối quan hệ của cặp đôi là lúc An Nguy vướng scandal "tình tay ba" với Kiều Minh Tuấn. Khi thông tin An Nguy thừa nhận có tình cảm với Kiều Minh Tuấn công khai trên truyền thông, Alex hủy kết bạn với An Nguy và trở về Mỹ.

Cặp đôi đều là du học sinh

Alex tháp tùng An Nguy đi casting The Face 2016

Cho đến tháng 12/2020, nữ diễn viên tiếp tục gây bất ngờ với công chúng khi công khai ảnh bụng bầu lớn bên Alexandra Nguyễn. Dù có khá nhiều ý kiến trái chiều song người hâm mộ vẫn dành lời chúc đến cho An Nguy vì sau rất nhiều sóng gió cô đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Sau khi tái hợp, cặp đôi "quyết định được đứa nào đẻ" ở năm 2020

Alex Nguyễn đăng tải hình ảnh con gái đang ngủ say đáng yêu.

Và tháng 3/2021, An Nguy hạ sinh con gái đầu lòng, gọi tên thân mật là Bay, nhận được lời chúc mừng của đông đảo khán giả.

Sau khi có con gái, An Nguy cũng trở nên cởi mở, vui vẻ hơn. Cô thoải mái chia sẻ hình ảnh của con cũng như cuộc sống bên Mỹ trên mạng xã hội. Khi có thời gian rảnh rỗi, An Nguy trở lại với công việc làm vlog để chia sẻ những trải nghiệm, câu chuyện thú vị của cá nhân với khán giả mến mộ.

Đáng nói, "Bạn đời" của An Nguy còn tranh thủ mắng yêu con gái và tiết lộ những thay đổi đặc biệt sau khi nhập hội bỉm sữa: "Bà rảnh, bà sướng quá nên nghĩ ra đủ trò. Còn tôi với má An chỉ mong ngủ đủ 8 tiếng 1 ngày". Chia sẻ này của Alex Nguyễn và An Nguy nhận được nhiều nhiều cảm thông của ông bố bà mẹ trẻ vừa đón con đầu lòng.

Từ khi sinh con, An Nguy vui vẻ và cởi mở hơn trên mạng xã hội: chia sẻ hình ảnh gia đình, các bài viết nêu quan điểm về việc làm mẹ bỉm sữa, kinh nghiệm cá nhân

Đặc biệt, vào ngày kỷ niệm, Alex Nguyễn còn nhắn nhủ ngọt ngào: "7/4/2021, 7 năm trời lãi được của nợ này". Được biết, vào thời điểm năm 2014, cả hai liên tục tung "hint" hẹn hò và thường xuyên lộ diện cùng nhau nhưng quyết không công khai mối quan hệ.

Vào dịp Tết 2022, An Nguy cùng gia đình trở lại Việt Nam ăn Tết. Ở tuổi 35, An Nguy được khen trẻ trung, tươi tắn chẳng khác thời điểm trước khi rời showbiz. Sau 4 năm rời khỏi showbiz qua Mỹ định cư, An Nguy hiện đã có một tổ ấm hạnh phúc, viên mãn.

Cặp đôi về Việt Nam đón Tết 2022