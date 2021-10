Bị nhắc nhở vì hành động gây nguy hiểm cho con gái, An Nguy giải thích ra sao?

Chưa tròn 1 tuổi nhưng bé Bay - cô con gái đầu lòng của An Nguy trở thành "thánh meme" hot rần rần trên cõi mạng. Cũng là thành viên hội "nghiện con" nhưng mẹ bỉm chỉ thích dìm bé không thương tiếc, trộm vía Bay càng lớn càng đáng yêu và thông minh. Tuy nhiên, mới đây An Nguy đã bị netizen nhắc nhở vì 1 việc làm của con gái nhỏ.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc An Nguy đưa ái nữ ra ngoài chơi và cho bé check in trước bàn trà sữa để "đu trend". Dù bị mẹ chụp những khoảnh khắc khó đỡ nhưng nhóc tỳ vẫn giật spotlight bởi khuôn mặt bụ bẫm và biểu cảm "thánh hề" cưng xỉu. Đáng nói, bên dưới bình luận, có người đã vào nhắc nhở An Nguy không nên cho con uống trà sữa vì không tốt, ngoài ra việc tiếp xúc với ống hút nếu không cẩn thận sẽ gây nguy hiểm cho bé.

An Nguy đưa con gái ra ngoài uống trà sữa, biểu cảm của bé Bay cưng hết mức

Trước lời góp ý của nhiều netizen, mẹ 1 con vội lên tiếng giải thích: "Mẹ cháu cho cháu chụp ké thế thôi chứ cháu chưa hút được miếng nào đâu. Cô đừng lo ạ". Hơn ai hết, An Nguy sẽ biết cách chăm con và bảo vệ Bay trước những việc làm ảnh hưởng đến bé.

Mẹ bỉm bị nhắc nhở vì cho con gái nhỏ uống trà sữa

Thế nhưng thực tế chỉ là "1 cú lừa" để sống ảo vì bé Bay chưa thể uống nước bằng ống hút

Lần đầu làm mẹ, An Nguy tiết lộ đã học hỏi rất nhiều để có kiến thức để chăm con. Em bé trộm vía phát triển tốt và ngày càng hot vượt mặt 2 mẹ

Lầy nhất An Nguy, Bay cưng thế kia mà cứ canh me "dìm" con không thương tiếc