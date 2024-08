NGT48 ra mắt năm 2017, là chị em hoạt động ở Niigata của nhóm nhạc idol đình đám Nhật Bản. Vào năm 2019, trong nhóm đã xảy ra 1 vụ bê bối làm chấn động làng giải trí nước này. Vụ việc này khiến tên tuổi NGT48 chạm đáy, bị nhà tài trợ và khán giả quay lưng, phải thay đổi cách thức hoạt động.

Cụ thể vào tháng 1/2019, thành viên Yamaguchi Maho tiết lộ rằng cô bị 2 người đàn ông tấn công khi vừa bước vào căn hộ của mình. May mắn là hàng xóm đã phát hiện và cứu Yamaguchi Maho. Nữ idol tố cáo các thành viên NGT48 có liên quan đến vụ việc, chính họ là người đã tiết lộ địa chỉ và lịch trình của cô cho kẻ tấn công. Cảnh sát đã bắt giữ 2 kẻ tấn công nhưng chúng đều được thả tự do sau 20 ngày, do 2 kẻ này không nhận tội tấn công và cho biết chỉ đang cố trò chuyện với nữ idol.

Yamaguchi Maho bị 2 người đàn ông tấn công tại căn hộ riêng

Trước đó, Yamaguchi Maho thông báo vụ việc cho ban quản lý nhóm nhưng họ không có động thái gì, thậm chí còn ép cô im lặng. Tức nước vỡ bờ, nữ idol công khai mọi chuyện thì còn bị ban quản lý bắt xin lỗi khán giả vì đã "gây rắc rối khi lên tiếng". Điều này gây ra làn sóng phẫn nộ lớn trong cộng đồng fan khắp thế giới, đã có đến hơn 53.000 chữ ký kêu gọi giám đốc NGT48 Etsuro Imamura từ chức vì vô trách nhiệm.

Netizen phát hiện rằng sau khi vụ tấn công xảy ra, Yamaguchi Maho đã bỏ theo dõi 4 thành viên NGT48 trên mạng xã hội. 1 trong 4 người này là Ogino Yuka - thành viên nổi tiếng và có thứ hạng cao nhất NGT48 lúc bấy giờ. Dù cố thanh minh nhưng Ogino Yuka vẫn phải hứng chịu "gạch đá", bị cáo buộc bắt nạt Yamaguchi Maho và có liên quan đến vụ tấn công. Kết quả điều tra cho thấy 1 kẻ tấn công đã khai rằng hắn giao du với 8 thành viên NGT48 và họ đã cho hắn biết địa chỉ căn hộ của Yamaguchi Maho. Điều này càng làm củng cố thêm nhận định của netizen.

Ogino Yuka bị cho là chủ mưu vụ việc

Vụ việc này khiến danh tiếng của NGT48 "xuống đáy xã hội", bị công chúng khắp Nhật Bản và toàn thế giới quay lưng. Lịch trình biểu diễn của nhóm tạm thời bị hủy bỏ, 1 số nhà tài trợ bỏ đi và đặc biệt là thành phố bảo trợ Niigata tuyên bố cắt đứt quan hệ. Công ty quản lý đã đâm đơn kiện 2 kẻ tấn công Yamaguchi Maho, yêu cầu bồi thường 30 triệu yên (5,2 tỷ đồng). Công ty này cho biết tổng thiệt hại kinh tế đã lên đến 100 triệu yên (17,3 tỷ đồng), ngoài ra còn làm tổn lại lòng tin giữa các thành viên và công ty.

Vụ kiện này kéo dài hơn 1 năm vì kẻ tấn công liên tục thay đổi lời khai và không nhận tội. Cuối cùng đôi bên đi đến hòa giải, 2 kẻ tấn công đồng ý trả 2,4 triệu yên (415 triệu đồng) trong vòng 5 năm và bị cấm tham gia các sự kiện của AKB48 nói chung, NGT48 nói riêng. Luật sư khép lại vụ việc bằng tuyên bố các thành viên NGT48 không liên quan đến vụ tấn công, việc Yamaguchi Maho có phản ứng gay gắt với họ chỉ là hiểu lầm. Nhưng lời giải thích này không thể thuyết phục được công chúng.

NGT48 lao đao vì vụ bê bối này

NGT48 cố cứu vãn tình hình bằng cách thay đổi hình thức hoạt động, từ chia nhóm trở thành hoạt động chung. Trên mạng xã hội, 1 số thành viên Rena Hasegawa, Riko Sugahara và Fuka Murakumo đã xóa "NGT48" khỏi phần giới thiệu để thể hiện sự ủng hộ Yamaguchi Maho.

Đến ngày 21/4/2019, Yamaguchi Maho, Rena Hasegawa và Riko Sugahara tuyên bố rời khỏi NGT48. Ngay trên sân khấu, Yamaguchi Maho cáo buộc chủ tịch công ty quản lý AKS mắng cô là "kẻ phá hoại công ty". Nữ idol cho biết cô không thể ở lại 1 nhóm nhạc "cứ xin lỗi là xong chuyện". 1 buổi biểu diễn chia tay 3 thành viên này đã được tổ chức vào ngày 18/5, với sự tham dự của 7 thành viên NGT48 khác về cùng phe với Yamaguchi Maho. Và tất nhiên trong số này không có Ogino Yuka - thành viên bị cho là cầm đầu bắt nạt, gây ra vụ tấn công Yamaguchi Maho.

2 cô bạn thân Rena Hasegawa và Riko Sugahara cùng rời nhóm với Yamaguchi Maho

Đến năm 2021, Ogino Yuka cũng rời khỏi NGT48. Nữ idol này sau đó chuyển hướng làm người mẫu. Gần đây, Ogino Yuka mở kênh YouTube mang tên "Cô Ogino có danh tiếng xấu xa" và đăng tải 2 video đều để thanh minh về vụ tấn công Yamaguchi Maho. Tuy nhiên netizen đã để lại rất nhiều bình luận phẫn nộ nhằm tẩy chay Ogino Yuka: "Sao mặt cô ta khác thế? Trông thật là hung dữ", "Cô ta đã phá hỏng NGT48 và giờ vẫn muốn hoạt động trở lại?", "Vô liêm sỉ, trơ tráo, đúng là đồ mặt dày phát hoại cả nhóm", "Vẫn có đến cả ngàn người đăng ký kênh YouTube của cô ta á, không thể tin được"...

Ogino Yuka chuyển hướng làm người mẫu

Cựu idol này lên tiếng thanh minh nhưng chỉ nhận về "gạch đá"

Về phần nạn nhân Yamaguchi Maho, cô chuyển hướng làm diễn viên sau khi rời nhóm vì vụ tấn công. Đến nay, cựu idol sinh năm 1995 này đã có vai chính trong các phim truyền hình Panda Judges The World, Kekkon Dekinai Ni Wa Wake Ga Aru và Chocolate No Mahou.

Yamaguchi Maho chuyển sang làm diễn viên và có hình ảnh trưởng thành hơn

