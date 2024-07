Cặp bị ghét nhất showbiz đây rồi: Nữ idol EQ thấp nhất Kpop hẹn hò tài tử tai tiếng bậc nhất Cbiz

Mạng xã hội Weibo hiện xôn xao trước nghi vấn tình ái giữa nam diễn viên Kha Chấn Đông và Shuhua (Diệp Thư Hoa, thành viên nhóm (G)I-DLE). Cụ thể, vào tối 16/7, Shuhua đã đăng ảnh mới trên trang cá nhân, với dòng trạng thái "Hey, I love you (kèm icon đôi môi đỏ)" (Tạm dịch: Này, em yêu anh). Bên dưới bài đăng của Shuhua, tài tử You Are The Apple of My Eye đã bình luận loạt icon cảm xúc mang ý nghĩa thể hiện sự hài lòng.

Màn tương tác của Kha Chấn Đông và Shuhua leo thẳng lên top 1 hot search Weibo vào nửa đêm. Cư dân mạng nghi ngờ nam diễn viên sinh năm 1991 đang muốn công khai mối quan hệ tình cảm với mỹ nhân nhóm (G)I-DLE. Cách đây không lâu, Shuhua đã dự tiệc sinh nhật của Kha Chấn Đông. Theo nhiều khán giả, việc Shuhua đột ngột xuất hiện trong hội bạn của Kha Chấn Đông không hề bình thường và cho rằng cặp đôi đang bí mật hẹn hò. Trong khi đó, người hâm mộ cho rằng Shuhua và Kha Chấn Đông không có gì với nhau. Nam diễn viên chỉ bình luận để gây chú ý và quảng bá cho sản phẩm mới của đàn em.

Màn tương tác của Kha Chấn Đông - Shuhua gây xôn xao cõi mạng xứ tỷ dân

Cặp sao vướng nghi vấn có mối quan hệ tình ái

Hồi tháng 6, Shuhua từng dự tiệc sinh nhật của Kha Chấn Đông. Việc cô xuất hiện trong hội bạn của nam diễn viên gây đồn đoán

Sáng 17/7, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) liên hệ với Kha Chấn Đông để hỏi về nghi vấn tình ái giữa anh và nữ thần tượng sinh năm 2000. Nam diễn viên trả lời mập mờ: "Chúng tôi có quen biết nhau và cũng có liên hệ riêng".

Chia sẻ của Kha Chấn Đông gây bàn tán trong dư luận. Người hâm mộ phản đối kịch liệt Shuhua có mối quan hệ với Kha Chấn Đông dù là bạn bè bình thường hay tình nhân. Kha Chấn Đông có quá khứ bê bối, ăn chơi trác táng, thậm chí dính đến chất cấm. Do đó, khán giả cho rằng việc Shuhua qua lại với 1 ngôi sao tai tiếng có thể ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cô. Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả mỉa mai Kha Chấn Đông và Shuhua rất hợp nhau vì đời tư đều dính tai tiếng. Nếu thành đôi, họ sẽ trở thành cặp tình nhân bị ghét bỏ nhất showbiz Hoa ngữ.

Người hâm mộ Shuhua kịch liệt phản đối nữ ca sĩ qua lại với Kha Chấn Đông

Kha Chấn Đông sinh năm 1991. Anh từng là hình mẫu bạn trai lý tưởng của các nữ sinh Trung Quốc sau vai diễn Kha Cảnh Đằng trong phim You Are The Apple of My Eye (Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi) và vai Cố Nguyên trong Tiểu Thời Đại. Thành công của 2 tác phẩm này đưa tên tuổi Kha Chấn Đông vươn xa khắp châu Á, đồng thời rửa sạch những tai tiếng trước đó của nam diễn viên như lộ ảnh khỏa thân, đào hoa.

Tuy nhiên, tháng 8/2014, Kha Chấn Đông bị bắt vì sử dụng chất cấm cùng con trai Thành Long - Phòng Tổ Danh. Scandal này khiến danh tiếng của Kha Chấn Đông bị phá hủy hoàn toàn. Anh bị giới quản lý văn hóa Trung Quốc Đại lục "cấm cửa", chỉ có thể hoạt động ở quê nhà Đài Loan (Trung Quốc). Ngoài ra, Kha Chấn Đông còn mối quan hệ thân thiết với Seungri và từng đến quán bar Buring Sun. Do đó, tại showbiz Trung Quốc, Kha Chấn Đông nằm trong nhóm ngôi sao ăn chơi trác táng bậc nhất.

Kha Chấn Đông từng là nam thần được yêu mến cuồng nhiệt tại Đài Loan nhưng vướng scandal sử dụng ma túy

Shuhua, sinh năm 2000 và là người gốc Đài Loan (Trung Quốc). Nữ thần tượng sở hữu vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng, ngọt ngào xứng danh visual của nhóm (G)I-DLE. Tuy nhiên, Shuhua lại bị đánh giá là có sắc nhưng không có tài khi nhảy thì hời hợt mà hát cũng không xuất sắc.

Không chỉ khía cạnh năng lực biểu diễn, Shuhua còn nhiều lần hứng chỉ trích vì có thái độ hành xử, phát ngôn kém duyên, EQ thấp. Khi trò chuyện với fan, nữ idol luôn tỏ vẻ cục cằn, kém thân thiện. Điển hình khi Shuhua gọi điện trực tiếp với fan và người này thông báo cô sắp kết hôn: "Mình sắp kết hôn rồi, bạn có thể nói gì đó chúc phúc cho mình được không?". Theo lẽ thường, ai nghe thấy đều này cũng sẽ gửi lại chúc mừng nhưng Shuhua lại đáp: "Được, vậy chúc bạn đừng ly hôn quá sớm" và cười phá lên.

Lần khác, khi trả lời bình luận của người hâm mộ trên Instagram với nội dung rằng: "Thư Hoa à, tôi hết tiền rồi, bạn cho tôi mượn được không?", mỹ nhân nhóm (G)I-DLE có lời đáp gây sốc: "Đốt cho bạn nhé?". Hay khi được khán giả nhắc nhở đừng vuốt tóc quá nhiều vì có thể gây ảnh hưởng đến chân tóc, Shuhua trả lời với thái độ cau có: "Không cần lo cho tôi, tóc của tôi, tôi thích làm sao kệ tôi. Bạn nên lo cho bản thân mình trước thì hơn. Bạn quản nhiều vậy sao, nhà bạn ở biển à?".

Hồi tháng 6, khi tham gia 1 show truyền hình, Shuhua liên tục nói trống không, không dùng kính ngữ theo quy tắc ứng xử của Hàn Quốc đối với vị tiền bối của mình. Vụ việc khiến cô bị chỉ trích dữ dội.

Shuhua có visual xinh như búp bê. Tuy nhiên, cô thường xuyên bị chê bai có sắc nhưng không có tài vì cư xử vô duyên, hát và nhảy đều kém nổi bật

