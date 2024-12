Kinh hoàng cảnh bụi mịt mù ngoài khu vực diễn ra concert Anh Trai Say Hi, "tra tấn" người đi đường ngộp thở

Chiều ngày 7/12, hàng chục ngàn người hâm mộ đổ về khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình - nơi diễn ra concert Anh Trai Say Hi để check-in, chờ đợi đến giờ xếp hàng vào sân mong "xí" chỗ đẹp trong.

Tuy nhiên, vào cuối giờ chiều, khi lưu lượng lượng phương tiện di chuyển qua khu vực bên ngoài cổng chính SVĐ Mỹ Đình tăng cao khiến bụi bay mù mịt, người dân như bị cuốn vào một làn "sương khói" mờ ảo.

Việc di chuyển qua khu vực SVĐ Mỹ Đình trở nên khó khăn với nhiều người đi đường khi bụi bay mù mịt. Đặc biệt, với một số người đi xe máy, phải dùng một tay để bịt mũi, hí mắt cố gắng di chuyển qua đoạn đường này.

Trao đổi với chúng tôi, một chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ tại đây cho biết, "Do diễn ra concert "Anh trai say hi" vào 19h tối nay nên một phần đường chính đã được ngăn lại phục vụ đêm diễn. Do vậy, người dân phải di chuyển vào phần đường bị rào chắn trước đó khi bụi đất tại đoạn đường này chưa kịp dọn dẹp cộng với trời hanh khô dẫn đến bụi bay mù mịt".

Lượng bụi dày không chỉ khiến người dân đi qua khu vực bị "ngộp thở" mà còn khiến số số bạn trẻ phải bịt mũi, nhắm mắt khi đi qua đoạn đường này vào bên trong khu vực check in, chờ đợi đến giờ xếp hàng vào bên trong tham gia concert.

Khói bụi mờ mịt bao phủ một đoạn đường bên ngoài SVĐ Mỹ Đình - nơi diễn ra concert Anh Trai Say Hi

Nhiều người dân phải đeo khẩu trang kín mít khi di chuyển qua đoạn đường bụi bay mù mịt

Cả một đoạn đường như có làn "sương mù" mờ ảo bảo phủ

Do thời tiết hanh khô nên lượng bụi bay càng dày

Người dân phải bịt mũi, nhắm mắt khi đi qua đoạn đường này.

Lưu lượng phương tiện tăng cao, lượng bụi mờ mịt càng bị cuốn lên cao khiến đoạn đường bị bao phủ bởi một bầu không khí ngột ngạt, mù mịt