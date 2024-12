Nhiều dịch vụ tự phát "hốt bạc" trước giờ diễn ra concert "Anh trai say hi" tại Hà Nội

Tối nay 7/12, concert 3 Anh trai say hi sẽ chính thức diễn ra tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Theo lịch trình của BTC từ 12h trưa nay, khán giả sẽ đến làm thủ tục check-in, song ngay từ chiều qua (ngày 6/12) và từ 4-5h sáng nay, nhiều bạn trẻ đã có mặt ở địa điểm diễn ra concert, hàng trăm người xếp hàng dài để có thể vào sân sớm, lựa chọn những vị trí đứng đẹp nhất để theo dõi toàn cảnh concert.

Bên cạnh đó, ngoài sân vận động, hàng loạt food truck được fan club các nghệ sĩ tổ chức. Đáng chú ý, fan của HIEUTHUHAI, RHYDER và Quang Hùng MasterD còn đầu tư đến 2-3 xe food truck. Mỗi xe được trang trí công phu với concept riêng biệt.

Chiều 7/12, không khí bên ngoài SVĐ Quốc gia Mỹ Đình rất náo nhiệt, rất đông khán giả đổ về để check in chuẩn bị tham gia concert 3 của Anh trai say hi

Nhiều bạn trẻ chuẩn bị sẵn áo ấm và nước uống mang theo để đảm bảo sức khoẻ trong ngày Hà Nội đón đợt không khí lạnh tăng cường

Tranh thủ dịp hàng ngàn khán giả đổ bộ về SVĐ Quốc gia Mỹ Đình tham dự concert 3 Anh trai say hi, nhiều bạn trẻ cũng đã chuẩn bị một số mặt hàng để bán cho các fangirl như sticker, ảnh in hình các anh trai trong chương trình. Ngoài ra một số mặt hàng như đồ ăn vặt, thức uống... cũng là mặt hàng đắt khách thu hút nhiều khán giả ghé đến.

Chia sẻ với chúng tôi, bạn Tuấn Anh (sinh viên năm 3 trường Đại học Bách Khoa Hà Nội), cùng bạn đã mang hơn 50 chiếc sticker in hình các thành viên nhóm nhạc Anh Trai Say Hi đến bán trước thềm buổi diễn.

Tuấn Anh cho biết, cả hai lên kế hoạch bán sticker từ sớm. Trước khi sự kiện diễn ra, hai chàng trai trẻ đã thiết kế sao cho sản phẩm thu hút được nhiều bạn trẻ. "Chúng tôi bắt đầu bán từ hơn 10h sáng. Đến giờ, đã bán được hơn 30 chiếc, mỗi chiếc có giá 50.000 đồng," Tuấn Anh chia sẻ.

Tranh thủ dịp này, nhiều tiêu tnuowng cũng bày đồ ăn vặt, nước uống... để phục vụ hàng chục ngàn khán giả trước giờ diễn ra concert

Những chiếc hastag, sticker cầm tay cũng là món đồ được nhiều bạn chú ý và tìm mua

Bên cạnh đó, một số hàng bán hoa quả, xôi bánh khúc cũng tranh thủ gia tăng doanh số

Trong khi đó, Xuân Quỳnh (sinh năm 1998) cho biết hiện tại đang là nhân viên văn phòng. Tận dụng ngày nghỉ, cô nàng cùng bạn của mình mang các sản phẩm độc đáo đến sự kiện Anh trai say hi để bán kiếm thêm thu nhập.

Cô nàng 9x chia sẻ: "Hôm nay mình được nghỉ làm, nên cùng bạn ra đây bán kẹo mút và một số đồ ăn vặt để kiếm thêm thu nhập."

Theo đó, các sản phẩm của Quỳnh rất độc đáo, được cô nàng cùng bạn của mình tự thiết kế và làm trước đó khoảng 1 tháng. "Bọn mình chuẩn bị các món đồ đem bán này trước khoảng một tháng. Kẹo mút và đồ trang trí được nhập về, sau đó chúng mình tự thiết kế hình các nhân vật trong Anh trai say hi, in ấn và gói lại để trông bắt mắt hơn", Quỳnh nói.

Các sản phẩm Quỳnh đem bán gồm có: Kẹo mút, kẹo gôm và một vài đồ ăn vặt khác.

Quỳnh hào hứng cho biết, tính đến lúc 14h00, cô nàng cùng bạn của mình đã bán được hơn 100 chiếc kẹo mút với giá 20.000 đồng/chiếc. Các sản phẩm khác như kẹo gôm và đồ ăn vặt có giá khoảng 15.000 đồng cũng được nhiều người yêu thích.

Những chiếc kẹo mút hanmade được Quỳnh cùng bạn của mình tự thiết kế và làm trước đó khoảng 1 tháng được nhiều bạn trẻ thích thú

Một chiếc xe chở nước cùng bàn ghế nhựa chuẩn bị bày sạp để phục vụ các khán giả bên ngoài sân Mỹ ĐìnhKhông chỉ có các bạn trẻ tranh thủ bán hàng kiếm thêm thu nhập mà một số người bán hàng rong cũng tập trung về khu vực này nhằm tăng lượt tiêu thụ từ cô bán xôi đến chị bán trà đá, nhân trần cũng tranh thủ rao bán quanh khu vực sân vận động để tiếp sức thêm cho khán giả trước khi concert diễn ra.

Được biết, giá Concert Anh trai say hi ở Hà Nội có nhiều mức giá, dao động từ 500.000 đồng tới 10 triệu đồng, tương đương mức giá hai concert ở TPHCM. Hạng cao nhất được phục vụ đồ uống, giao lưu với nghệ sĩ.

Trong 2 đêm nhạc ở TPHCM, ban tổ chức công bố có 78.000 khán giả xem trực tiếp. Con số này là chủ đề bàn luận trên mạng xã hội trong thời gian dài.

Nhiều tiểu thương len lỏi vào giữa những đám đông để mời chào những chiếc sticker in hình các anh trai

Bắp rang bơ cũng được các bạn trẻ bày bán kèm theo cả mã QR cho tiện việc thanh toán

Không chỉ đứng một chỗ mà một số tiểu thương còn mang theo đồ ăn vặt, nước uống, sticker đến từng nhóm khán giả để mời chào

Tuấn Anh (sinh viên năm 3 trường Đại học Bách Khoa Hà Nội), cùng bạn đã mang hơn 50 chiếc sticker in hình các thành viên nhóm nhạc Anh Trai Say Hi đến bán trước thềm buổi diễn.