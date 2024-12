Vé chợ đen concert "Anh Trai Say Hi" cao gấp 2-3 lần nhưng vẫn nhiều người vui vẻ săn tìm

Bất chấp mưa phùn cùng trời lạnh, nhiều khán giả từ nhiều nơi đã đổ về sân Mỹ Đình chờ check-in xem các ca sĩ tại đêm diễn đầu tiên concert "Anh trai say hi". Trước khi diễn ra concert 3 "Anh trai say hi", tại một số khu vực quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) náo nhiệt bởi các phe vé.

Một số phe vé mang theo những chiếc vòng tay đã đổi sẵn chỉ việc di chuyển vào bên trong cửa soát vé để tìm khách có nhu cầu

Giá của những chiếc vé "chợ đen" được rao bán chênh lệch từ 300 - 1 triệu đồng tuỳ từng hạng vé

Do không mua được vé trước đó, nên một số bạn trẻ sẵn sàng mua lại vé từ những phe vé bên ngoài SVĐ Mỹ Đình

Theo quan sát và ghi nhận của chúng tôi, tùy vào từng khách hàng, những người phe vé sẽ đưa ra một mức giá khác nhau. Khi cả hai bên đồng thuận với mức giá, người mua sẽ trả tiền để nhận được vé của mình.

Anh L. (người phe vé) cho biết, hiện tại anh đang có 3 chiếc vé Fanzone A&B, mỗi chiếc anh bán với giá 3,5 triệu đồng và 2 chiếc GA 2A, bán với giá 2,4 triệu đồng.

“Giá vé thời điểm này chênh lệch gấp đôi là chuyện bình thường. Nếu không mua nhanh chút sợ không có mà mua”, anh L. nói.

Những lời mời chào, tranh giành khách... tạo nên không khí khá hỗn loạn.

Các hạng vé được đổi thành vòng tay được các phe vé đem đến từng tốp bạn trẻ để mời chào

Hầu hết các phe vé quanh khu vực sân vận động đều là những người trung tuổi, với phong cách bán hàng dạn dĩ.

Cách đó không xa, một người phụ nữ phe vé khác cho biết, hiện tại, người này đang có 6 vé GA 3&4. Mỗi chiếc vé được giao bán với giá 1,4 triệu đồng. Chênh lệch 400 nghìn so với giá vé gốc.

Cũng theo lời chia sẻ của một vài người phe vé cho hay, giá vé thường chênh lệch 300 nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng. Về thời điểm gần cuối giờ, họ sẽ bán tháo với giá chênh lệch rẻ hơn.

Chia sẻ với phóng viên, bạn Hương (21 tuổi), cho biết bạn đã đến đây sau khi không mua được vé chính thức từ trước. Để có được một tấm vé, bạn phải chấp nhận mức giá cao hơn giá gốc.

“Vé gốc là 800.000 đồng, sau khi hỏi nhiều người bán vé, em mua được vé rẻ nhất là 1.300.000 đồng. Em thấy giá như vậy không quá đắt” Hương nói.

Theo cô, thời điểm cách đây gần một tháng khi vé vừa hết, giá vé được bán lại thường chênh từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, sau khi khảo sát giá của nhiều người, cô nhận thấy mức chênh lệch thấp nhất là khoảng 300.000 đồng.

“Em vừa hỏi vé khu vực GA1, có người hét giá lên tới 2,5 triệu đồng. Em nghĩ thời điểm này nhiều người xả vé thì giá sẽ rẻ hơn, nhưng cũng còn tùy người bán,” Hương chia sẻ thêm.