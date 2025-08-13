Kinh hãi hàng chục bao tải bốc mùi hôi nồng nặc trên chiếc xe tải có biểu hiện bất thường lúc sáng sớm

Ngày 13/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Trạm CSGT Suối Tre vừa phát hiện, bắt giữ 1 xe tải chở hơn 2 tấn da heo bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

hàng chục bao tải bốc mùi hôi thối trên xe tải khả nghi

Theo đó, rạng sáng 13/8, trong quá trình tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hưng Thịnh, tỉnh Đồng Nai, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Suối Tre phát hiện xe tải biển số 60C-736.xx có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe có nhiều bao tải chứa 2.175 kg da heo đã đổi màu, bốc mùi hôi nồng nặc.

Bên trong những chiếc bao tải là da heo đã đổi màu, bốc mùi hôi nồng nặc

Làm việc với tài xế M.C.P (39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), người này không xuất trình được bất kỳ giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc ban đầu và bàn giao M.C.P cùng toàn bộ tang vật, phương tiện cho Công an xã Hưng Thịnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.