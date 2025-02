Ngày 12/2, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Ngô Quang Huy (25 tuổi, trú tịa thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó khoảng 20h ngày 5/2, Công an thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân nhận được tin báo về việc có một đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên nhanh chóng đến ngay hiện trường để kiểm tra.

Thấy công an, đối tượng bỏ chạy, nhưng đã bị lực lượng Công an thị trấn Phú Mỹ khống chế, bắt giữ ngay sau đó.

Ngô Quang Huy tại cơ quan công an (Ảnh: Công an An Giang).

Trong lúc khống chế, có một bọc nylon trong suốt hàn kín 2 đầu chứa tinh thể màu trắng bên trong (nghi là ma túy), có trọng lượng khoảng 2,5187gam từ trong người đối tượng rơi ra, công an đã tiến hành tạm giữ tang vật.

Làm việc tại cơ quan công an, Ngô Quang Huy thừa nhận bọc nylon chứa tinh thể màu trắng là ma túy đá (Methamphetamine) do Huy mua của một đối tượng lạ mặt ở huyện Chợ Mới đem về sử dụng, trên đường về thì bị công an phảt hiện. bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.