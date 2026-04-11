Kinh doanh toàn lỗ, dẹp tiệm xong chẳng biết làm gì nên đi nhặt rác: Người đàn ông phát hiện ra một “mỏ vàng”

Công việc kinh doanh liên tiếp thất bại và áp lực tài chính ngày càng đè nặng, Juan Naula - Người đàn ông 46 tuổi hiện đang sinh sống ở Los Angeles (Mỹ), từng rơi vào trạng thái suy sụp về cả tiền bạc lẫn tinh thần.

Năm 2023, anh chuyển đến Los Angeles với giấc mơ tìm kiếm cơ hội đầu tư cho một dự án khởi nghiệp, nhưng thực tế lại đi theo hướng hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng. Những kế hoạch tưởng là triển vọng hóa ra chỉ toàn bế tắc, tiền tiết kiệm dần cạn, còn các cơ hội thì cứ lần lượt khép lại. Khi việc kinh doanh không mang lại kết quả, Naula buộc phải "dẹp tiệm", chấp nhận rằng con đường mình chọn không còn khả thi.

Nhặt rác vì đam mê, vô tình được cộng đồng ủng hộ

Trong lúc chông chênh nhất, anh thường ghé công viên gần nhà đi bộ cho khuây khỏa đầu óc. Thi thoảng nếu thấy trong công viên có rác, Naulo cũng chẳng ngại dọn không công bởi anh thường không thích cảnh rác thải ngổn ngang. Khung cảnh vốn dĩ nên trong lành lại bị bao phủ bởi túi nilon, chai nhựa và đủ loại phế thải. Cảm giác khó chịu và tiếc nuối khiến anh không thể làm ngơ.

Hành động ban đầu chỉ mang tính bộc phát, giống như một cách để giải tỏa tâm lý sau chuỗi ngày thất bại. Thế nhưng càng làm, anh càng nhận ra việc dọn rác mang lại cho mình một cảm giác rất khác: Bình tĩnh hơn, tập trung hơn, và quan trọng nhất là cảm thấy mình vẫn đang tạo ra giá trị nào đó. Việc nhặt rác dần trở thành thói quen hàng ngày, rồi từ đó biến thành một hoạt động nghiêm túc.

Ban đầu, Naula làm mọi thứ một mình. Anh đi dọc các con phố, công viên, bãi biển, lặng lẽ thu gom rác và ghi lại quá trình đó. Theo lời khuyên của vợ, anh bắt đầu đăng các video dọn rác lên mạng xã hội. Những đoạn clip tua nhanh ghi lại cảnh một khu vực bẩn thỉu được biến thành sạch sẽ chỉ trong vài giờ nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trước và sau khi Naula "bắt tay" vào dọn rác

Tài khoản "Clean L.A. With Me" ra đời từ đó, trở thành nơi anh chia sẻ hành trình nhặt rác của mình mỗi ngày.

Điều bất ngờ là những video tưởng chừng đơn giản ấy lại tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Từ vài người theo dõi ban đầu, số lượng người quan tâm tăng lên nhanh chóng. Không ít người xem xong đã chủ động nhắn tin, gửi địa điểm cần dọn dẹp hoặc thậm chí xin tham gia cùng anh. Từ chỗ chỉ có một mình, Naula bắt đầu có thêm những người đồng hành.

Một bước ngoặt quan trọng xuất hiện khi anh quyết định biến việc dọn rác thành công việc toàn thời gian. Công việc vốn chỉ làm cho đỡ chán, giờ lại thành "mỏ vàng": Không chỉ tạo ra thu nhập ổn định để duy trì cuộc sống, mà còn mở ra một hướng đi bền vững cho môi trường.

Nguồn tiền nuôi sống Naula và gia đình cũng như đam mê dọn rác của anh đến từ các khoản quyên góp, hỗ trợ từ cộng đồng và những người theo dõi trên mạng xã hội. Tất cả đều là "tùy tâm" người quyên góp, đơn cử như việc khi chiếc xe của Naula bị hư hỏng trong một vụ tai nạn, chính cộng đồng đã hùn "chung tay" giúp anh mua phương tiện mới để công việc không bị gián đoạn.

Lập nhóm dọn rác định kỳ

Không dừng lại ở việc hoạt động cá nhân, Naula còn tổ chức các buổi dọn rác cộng đồng vào cuối tuần, gọi là "minga" - một khái niệm mang ý nghĩa lao động chung trong văn hóa bản địa ở Mỹ. Những buổi đầu tiên gần như không có ai tham gia. Có lần anh đứng chờ cả buổi mà không có người nào xuất hiện. Nhưng anh vẫn tiếp tục. Từ một người, rồi hai người, số lượng tình nguyện viên tăng dần theo thời gian. Đến nay, đã có hàng trăm người từng tham gia cùng anh trong các hoạt động dọn rác định kỳ.

Điều khiến câu chuyện của Naula trở nên đặc biệt không nằm ở việc nhặt rác, mà ở cách anh biến một hành động nhỏ thành một hệ sinh thái giá trị. Từ việc "chán quá nên đi quét rác", anh tìm ra một hướng đi vừa giúp bản thân duy trì cuộc sống, vừa tạo tác động tích cực đến cộng đồng. Công việc này không chỉ mang lại thu nhập mà còn mở rộng mạng lưới, tạo cơ hội hợp tác, và quan trọng hơn là xây dựng một hình ảnh cá nhân có sức lan tỏa.

Nhiều người trẻ tình nguyện đi dọn rác cùng Naula

Với Naula, việc nhìn thấy một khu vực bẩn thỉu trở nên sạch sẽ là phần thưởng rõ ràng nhất. Nhưng sâu xa hơn, đó còn là cảm giác được kết nối với cộng đồng, được góp phần thay đổi môi trường sống xung quanh. Anh từng chia sẻ rằng khi bắt đầu, bản thân anh không có kế hoạch cụ thể nào, chỉ đơn giản là làm vì thấy cần phải làm. Chính sự không toan tính đó lại dẫn đến một con đường hoàn toàn mới.

Từ một người thất bại trong kinh doanh, phải từ bỏ dự án và loay hoay tìm lối đi, Juan Naula đã vô tình tìm thấy "mỏ vàng" theo cách không ai ngờ tới: Một nghề có thể nuôi sống bản thân và gia đình, tạo ảnh hưởng tích cực, mở ra cơ hội phát triển lâu dài. Câu chuyện của anh cho thấy đôi khi cơ hội không nằm ở những kế hoạch lớn lao, mà xuất hiện từ chính những hành động nhỏ nhất, miễn là đủ kiên trì để theo đuổi đến cùng.

(Nguồn: The Washington Post)