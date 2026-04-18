Kính áp tròng dính chặt vào giác mạc chàng trai 25 tuổi do lười tháo

Thanh niên họ Cố, 25 tuổi, sống ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, mới đây tìm đến Bệnh viện Mắt Hồ Bắc Aier để cấp cứu vì mắt đỏ và sưng tấy, kính áp tròng dính chặt không thể tháo ra. Theo kết quả khám của bệnh viện, nguyên nhân chính gây ra triệu chứng trên là anh thường xuyên không tháo kính áp tròng suốt nửa năm.

Theo Jiupai News, Cố Nam bị cận thị từ khi còn ở bậc trung học cơ sở. Hiện tại, anh đã đeo kính áp tròng được 7 năm. Sáu tháng qua, do lịch làm việc bận rộn nên anh thường lười tháo kính ra, thậm chí còn hình thành thói quen đeo liên tục. Theo lời bệnh nhân, trước đây anh chưa từng trải qua cảm giác khó chịu nào rõ ràng nên không để ý đến, nghĩ rằng không tháo ra sẽ tiện hơn.

Cho đến trước khi nhập viện 5 ngày, Cố Nam thấy mắt mình đỏ và sưng tấy, sợ ánh sáng, chảy nước mắt và tăng tiết dịch. Lúc đầu, anh mua thuốc nhỏ mắt về và tự mình sử dụng. Sau một thời gian ngắn cảm thấy nhẹ nhõm, anh không còn để ý nữa. Mãi cho đến khi phát hiện kính áp tròng dính vào giác mạc, không thể tự mình tháo ra được, anh mới khẩn trương đến bệnh viện tìm cách chữa trị.

Sau khi hội chẩn, các bác sỹ chuyên khoa bề mặt nhãn cầu và giác mạc của bệnh viện đã tháo kính áp tròng cho anh. Kiểm tra sâu, họ nhận thấy kết mạc của bệnh nhân bị xung huyết đáng kể, có vết lõm ở rìa giác mạc và có sự tăng sinh mạch máu mới xung quanh giác mạc ở cả hai mắt. Các bác sỹ chỉ ra rằng điều này thể hiện tình trạng thiếu oxy giác mạc lâu ngày, gây ra những ảnh hưởng không thể phục hồi đối với sức khỏe của mắt.

Các bác sỹ giải thích, việc đeo kính áp tròng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp oxy cho mắt, khiến giác mạc rơi vào tình trạng thiếu oxy, có thể gây phản ứng viêm và tổn thương tế bào biểu mô. Ngoài ra, kính áp tròng còn là vật lạ. Nếu không được làm sạch hoặc đeo đúng cách trong thời gian dài, chúng sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và dẫn đến viêm giác mạc, thậm chí là loét.

Các chuyên gia cũng nhắc nhở rằng một số người không thích hợp đeo kính áp tròng, bao gồm những người mắc hội chứng khô mắt từ trung bình đến nặng, bị dị ứng với chất liệu tròng kính hoặc dung dịch chăm sóc. Nếu vẫn cố đeo kính áp tròng, nó có thể làm nặng thêm tình trạng khó chịu ở mắt.

Các bác sỹ khuyến cáo nên tháo kính áp tròng và vệ sinh hàng ngày, tránh tình trạng đeo liên tục trong thời gian dài. Thông thường chỉ nên đeo từ 4 đến 6 giờ mỗi ngày và nhớ tháo nó ra khi đi ngủ vào ban đêm. Nếu xảy ra các triệu chứng như đỏ, sưng, đau hoặc sợ ánh sáng, hãy đi khám ngay lập tức.