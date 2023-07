King the Land: Bước lùi trong sự nghiệp của Yoona?

King the Land (Khách Sạn Vương Giả) là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Yoona sau thành công từ Big Mouth, một tác phẩm giúp cô được đánh giá là sự tiến bộ vượt bậc về diễn xuất. Vốn có khởi đầu thuận lợi, được nhà đài hậu thuẫn hết mình lại thêm sức hút quá lớn từ hiệu ứng cặp đôi, King the Land đã đưa khán giả đi hết từ ngạc nhiên này đến... thất vọng khác. Một bộ phim lỗi thời, sến súa khiến khán giả phải tự hỏi, lý do gì khiến Yoona quyết định nhận vai?

Sự nghiệp đi lên từ những thành kiến

Yoona là có xuất phát điểm từ một thần tượng của nhóm nhạc SNSD, thuộc hàng ngũ những mỹ nhân có visual đỉnh nhất lứa idol gen 2 ở Hàn Quốc, cho đến nay vẫn là một tượng đài nhan sắc. Visual nổi bật, danh tiếng dư thừa lại có ông lớn SM hậu thuẫn, dễ hiểu khi Yoona sớm ra mắt với vai trò diễn viên, được nhiều đạo diễn lớn để mắt tới và nhanh chóng có vai chính đầu tiên vào năm 2008 trong You Are My Destiny, khi mới lấn sân chưa lâu.

Những năm đầu sự nghiệp, Yoona nhận về vô số phản hồi tiêu cực, "bình hoa di động", "có sắc không tài", "hãy yên phận làm idol", dù nỗ lực bao nhiêu thì cô vẫn bị gọi với cái tên "idol đóng phim" thay vì một diễn viên. Thời điểm đó, cùng với IU và Suzy, số gạch đá mà Yoona nhận về từ việc lấn sân diễn xuất nhiều không đếm xuể. Dẫu vậy, Yoona vẫn kiên trì nỗ lực, trở thành một trong số những idol nữ (vẫn còn hoạt động với tư cách idol) chăm chỉ đóng phim nhất màn ảnh Hàn.

You Are My Destiny

Không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, Yoona còn tích cực lấn sân sang thị trường Trung Quốc và đóng chính cùng nhiều tên tuổi lớn, tuy nhiên cũng không đạt được nhiều thành công như mong đợi. Thậm chí cô còn bị chê bai về nhan sắc khi diện mạo không hợp với tạo hình cổ trang xứ Trung. Tới năm 2016, tên tuổi của cô được chú ý hơn hẳn khi đóng chính trong "bom tấn hành động" The K2 cùng Ji Chang Wook.

Dù ít nhiều được thừa nhận về diễn xuất nhưng ở bộ phim này, nhân vật của cô lại vô cùng mờ nhạt, là nữ chính nhưng lại kém tiếng so với nữ phụ. Dẫu thế, đây vẫn được coi là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của Yoona. Những năm sau đó, khán giả dần có cái nhìn thoáng hơn về cô, không áp đặt lên người Yoona định kiến về idol đóng phim nữa mà thay vào đó bắt đầu gọi cô với danh xưng "diễn viên".

Năm 2018 đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp diễn xuất của Yoona khi cô có vai chính điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lối Thoát Trên Không. Tuy chỉ là một bộ phim mang tính chất giải trí, không quá nặng nề về cảm xúc, nhưng với thành công vang dội về mặt doanh thu phòng vé, Yoona cũng được đánh giá cao hơn hẳn. Bên cạnh đó, hai phần Confidential Assignment (đóng cùng Hyun Bin) cũng thắng đậm về doanh thu khiến Yoona trở thành nữ idol có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc (vượt 23,9 triệu vé cho 4 bộ phim).

Xuất phát điểm từ một idol, Yoona đã làm được những điều "không tưởng" ở tư cách diễn viên, khẳng định tên tuổi ở cả lãnh địa phim truyền hình lẫn điện ảnh.

Một bước lùi với King the Land

Nhìn lại sự nghiệp của Yoona, nhìn chung những bộ phim mà cô nhận, từ hiện đại đến cổ trang, từ hành động đến tình cảm, đa phần đều là phim thuần giải trí, không quá nặng đô. Thế nhưng các kịch bản mà cô chọn dù chỉ là phim giải trí nhưng đều được cài cắm thông điệp nhân văn và những câu chuyện mang tính thời sự, hoặc chí ít cũng xây dựng nhân vật không quá xa rời thực tế.

King the Land lại khác. Suốt cả bộ phim, hai nhân vật chính gần như không có sự phát triển về tâm lý, hành động, dành hết thời gian chỉ để yêu đương, hẹn hò. Nhìn cách King the Land liên tục nhồi nhét những cảnh yêu đương, hẹn hò và cả cảnh hôn, nhiều khán giả dù vốn ủng hộ Yoona - Junho ngoài đời, thì cũng phải cảm thấy bội thực, chán nản.

Dẫu vẫn biết không nên quá kỳ vọng vào một bộ phim thuần giải trí nhưng cách xây dựng nhân vật xa rời thực tế, có phần quá vô dụng của King the Land khiến bộ phim bị quay lưng, bằng chứng là rating liên tục giảm và những bình luận chê nhiều hơn là khen trên mạng xã hội.

Cảnh ôm hôn nhiều tới mức "bội thực"

Có lẽ nếu không nhận được cái gật đầu của Yoona và Junho thì King the Land sẽ không thể lên sóng, bởi sức hút từ hai người chính là điều hiếm hoi cầm chân được khán giả. Còn lý do gì khiến Yoona nhận kịch bản này thì vẫn là một điều bí ẩn. Sau bao năm nỗ lực, khán giả thấy được sự tiến bộ từng ngày của Yoona.

Gần đây nhất, ở Big Mouth, vào vai một người vợ chiến đấu vì chồng mình và vì công lý, lẽ phải, Yoona có rất nhiều khoảnh khắc lắng đọng khiến người xem phải ngạc nhiên và tán thưởng. Nhưng tới với King the Land, Yoona như trở lại thời mới đóng phim, chỉ cần trưng ra vẻ dễ thương với những hành động đáng yêu, hài hước, cảnh nhiều cảm xúc nhất có lẽ cũng chỉ dừng lại ở những nụ hôn.

Khán giả muốn được thấy nhiều hơn như thế ở Yoona chứ không chỉ là vẻ xinh đẹp, dễ thương như một "idol mới lớn", coi visual là lợi thế lớn nhất của mình.

Nguồn ảnh: JTBC