Nam thần hàng đầu xứ Hàn tái xuất sau 3 năm ở ẩn vì bê bối: Visual bị kiểu tóc "dìm thảm", suýt mất sự nghiệp vì phản bội vợ

Mới đây, ekip làm phim Arthdal ​​Chronicles 2 đã công bố những hình ảnh đầu tiên từ buổi đọc kịch bản dự án. Ngay lập tức, sự xuất hiện của nam chính Jang Dong Gun nhận được nhiều sự chú ý. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên mà anh tham gia sau khi ở ẩn tròn 3 năm vì bê bối chấn động, trước đó lần hiếm hoi anh xuất hiện là một bộ phim tài liệu. So với diện mạo điển trai, cuốn hút trong quá khứ, hình ảnh hiện tại của Jang Dong Gun khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Dẫu biết thời gian không bỏ qua cho bất kỳ ai nhưng vấn đề lớn nhất có lẽ là ở việc nam diễn viên để một kiểu tóc không hợp với khuôn mặt khiến cho visual càng bị "dìm thảm".



Nam thần trọng mộng với với sự nghiệp lẫy lừng

Jang Dong Gun gia nhập làng giải trí thông qua bộ phim truyền hình Our Paradise của đài MBC năm 1992. Thời điểm này, anh chỉ đóng vai phụ nhưng vẫn lập tức được chú ý bởi diện mạo điển trai, đặc biệt là đôi mắt to, giàu cảm xúc. Hai năm sau, Jang Dong Gun bước lên một tầm cao mới khi góp mặt trong bộ phim truyền hình Last Victory. Nhờ tác phẩm này, Jang Dong Gun trở thành hình mẫu lý tưởng cho cánh đàn ông xứ kim chi những năm 80, anh cũng xuất sắc được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards 1994.

Năm 1997, với hai siêu phẩm là Anh Em Nhà Bác Sĩ và Người Mẫu, Jang Dong Gun trở thành biểu tượng của làng sóng Hallyu, sở hữu sự nghiệp mà hiếm đồng nghiệp cùng lứa nào có được. Anh cũng có cho mình bộ phim điện ảnh đầu tay là Repechage và lập tức đoạt giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Rồng Xanh 1997. Khởi đầu thuận lợi cũng giúp những năm sau đó, Jang Dong Gun trở thành cái tên ăn khách tại phòng vé, giúp làm nên những tác phẩm kinh điển của điện ảnh Hàn thời đó. Đặc biệt, không chỉ dừng lại ở thị trường quê nhà, Jang Dong Gun còn lấn sân sang Trung Quốc, Hollywood và cũng lập tức đạt được nhiều thành công.

Từ quý ông hoàn hảo bậc nhất Kbiz đến bê bối chấn động ngay lúc vợ mang bầu

Sự nghiệp bao năm không hề biết thụt lùi, đời tư chưa từng bị "vướng bùn" lại thêm chuyện tình đẹp như mơ với bà xã là nữ diễn viên xinh đẹp Go So Young, tất cả khiến Jang Dong Gun được ưu ái gọi với cái tên "quý ông hoàn hảo bậc nhất Kbiz". Tuy nhiên đó là thời điểm trước khi bê bối chấn động xảy ra.

Đầu năm 2020, giữa thời điểm Go So Young đang mang bầu con gái thứ 2, tưởng đâu Jang Dong Gun sẽ toàn tâm toàn ý làm chỗ dựa cho vợ, ai ngờ anh lại bị khui hàng loạt tin nhắn về việc tìm người "mua vui" và có ý định tổ chức cả tiệc thác loạn. Chỉ vài dòng tin nhắn nhưng khiến sự nghiệp bao năm gây dựng của tài tử họ Jang đã toàn toàn đổ bể. Anh bị công chúng chỉ trích nặng nề khi phản bội bà xã giữa thời điểm nhạy cảm nhất của người phụ nữ.

Lúc này, cư dân mạng đồn đoán cuộc hôn nhân của Jang Dong Gun sẽ đổ vỡ, đặc biệt là khi báo chí xứ Hàn tiết lộ Go So Young chịu đả kích, tổn thương vô cùng lớn còn Jang Dong Gun thì cũng phải phải dùng thuốc điều trị tâm lý sau bê bối. Thế nhưng sau cùng, Go So Young lại chấp nhận tha thứ cho chồng, cùng nắm tay nhau qua giông bão, chỉ là cả hai hạn chế chia sẻ những hình ảnh cá nhân hơn. Hiện tại, ba năm sau bê bối, Go So Young vẫn là hậu phương vững chắc để Jang Dong Gun có thể trở lại với đam mê nghệ thuật.

Hình ảnh gần đây nhất của hai người, trong một chuyến du lịch mùa hè

Nguồn: Naver