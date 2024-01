Kim Yoo Jung diện đồ quyến rũ, khoe dáng trong bộ ảnh chụp tại Nha Trang, Việt Nam

"Em gái quốc dân" của làng giải trí Hàn Quốc, Kim Yoo Jung, mới đây đã thực hiện một bộ ảnh quảng cáo cho thương hiệu thời trang Calvin Klein. Bối cảnh của bộ ảnh là một resort 6 sao sang trọng và đẳng cấp tại Nha Trang, Việt Nam, một điểm đến du lịch nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên hữu tình và bãi biển xinh đẹp.

Kim Yoo Jung, với lợi thế vóc dáng hoàn hảo và thần thái cuốn hút, đã thể hiện hình ảnh mới lạ và đầy mạnh mẽ trong từng shoot ảnh. Cô nàng đã xuất sắc ghi dấu ấn cá nhân bằng sự pha trộn giữa vẻ đẹp trong sáng vốn có và hình ảnh mới mẻ, gợi cảm. Trong loạt ảnh vừa được công bố, mặc dù bối cảnh phần lớn được lấy từ phòng nghỉ của resort nhưng không làm ảnh hưởng tới hiệuq ủa bức ảnh. Không gian xinh đẹp tại Nha Trang đã tạo nên hiệu ứng ánh sáng tự nhiên làm tôn lên làn da mịn màng và thân hình quyến rũ của Kim Yoo Jung.

Thời gian gần đây, nhiều thương hiệu đã chọn Việt Nam làm điểm đến để thực hiện các bộ ảnh thời trang.

Kim Yoo Jung sinh ngày 22/9/1999, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn nhỏ và được biết đến qua nhiều vai diễn trong các phim truyền hình và điện ảnh. Kim Yoo Jung được công chúng yêu mến không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi tài năng diễn xuất tự nhiên và cuốn hút.

Tham gia vào showbiz từ khi còn nhỏ, Kim Yoo Jung đã góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh thành công, trong đó có thể kể đến "Moon Embracing the Sun" (2012) và "Love in the Moonlight" (2016)... Năm 2023 đánh dấu sự trở lại của Kim Yoo Jung với bộ phim "My Demon" (Chàng quỷ của tôi) đóng cùng nam diễn viên Song Kang.

Ngoài diễn xuất, Kim Yoo Jung còn tham gia hoạt động trong lĩnh vực người mẫu quảng cáo và là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn.