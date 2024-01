Outfit trong phim cho thấy Kim Yoo Jung như ngoại lệ của Song Kang, rất khác 3 người yêu màn ảnh còn lại

Bộ phim My Demon (Chàng Quỷ Của Tôi) do Song Kang và Kim Yoo Jung đóng chính đang nhận được nhiều tình cảm của đông đảo khán giả. Bên cạnh những tình tiết lãng mạn, kịch tính thì sự đẹp đôi và phản ứng hoá học của 2 ngôi sao đình đám cũng là một ưu điểm giúp My Demon được chú ý. Đặc biệt, cặp đôi còn tạo nên những khoảnh khắc visual tràn màn hình với thời trang đẹp mắt, ton sur ton với nhau.

Song Kang - Kim Yoo Jung cũng vừa thắng giải Cặp đôi của năm tại SBS Drama Awards

Song Kang - Kim Yoo Jung như bộ đôi tài phiệt với trang phục đen - trắng tối giản nhưng đầy tinh tế, tôn lên vóc dáng thanh mảnh và đôi chân cực phẩm. Nếu chàng lịch lãm, nam tính trong bộ suit đen phối cùng sơ mi thì nàng lại đầy trang nhã, thanh lịch với set váy màu trắng kem

Trong phân đoạn "khoe múi" gây sốt, cặp đôi chính cũng phải mặc matching với trang phục tông xanh denim cùng kiểu dáng hiện đại, phong cách. Hai bộ đồ này đều được đánh giá đơn giản, đời thường nhưng lại vô cùng đẹp mắt

Ngay cả khi mặc đồ màu "lệch pha", Song Kang và Kim Yoo Jung trông vẫn có mỗi liên kết với set đồ đậm vibe Giáng Sinh đầy ấm áp. Nam diễn viên lựa chọn áo len màu đỏ phối cùng quần đen suông còn Yoo Jung lại điệu đà, nữ tính mix với chân váy dáng dài

Cả hai tiếp tục mang đến vẻ ngoài trẻ trung, thời thượng khi diện trang phục tông màu trung tính phối cùng áo dạ tweed

Song Kang - Kim Yoo Jung bùng nổ visual trong trang phục tông đen - đỏ đẹp mắt. Kim Yoo Jung đã phối thêm một chiếc áo ren đen bên trong, vừa tăng vẻ tiểu thư, điệu đà vừa matching với outfit của Song Kang

Đáng chú ý, trước đó, dù đóng cùng nhiều mỹ nhân nổi tiếng như Han So Hee, Park Min Young, nhưng Song Kang vẫn ít khi mặc đồ matching với bạn diễn. Dường như, Kim Yoo Jung là ngoại lệ của anh.

Love Alarm

Đóng cặp với Kim Soo Hyun, Song Kang thường mặc những bộ cánh chững chạc, đứng tuổi hơn bạn diễn



Forecasting Love and Weather

Với Park Min Young, trang phục của Song Kang lại có phần trẻ trung, năng động hơn đàn chị

Nevertheless