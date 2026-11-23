Kim Soobin và nửa kia thậm chí đã mua xong nhà tân hôn để chuẩn bị dọn về sống chung.

Sáng 23/11, tờ Xportsnews cho hay, nữ ngôi sao truyền hình thực tế người Hàn Quốc Kim Soobin - con gái nam diễn viên Kim Seung Hyun, sẽ kết hôn trong năm 2027. Được biết, bạn trai của Soobin từng xuất hiện trên kênh YouTube của Kim Seung Hyun vào tháng 3 và tiết lộ rằng mức thu nhập hàng năm của mình là hơn 100 triệu won (2 tỷ đồng).

Trong video mới do Kim Seung Hyun vừa đăng lên YouTube, Soobin thông báo sẽ rời căn nhà hiện tại để chuyển đến Gimpo sống cùng chồng sắp cưới. Đồng thời, cô xác nhận thông tin chuẩn bị đi lấy chồng: “Đúng là có chuyện đó ạ. Khoảng sang năm mọi người sẽ biết thôi”.

Nói về lý do quyết định kết hôn khi mới 26 tuổi, Soobin cho biết: “Đằng nào tôi và anh ấy cũng sẽ cưới thôi. Vậy thì cưới sớm vẫn hơn, tranh thủ lúc giá nhà còn rẻ được chút nào hay chút ấy, vì giá cứ tăng mãi thôi”.

1 nguồn tin thân cận cho biết thêm, ông xã tương lai của Soobin đã mua căn nhà tân hôn ở Gimpo để vợ chồng họ dọn về sống chung trong thời gian tới.

Soobin hạnh phúc chia sẻ về chồng sắp cưới khi đi ăn với bố. Ảnh: Naver

Soobin dẫn bạn trai về ra mắt gia đình hồi tháng 3 năm nay. Ảnh: Nate

Cũng trong video mới đây, Kim Seung Hyun đã dành cho chàng rể tương lai những lời khen “có cánh”, đồng thời ngỏ ý hỗ trợ vợ chồng con gái: “Gặp được cậu con rể có năng lực thật rồi. Bố cũng đã dành sẵn 1 khoản để phụ thêm cho 2 đứa rồi đấy nhé”.

Soobin vui mừng vì vị hôn phu đã được gia đình cô dang rộng vòng tay chào đón. Ảnh: Nate

Soobin có tên đầy đủ là Kim Soobin, sinh năm 2000, từng xuất hiện trong 1 số chương trình truyền hình thực tế tại Hàn Quốc, trong đó đáng chú ý nhất là Mr. House Husband.

Soobin là con gái đầu lòng của nam ngôi sao đình đám 1 thời Kim Seung Hyun. Được biết, Kim Seung Hyun sinh năm 1981, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 17 tuổi. Anh nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp xứ Hàn trong những năm cuối thập niên 90 và đầu thập niên 2000 nhờ ngoại hình cực điển trai, thu hút cùng chiều cao ấn tượng 1m86. Trong thời kỳ huy hoàng, Kim Seung Hyun được biết đến với tư cách sao teen đắt giá bậc nhất xứ kim chi, đồng thời là chàng hoàng tử trong mộng của hàng triệu thiếu nữ.

Thế nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi sau khi nam diễn viên bất ngờ tuyên bố có con với bạn gái trong 1 cuộc họp báo hồi năm 2004. Khi ấy, công chúng còn phát hiện ra chuyện tài tử họ Kim có con đầu lòng khi chỉ mới 20 tuổi và đã giấu nhẹm bí mật này với công chúng trong vòng 3 năm.

Ngay sau khi Kim Seung Hyun công bố bí mật động trời, anh đã chính thức lâm vào cảnh hết thời, “lao dốc không phanh” trong sự nghiệp. Nam nghệ sĩ bị các đài truyền hình, đoàn làm phim hủy bỏ hợp đồng hợp tác. Trong khi đó, người hâm mộ đồng loạt quay lưng với nam diễn viên, đồng thời chỉ trích anh thậm tệ vì đã lừa dối họ suốt 3 năm. Từng là nam ngôi sao đắt giá bậc nhất Kbiz nhưng hiện tại Kim Seung Hyun đã đánh mất tất cả ánh hào quang đó.

Soobin là con gái đầu lòng của nam diễn viên Kim Seung Hyun. Ảnh: Nate

Kim Seung Hyun từng là hoàng tử màn ảnh chiếm trọn trái tim của khán giả Hàn. Ảnh: Naver

Nguồn: Xportsnews