Kim Soo Hyun tiếp tục diện item "vật bất ly thân" mà chỉ Kim Ji Won mới bỏ xuống được

Sáng sớm hôm nay (14/6) nam diễn viên Kim Soo Hyun đã lên đường đến Bangkok, Thái Lan cho chặng đầu tiên của Asia fan meeting tour EYES ON YOU - đây cũng là fan meeting đầu tiên anh tổ chức sau 10 năm. Không cần phải nói thêm về sức nóng của Kim Soo Hyun sau sự bùng nổ toàn cầu của siêu phẩm Queen Of Tears, hiện tại mọi nhất cử nhất động của anh đều thu hút sự chú ý khắp mọi miền.

Diện mạo đáng yêu, trẻ trung của nam diễn viên hôm nay khiến các fan phát cuồng

Kim Soo Hyun diện một outfit tối giản với áo thun và quần âu cơ bản. Đi kèm với ngoại hình bảnh trai là những biểu cảm "ngoan xinh yêu" của nam thần 36 tuổi.

Đập vào mắt người nhìn nhất trong set đồ của nam chính Queen Of Tears chính là chiếc áo denim jacket với logo Prada nổi bật, thiết kế này có giá 1890$ ( hơn 48 triệu đồng).

Ngoài ra, trong outfit ra sân bay của Kim Soo Hyun hôm nay cũng không thể thiếu chiếc mũ lưỡi trai đen - item "vật bất ly thân" của anh chàng. Hầu như trong mọi khoảnh khắc đời thường nam diễn viên cũng đều gắn bó không rời với món phụ kiện tối giản này.



Dù đội mũ che mặt nhưng biểu cảm cute chết người này là sao đây Soo Hyun ơi?!

Các fan của nam diễn viên cũng tinh ý soi ra được một chi tiết thú vị về item này. Cụ thể, đây dường như không chỉ là món đồ yêu thích của anh chàng mà rất có thể là "vía" may mắn của Kim Soo Hyun. Bởi suốt 10 năm qua anh đều sử dụng nó trong các buổi đọc kịch bản phim của mình, và may mắn chúng đều thành công.



10 năm qua với hàng loạt tác phẩm kinh điển của nam diễn viên có cát xê top 1 Hàn Quốc, chỉ có duy nhất 2 lần Kim Soo Hyun không đội mũ lưỡi trai đen và lần gần nhất là khi gặp nữ chính Kim Ji Won.

Thậm chí, trong cộng đồng fan couple của cặp đôi còn xem đây là một "ẩn ý" vui nhộn, bởi mỗi lần nam diễn viên đi gặp "người ấy" đều chăm chỉ bỏ mũ, duỗi tóc rất cẩn thận.

Kim Soo Hyun có mái tóc xoăn tự nhiên nên hầu như anh đều phải duỗi tóc nếu không muốn muốn đội mũ.