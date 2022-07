Kim Seon Ho vừa nhập viện, Shin Min Ah lại khoe ảnh tái ngộ hội Hometown Cha-Cha-Cha

Cách đây gần 1 năm, Hometown Cha-Cha-Cha của Kim Seon Ho và Shin Min Ah là tựa phim healing gây sốt màn ảnh Hàn. Bộ phim giúp các diễn viên đến gần hơn với khán giả toàn châu Á, đáng tiếc là sau gần 1 năm, quá nhiều biến động xảy ra khiến khán giả khó lòng có thể được nhìn thấy các thành viên "làng Gongjin" tụ họp.

Ekip Hometown Cha-Cha-Cha từng có khoảng thời gian ý nghĩa bên nhau

Mới đây, nữ chính của phim - Shin Min Ah đã chia sẻ hình ảnh gặp lại "hội chị em" Hometown Cha-Cha-Cha. Cụ thể cô đã có mặt ở buổi công diễn vở nhạc kịch Four Minutes, có sự tham gia của ba diễn viên là Cha Chung Hwa, Gong Min Jeung và Lee Bong Ryeon, các mảnh ghép đã cùng cô làm nên thành công của Hometown Cha-Cha-Cha. Có thể thấy dù phim đã hết khá lâu nhưng Shin Min Ah vẫn rất thân thiết với các bạn diễn, cô không ngại bỏ thời gian để tới ủng hộ hội chị em.

Shin Min Ah ăn mặc đơn giản tới ủng hộ ba đồng nghiệp

Thời điểm Shin Min Ah tới xem vở kịch của hội chị em Hometown Cha-Cha-Cha cũng là lúc Kim Seon Ho tái xuất sân khấu với vở kịch Touch The Void. Đây là lần đầu tiên anh chính thức tái xuất với vai trò một diễn viên sau lùm xùm với bạn gái cũ. Đáng nói hơn khi mới đây anh còn phải nhập viện, lý do được tiết lộ là do tâm lý bất ổn, quá căng thẳng khiến hệ miễn dịch suy giảm dẫn tới chứng zona thần kinh. Khán giả rất lo ngại cho tình trạng của Kim Seon Ho hiện tại và đặt ra câu hỏi liệu lúc nào anh mới đủ tự tin và sức khỏe để chính thức tái xuất mạnh mẽ trên màn ảnh.

Kim Seon Ho chọn tái xuất trên sân khấu kịch thay vì màn ảnh

Chứng kiến Shin Min Ah tới vở kịch của các bạn diễn Hometown Cha-Cha-Cha, khán giả hi vọng cô cũng sẽ dành thời gian để tới ủng hộ Kim Seon Ho tại vở Touch The Void. Nhiều người cũng đặt ra câu hỏi rằng liệu sau những biến cố mà Kim Seon Ho vừa trải qua, các "thành viên làng Gongjin" có còn giữ liên lạc với anh?

