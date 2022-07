“Thần Sấm” Chris Hemsworth yếu ớt khi không có Marvel?

Sự nghiệp diễn xuất của Chris Hemsworth bắt đầu từ năm 2002 tại Australia với hàng loạt vai phụ trong các dự án truyền hình. Năm 2004, anh có vai diễn lớn đầu tiên trong series truyền hình Home and Away tại quê nhà. Thành công từ vai diễn này đã tiếp sức cho Hemsworth dấn thân vào Hollywood tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đầu thập niên 2010, cơ hội đến trong hình dáng một vị thần Bắc Âu với cây búa tầm sét bước ra từ truyện tranh Marvel.



Thor chắp cánh cho sự nghiệp của Chris Hemsworth

Theo Collider, thời điểm Marvel Studios bắt tay tìm kiếm gương mặt thủ vai Thor, nhiều tài tử cơ bắp của Hollywood đã ghi danh, nhưng không có Chris Hemsworth, bởi nam diễn viên khi ấy vẫn chưa tìm được công ty đại diện tại Mỹ. Tới khi Hemsworth có cơ hội thử vai, anh bị các đạo diễn tuyển trạch đánh trượt. Trong thời gian này, cậu em trai Liam Hemsworth đã vào đến vòng ghi hình thử cho vai Thor và được Marvel Studios thông qua.

Tạo hình khoa học gia của Chris Hemsworth trong tác phẩm thể loại hành động, khoa học viễn tưởng nhan đề Spiderhead

Tuy nhiên, may mắn mỉm cười vào phút chót với Chris Hemsworth khi công ty quản lý của anh đã tác động đến Kevin Feige, đề nghị cho tài năng trẻ thêm một cơ hội. Chris Hemsworth thử vai Thor lần thứ hai khi đang ghi hình cho phim kinh dị The Cabin in the Woods (2011) cùng Joss Whedon - người sau này sẽ ngồi ghế đạo diễn hai phần phim Avengers (2012) và Avengers: Age of Ultron (2015). Trên phim trường, Hemsworth đã được Whedon và đạo diễn Drew Goddard "phụ đạo" để chuẩn bị cho màn thử vai. Lần này, ngôi sao người Australia đã thành công.

Phần phim Thor đầu tiên với Hemsworth thủ vai chính ra rạp năm 2011. Thor là siêu anh hùng thứ hai của biệt đội Avengers được làm phim riêng. Tới nay, siêu anh hùng đã có bốn phim riêng và xuất hiện trong 5 tác phẩm khác của Marvel Studios. Từ chỗ vị thần mờ nhạt của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, sau Thor: Ragnarok (2017), Thor đã tỏa sáng, trở thành siêu anh hùng với khả năng tấu hài siêu hạng.

Anh võ biền, sến sẩm, đôi khi yếu đuối, chân tay đi trước đầu óc nhưng lại mắc bệnh lắm lời. Nhưng anh cũng là con người chính trực với tấm lòng bác ái bao la. Hình ảnh này đã nhanh chóng thay thế bóng dáng vị thần Bắc Âu u tối, phải gồng mình để trở nên cứng cỏi trước kia. Nói ngắn gọn, dưới thời của đạo diễn Taika Waititi, Thor đã tìm được cách tiếp thị hình ảnh phù hợp hơn với khán giả, và sẽ tiếp tục là cây hài được yêu thích của MCU.

Thành công của Vũ trụ Điện ảnh Marvel nói chung và Thor nói riêng chính là bệ phóng tên tuổi có một không hai cho Chris Hemsworth. Thần Sấm đánh dấu lần đầu tiên tài tử người Australia có một vai nam chính điện ảnh. Lần đầu thử sức, Hemsworth đã được tin tưởng trao cho vị trí ngôi sao một dự án bom tấn dài hơi.

Nhờ Thor, Chris Hemsworth không còn là thanh niên tóc vàng điển trai với hình thể vạm vỡ chuyên trị các vai phụ. Anh đã có cơ hội nhận vai nam chính trong nhiều phim điện ảnh Hollywood, không ít phim trong số này đã thành công để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Chris Hemsworth còn lại gì ngoài Vũ trụ Marvel?

Thor là tấm vé vàng đưa Chris Hemsworth lên hàng siêu sao toàn cầu, nhưng hào quang của nó không thể khỏa lấp khoảng trống trong diễn xuất của tài tử. Trước khi tới Mỹ, Hemsworth mới là một ngôi sao trẻ nhiều triển vọng tại quê nhà. Vai diễn đáng nhớ duy nhất của anh khi ấy nằm trong một TV series tâm lý xã hội dài hàng ngàn tập, được sản xuất và phát sóng theo lối dây chuyền công nghiệp. Hemsworth cũng từng thất bại trong lần đầu tiên tham gia casting cho bộ phim.

Từ ngày lập nghiệp tại Hollywood, ngoài loạt phim siêu anh hùng, Chris Hemsworth đã hóa thân thành nam chính của hàng chục dự án điện ảnh. Không ít trong số này là những phim kinh phí lớn như Snow White and the Huntsman (2012), Ghostbusters (2016), The Huntsman: Winter’s War (2016) hay Men In Black: International (2019). Các tác phẩm mang lại cho anh cơ hội hợp tác cùng nhiều gương mặt với tài diễn xuất đã được công nhận như Charlize Theron, Emily Blunt, Daniel Brühl...

Gia tài điện ảnh của Hemsworth đến lúc này, ngoài phim Marvel, đa phần chỉ là những dự án điện ảnh với chất lượng trung bình. Red Dawn (2012), Blackhat (2015), 12 Strong (2018) và Extraction (2020) đánh dấu bốn lần Chris Hemsworth hóa thân thành cùng một kiểu anh hùng cơ bắp, chỉ khác hoàn cảnh xuất thân và bối cảnh của nhiệm vụ. Điểm chung tiếp theo của chùm phim này là chúng đều chưa nhận được cái gật đầu từ giới phê bình, với 12 Strong và Extraction được đánh giá tích cực hơn.

Những lần hóa thân lạ lẫm của Chris Hemsworth trong Bad Times at the El Royale và Ghostbusters

Xen giữa chùm phim tầm trung vô thưởng vô phạt, Hemsworth cũng có một số tác phẩm được giới phê bình đánh giá tích cực như Ghostbusters (2016), Bad Times at the El Royale (2018) và Rush (2013)... Trong đó, Ghostbusters giới thiệu với khán giả hình ảnh Chris Hemsworth tóc vàng hoe mà khán giả sẽ chóng gặp lại trong Thor: Ragnarok sau này. Bad Times at the El Royale tiếp tục là lần thử sức thành công khi ngôi sao Australia hóa thân thành một kẻ phản diện ngạo mạn, vĩ cuồng tự coi mình là đấng toàn năng. Nhưng danh tiếng khiêm tốn của loạt phim với khán giả đại chúng vẫn chưa giúp Hemsworth thành công xây dựng hình ảnh người diễn viên với khả năng hóa thân đa dạng.

Ngược lại, sau chừng ấy năm gắn bó với Hollywood, Chris Hemsworth đang bị đóng khung vào hình ảnh các chiến binh can trường, một lính đánh thuê anh dũng hoặc người thủ lĩnh không bao giờ lùi bước. Ngôi sao cơ bắp chưa thể vượt ra khỏi lằn ranh của thể loại phim hành động giả tưởng. Anh đang rơi vào thế kẹt của nhiều ngôi sao cơ bắp khác - hình thể hoàn mỹ khiến họ lạc lõng với bối cảnh hiện thực, chưa đề cập đến khả năng nhập vai hạn chế ngăn cản họ hòa mình vào những câu chuyện nặng màu chính kịch, tâm lý.

Trong Thor: Love & Thunder, hạn chế trong diễn xuất của Chris Hemsworth một lần nữa bị lộ ra khi đứng cạnh hai tên tuổi Christian Bale và Natalie Portman. Sau những màn tấu hài rộn rã, Thor phải đứng trước hàng loạt biển đổi cảm xúc nội tâm phức tạp. Thế nhưng, trong phút giờ bi kịch nhất, biểu cảm của Hemsworth khiến khán giả lo ngại anh sẵn sàng cười phá lên "tôi chỉ đang đùa đấy" bất kỳ lúc nào.

Hemsworth tụt hậu so với bạn diễn trong MCU?

Chris Hemsworth là nam diễn viên có vốn diễn xuất khiêm tốn nhất trong dàn diễn viên thủ vai các thành viên của biệt đội Avengers. Những người còn lại gồm Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo và Jeremy Renner. Họ đều là những nghệ sĩ đã có thời gian dài hoạt động tại Hollywood, bỏ túi nhiều vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Avengers: Endgame (2019) là một cột mốc quan trọng với nhóm diễn viên, bởi từ đó về sau, họ chỉ còn là các vai phụ trên sân khấu MCU thay vì các trụ cột.

Sau Avengers: Endgame (2019), Robert Downey Jr., Chris Evans và Scarlett Johansson đã nói lời chia tay với Vũ trụ Điện ảnh Marvel, sẵn sàng cho những bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp. Mark Ruffalo và Jeremy Renner đều trở lại với vai diễn trong một số series trên Disney+ với sứ mệnh dìu dắt các siêu anh hùng trẻ tuổi - tương lai của MCU.

Hậu MCU, Robert Downey Jr. có khoảng thời gian chật vật để thoát khỏi cái bóng của Iron Man. Thất bại của Dr Dolittle (2020) đã buộc tài tử phải trì hoãn ngày trở lại màn ảnh rộng. Ngôi sao tập trung vào những công việc phía sau hậu trường. Tương lai, Downey Jr. sẽ trở lại trong dự án phim tiểu sử Oppenheimer của đạo diễn tài danh Christopher Nolan. Ngoài ra, nam diễn viên cũng sẵn sàng trở lại với phần 3 của thương hiệu trinh thám Sherlock Holmes được khán giả chờ đợi từ năm 2011. Anh cũng đảm nhận một vai trong TV series thể loại chính kịch The Sympathizer.

Ngay trong năm 2019, Chris Evans đã có động thái làm mới mình khi thủ vai gã đích tôn bất hảo trong bộ phim trinh thám Knives Out. Hình tượng nhân vật này hoàn toàn đối lập với vai diễn Captain America kinh điển của anh chỉ vài tháng trước đó. Bước sang năm 2020, tài diễn xuất của Evans một lần nữa được tung hô khi anh thủ vai người cha có con trai bị tình nghi giết người trong TV series Defending Jacob. Sắp tới, Evans tiếp tục hóa thân thành phản diện trong dự án phim chuyển thể The Gray Man phát hành trực tuyến.

Với Chris Hemsworth, hành trình của anh với MCU chắc chắn còn dài. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản "Thần Sấm" nhận lời góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh khác. Trên thực tế, ba năm qua, Hemsworth đóng phim rất chăm chỉ. Năm 2019 anh có Men In Black: International, 2020 là Extraction và 2022 là Spiderhead. Cả ba đều là các tác phẩm hành động.

Chris Hemsworth bị đóng khung trong các vai người hùng phim hành động

Men In Black: International giống một bản ăn theo của Thor: Ragnarok khi đưa trở lại màn ảnh Hemsworth và Tessa Thompson trong vai hai người đồng nghiệp nhận nhiệm vụ cứu thế giới khỏi hiểm nguy mang tầm vũ trụ. Vụ giải cứu con tin trong Extraction cũ kỹ, giống những phim hành động thập niên 1990 và đòi hỏi duy nhất ở Hemsworth kỹ năng vận động thô.

Tác phẩm mới nhất, Spiderhead, đánh dấu nỗ lực làm mới mình của Hemsworth khi vào vai một nhà khoa học điên đang vận hành một thử nghiệm thuốc mới lên con người. Tấm áo không làm nên thầy tu. Tương tự, mặc sơ mi và đeo kính gọng vàng không thể khiến Chris Hemsworth tỏa ra phong thái của một nhà khoa học. Dù diễn xuất của Hemsworth không bị chê trách (ngược lại, nhiều cây bút phê bình coi đây là điểm mạnh của phim), kịch bản yếu và mạch phim trúc trắc đã khiến Spiderhead bị cả giới phê bình và khán giả quay lưng.

Chris Hemsworth vừa đóng máy phần hậu truyện của Extraction và đang ghi hình cho Furiosa - tiền truyện của thương hiệu Mad Max. Những hình ảnh đầu tiên từ hậu trường phim vừa được tiết lộ cho thấy nhân vật của tài tử tiếp tục là một chiến binh râu tóc rậm rạp - nhưng lần này sẽ màu hung đỏ thay vì vàng. Sau đó, Hemsworth sẽ đóng phim tiểu sử về đô vật Hulk Hogan.

Với Extraction và Furiosa, Hemsworth tiếp tục đóng kiểu vai quen thuộc, trong các dự án phim quy mô bom tấn đã có sẵn danh tiếng với khán giả. Điều này với anh có thể coi như "cá gặp nước". Ngược lại, bộ phim tiểu sử Hulk Hogan có thể là một bước ngoặt cho sự nghiệp của ngôi sao cơ bắp, chứng minh anh thực sự biết diễn xuất thay vì chỉ đơn thuần khoe cơ bắp trên màn ảnh.

