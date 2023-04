Kim Jong Kook được chẩn đoán mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, từng muốn rời bỏ Hàn Quốc

Trong tập phát sóng của chương trình My Little Old Boy, khán giả vô cùng bất ngờ trước cuộc trò chuyện của Kim Jong Kook cùng bác sĩ tâm lý. Cụ thể, nam nghệ sĩ đã tới một buổi tư vấn tâm lý và được bác sĩ yêu cầu vẽ bức tranh chân dung của bản thân.

Ngay sau khi bức vẽ được hoàn thiện, bác sĩ đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe tâm lý của "Người Năng Lực". Ông cho biết: "Đây là dấu hiệu của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Anh vẽ các nét xếp chồng lên nhau để tạo ra một bức tranh hoàn hảo thay vì chỉ một nét đơn giản. Thậm chí, anh cũng ám ảnh với sự đối xứng vì anh vẽ ngay chính giữa tờ giấy. Người vẽ bức tranh này rất nhạy cảm, thậm chí còn có ham muốn về mọi thứ".

Bác sĩ tâm lý cũng nhận biết được các dấu hiệu đặc trưng của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế từ Kim Jong Kook như thói quen sạch sẽ, ngăn nắp. Thậm chí, nam nghệ sĩ có xu hướng không thoải mái và tức giận khi mọi thứ không được để đúng chỗ, không thích người khác chạm vào đồ của mình. Ông chia sẻ: "Người này có nguyên tắc riêng của họ và áp đặt chúng lên những người xung quanh".

Trong buổi tư vấn tâm lý, Kim Jong Kook cũng chia sẻ về lý do bản thân vẫn cố gắng làm việc không ngừng nghỉ trong những năm qua. Nam nghệ sĩ cho biết: "Tôi không có bất kì ham muốn nào về vật chất. Tôi chỉ kiếm tiền mà không biết mình được bao nhiêu. Lý do tôi làm việc chăm chỉ là để một ngày nào đó sử dụng số tiền này cho vợ con tôi. Nhưng đã một lần bất chợt tôi nghĩ rốt cuộc mình đang sống vì điều gì".

Kim Jong Kook thậm chí đã có ý định từ bỏ cuộc sống hào quang tại Hàn Quốc để sang Mỹ mở phòng gym

Đáp lại những băn khoăn của Kim Jong Kook, bác sĩ tâm lý chia sẻ: "Người có tính cách như anh Jong Kook luôn cảm thấy tội lỗi và lo lắng ngay cả khi được nghỉ ngơi hay vui chơi. Trước hết, anh cần phải tập luyện có kế hoạch và nghỉ ngơi đều đặn. Cũng giống như việc lập thời gian biểu tập luyện, anh phải tìm ra lý do tại sao anh đang sống. Nếu anh đang nghĩ đến vợ tương lai, anh sẽ biết bản thân mình đang làm gì."

Kim Jong Kook là một trong những ngôi sao truyền hình hàng đầu của Hàn Quốc với sự nghiệp rực rỡ ở hai mảng gameshow và ca nhạc. Nam nghệ sĩ là một người sống có quy tắc và kỷ luật và đây cũng có thể là lý do tại sao chàng Hổ vẫn lẻ bóng ở độ tuổi tứ tuần. Những chia sẻ của bác sĩ tâm lý phần nào giải tỏa được những lo lắng trong lòng Jong Kook, giúp nam nghệ sĩ có cái nhìn tích cực hơn trong cuộc sống tương lai.

Nguồn: Running Man Vietsub