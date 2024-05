Nữ ca sĩ bất ngờ tuyên bố kết hôn và lên chức mẹ cùng lúc sau 3 năm “mất tích” khỏi showbiz

Sáng 5/4, tờ Osen đưa tin nữ ca sĩ Hàn Quốc Anda (cựu gà YG) trở thành tâm điểm chú ý khi bất ngờ tuyên bố đã cưới chồng và lên chức mẹ ở tuổi 33. Thông tin Anda gây xôn xao mạng xã hội xứ kim chi, âu cũng là bởi nữ nghệ sĩ đã mất hút khỏi làng giải trí Kbiz suốt 3 năm qua kể từ khi rời khỏi YG.

Trên trang cá nhân, Anda đăng tâm thư xác nhận thông tin đã kết hôn do truyền thông đăng tải. Theo lời nữ ca sĩ, cô lần đầu gặp gỡ ông xã hồi năm 2023 và quyết định tiến tới hôn nhân vào mùa đông cùng năm.

Anda bất ngờ tuyên bố đã kết hôn và có con sau 3 năm mất hút khỏi showbiz Hàn Quốc

Tâm thư của Anda như sau:

"Xin chào mọi người, tôi là Anda đây. Chắc các bạn phải cảm thấy lo lắng lắm vì không còn đọc được tin tức về tôi trong 1 thời gian dài. Đã lâu lắm rồi tin tức về tôi mới xuất hiện, vậy mà tôi lại khiến các bạn cảm thấy bất ngờ như vậy. Tôi tự hỏi mình nên mở lời với các bạn như thế nào. Tôi từng muốn cập nhật thông tin về album hoặc 1 dự án âm nhạc. Nhưng rồi giờ đây tôi lại cảm thấy có lỗi với người hâm mộ vì thông báo tin kết hôn đầy bất ngờ. Tôi và người bạn đời đã cùng chào đón 1 thiên thần bé nhỏ. Tôi gặp ông xã hồi năm 2023. Và chúng tôi đã chính thức về chung 1 nhà vào mùa đông năm ngoái. Tôi không thể trì hoãn việc thông báo tin tức kết hôn thêm nữa, nên mới lấy đủ dũng khí để xác nhận mọi chuyện với các bạn. Trong vai trò ca sĩ đồng thời là người vợ, người mẹ trong gia đình, tôi đã sẵn sàng bắt đầu chương thứ 2 của cuộc đời".

Loạt hình cưới của Anda đã nhanh chóng trở nên viral trên mạng xã hội xứ củ sâm mới đây. Người đẹp diện váy trắng tinh khôi, khoe nhan sắc quyến rũ ở tuổi 30

Trong không gian lãng mạn, nữ ca sĩ 9X và ông xã trao cho nhau ánh mắt tình tứ, khiến netizen liên tưởng tới 1 tấm poster phim

Cặp đôi nắm tay tình tứ trước ống kính, toát lên bầu không khí ngập tràn hạnh phúc. Anda còn gây ấn tượng với vóc dáng đáng ngưỡng mộ ở độ tuổi U35

Anda tên thật là Won Min Ji, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc hồi năm 2012 với tư cách ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Cô ký hợp đồng với công ty quản lý Esteem Entertainment trước khi đầu quân về dưới trướng YG vào năm 2018. Nhưng cách đây 3 năm, Anda bất ngờ tuyên bố rời khỏi YG để tìm bến đỗ mới. Trong suốt sự nghiệp, nữ nghệ sĩ gây chú ý với 1 số sản phẩm âm nhạc như What You Waiting For, Moonlight, Touch...

Người đẹp đã hoạt động được hơn 10 năm trong làng giải trí Kbiz

Nguồn: Allkpop, Koreaboo