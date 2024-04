Kim Ji Won trượt đề cử Baeksang 2024, netizen chia phe tranh cãi

Ngày 8/4, Ban tổ chức Baeksang Arts Awards đã chính thức công bố danh sách những tác phẩm và cá nhân xuất sắc được đề cử năm nay. Trong đó, với màn thể hiện đáng chú ý trong Queen of Tears, việc Kim Ji Won vắng mặt ở hạng mục Nữ chính xuất sắc mảng phim truyền hình lập tực trở thành chủ đề được đông đảo khán giả quan tâm. Bài viết về việc cô trượt đề cử leo lên top 2 trending tại Hàn Quốc trong ngày. Chủ đề này cũng thu hút hơn 1,2 triệu lượt đọc trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Kim Ji Won gây tiếc nuối khi vắng mặt tại đề cử Baeksang Arts Awards 2024.

Theo OSEN, nhiều khán giả tỏ ra khó hiểu khi chỉ nam chính Kim Soo Hyun của Queen of Tears được đề cử trong khi Kim Ji Won bị ngó lơ. Một số chỉ ra rằng màn thể hiện nhân vật Hong Hae In đã giúp cô đứng đầu danh sách những ngôi sao hot nhất ở mảng phim chiếu mạng tại Hàn Quốc suốt 2 tuần liên tiếp trong tháng 3.



Các ứng cử viên được chọn năm nay là những phim truyền hình/phim chiếu mạng, chương trình truyền hình và phim điện ảnh phát hành từ ngày 1/4/2023 đến ngày 31/3/2024. Các dự án đã phát hành ít nhất 4 tập hoặc hơn 1/3 số tập cũng được xem xét tranh giải.

Màn thể hiện của Kim Ji Won trong Queen of Tears được nhiều khán giả yêu thích.

Một số netizen khác cho rằng việc Kim Ji Won vắng mặt tại đề cử năm nay do hạng mục nữ chính có quá nhiều ứng viên ấn tượng. Những ngôi sao khác được vinh danh là Ra Mi Ran (The Good Bad Mother), An Eun Jin (My Dearest), Uhm Jung Hwa (Doctor Cha), Honey Lee (Knight Flower) và Lim Ji Yeon (Lies Hidden in My Garden).



Những ngôi sao được đề cử Nữ chính xuất sắc mảng phim truyền hình tại Baeksang 2024.





Một số ý kiến của netizen về việc Kim Ji Won trượt đề của Baeksang 2024: - Có thể để phim chiếu hết rồi sang năm cân nhắc hãy cho vào đề cử được không Baeksang ơi. Phim còn đang chiếu mà như vậy cảm thấy lỗ quá. Chúng tôi còn muốn nhìn thấy anh chị đi thảm đỏ chung. - Thôi năm nay chị không may mắn với giải nhưng bù lại được lòng người hâm mộ. Truyền thông luôn hướng về chị. - Tóm lại là chị Ji Won đang rất được đón nhân ở cả Trung và Hàn. - Cũng là 1 tiếc nuối, nhưng năm nay diễn viên nữ cạnh tranh quá mà. - Phim đang viral nên mọi người chú ý chứ vai này còn nhẹ đô so với dàn đề cử năm nay. Tôi thấy trong 5 đề cử đó có 1 đề cử của Lim Ji Yeon thấy cấn cấn. Cứ tưởng Kim Tae Ri chắc chắn có 1 vé. Cơ mà chị này từng thắng rồi nên cũng đỡ tiếc.