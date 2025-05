Kim Ji Won, Lý Hiện như cô dâu chú rể tại event beauty: Thần thái rạng ngời hút mọi ống kính zoom cận

Sau thành công vang dội của Queen of Tears , Kim Ji Won không chỉ thăng hạng diễn xuất mà còn trở thành gương mặt được săn đón hàng đầu trong giới thời trang và làm đẹp. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, khí chất sang chảnh cùng thần thái ngày càng cuốn hút, mỹ nhân sinh năm 1992 luôn khiến công chúng “lụi tim” mỗi lần xuất hiện. Mới đây, Kim Ji Won tiếp tục được truyền thông săn đón khi trở thành tâm điểm tại triển lãm The Whoo Vision House: Connect to Tomorrow của thương hiệu The Whoo được tổ chức ở Thượng Hải (Trung Quốc). Đặc biệt, sự kiện còn có sự góp mặt của Lý Hiện - mỹ nam sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo của Cbiz.

Kim Ji Won thu hút mọi ánh nhìn ngay từ khi xuất hiện. (Nguồn: Weibo)

Lựa chọn tạo hình nữ tính, thanh tao nhưng không kém phần sang trọng trong mẫu váy trắng cổ yếm phom dáng suông dài, Kim Ji Won "đốn tim" người hâm mộ với vóc dáng mảnh mai cùng visual trong trẻo. Nữ diễn viên lựa chọn trang sức vô cùng tối giản để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên, không trang điểm cầu kỳ vẫn nổi bật. Kiểu tóc buộc nửa nhẹ nhàng kết hợp với layout makeup tông hồng càng khiến visual cô thêm bùng nổ, làm nên loạt khoảnh khắc xuất thần.

Tạo hình đơn giản nhưng xinh xuất sắc của Kim Ji Won tại event The Whoo.

Qua ống kính cam thường, thậm chí zoom cận mặt, Kim Ji Won vẫn ghi điểm với làn da trắng sáng cùng đường nét thanh tú, hài hòa.

Lý Hiện đúng chuẩn bạch mã hoàng tử trong bộ suit sắng tối giản, lịch lãm. Nam thần xứ Trung khoe trọn vẻ đẹp điển trai, nam tính cùng thần thái cuốn hút trong mọi góc chụp. Kiểu tóc vuốt cũng rất phù hợp với gương mặt góc cạnh của Lý Hiện, vừa và đủ để có 1 tạo hình 10 điểm visual. Màn xuất hiện cùng lúc trong outfit nguyên cây trắng như cô dâu, chú rể của Kim Ji Won và Lý Hiện bỗng biến event của The Whoo thành khung cảnh đám cưới nhẹ nhàng, trang trọng.

Tông màu trắng giúp Lý Hiện càng thêm đẹp trai ngút ngàn. Ở nhiều ảnh chụp, mỹ nam trông chẳng khác nào chú rể đang chuẩn bị đi đón cô dâu của đời mình.