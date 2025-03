Tối 15/3/2025, Jennie tổ chức show diễn quảng bá album mới The Ruby Experience tại Seoul, Hàn Quốc. Đây cũng là lần đầu Jennie quảng bá toàn bộ album tại quê nhà sau hơn 1 tuần phát hành. Ở năm thứ 9, nữ thần tượng ngày nào còn là "công chúa YG" đã đánh dấu 1 vai trò mới - nghệ sĩ độc lập tự quản lý sự nghiệp của chính mình, ra mắt album đầu tay RUBY tự sáng tác, sản xuất.

Jennie tại show The Ruby Experience tối 15/3 - Seoul, Hàn Quốc

Jennie xúc động trước sự ủng hộ mà người hâm mộ

So với 3 show diễn táo bạo ở Mỹ, lần này Jennie trở về Hàn đã có sự cân chỉnh nhất định về trang phục biểu diễn và vũ đạo. Không hổ danh là "it-girl số 1 Hàn Quốc", Jennie cứ xuất hiện là chiếm hết spotlight nhờ phong cách thú vị và thần thái ngôi sao áp đảo. Xuyên suốt show diễn, Jennie nhiều lần dừng lại tâm sự với fan. Cô xúc động trước sự ủng hộ mà người hâm mộ dành cho mình suốt gần 10 năm qua, và không ngờ bản thân đã đi xa đến thế.

Mẹ và bạn thân Chahee có mặt tại show ủng hộ Jennie

Là show diễn quan trọng trong sự nghiệp solo của Jennie, cô nàng được mẹ và nhiều đồng nghiệp thân thiết đến ủng hộ. Mẹ Jennie xuất hiện ở khán đài, gây chú ý nhờ khí chất sang chảnh khó lẫn. Đáng chú ý, cô bạn thân Chahee của Jennie cũng xuất hiện. Cả hai từng gắn bó như hình với bóng, nhưng bẵng đi một thời gian không còn tương tác.

Trong album RUBY, track cuối cùng - twin được đồn đoán là viết về tình bạn với Chahee. Biểu diễn ca khúc twin, nhiều fan nhận ra Jennie âm thầm đổi phần lời "twin, twin" thành "swim, swim" (trong tiếng Hàn là Sooyoung - tên thật của Chahee).

Đại hội Kbiz tại show của Jennie: Hyeri, MC Yoo Jae Suk, Daesung (BIGBANG), Seungyoon - Seunghoon (WINNER), Dino (SEVENTEEN), Irene - Yeri (Red Velvet), MEOVV, NewJeans, Go Kyung Pyo, Sohee (Wonder Girls), Lee Donghwi, Zico, BIBI, Jung Hoyeon, Bambam (GOT7),...

Đặc biệt, show The Ruby Experience gây choáng khi như một đại hội showbiz thu nhỏ. Trên khán đài, fan liên tục bắt gặp idol, diễn viên và nhiều người nổi tiếng đến dự. Điểm qua có thể kể đến như Kim Ji Won, Hyeri, MC Yoo Jae Suk, Daesung (BIGBANG), Seungyoon - Seunghoon (WINNER), Dino (SEVENTEEN), Irene - Yeri (Red Velvet), MEOVV, NewJeans, Go Kyung Pyo, Sohee (Wonder Girls), Lee Donghwi, Zico, BIBI, Jung Hoyeon, Bambam (GOT7),...

Kim Ji Won gây chú ý với thần sắc vui vẻ ở show Jennie, sau khi bị "réo tên" trong scandal liên quan đến Kim Soo Hyun

Màn lộ diện của Kim Ji Won tại show Jennie gây bất ngờ. Những ngày qua, Kim Ji Won bị "réo tên" trong scandal tình ái của Kim Soo Hyun. Kênh YouTube "bóc phốt" Kim Soo Hyun tố Kim Ji Won là lý do khiến cố diễn viên Kim Sae Ron đau lòng, dẫn đến cái kết cực đoan. Nhìn Kim Ji Won vẫn vui vẻ tận hưởng show diễn, ủng hộ đồng nghiệp, các fan phần nào yên tâm hơn.

Rosé cosplay Jennie trên đường đến show The Ruby Experience

Biểu cảm "tẻn tẻn" khiến fan cười bò

"Trùm cuối" không ai khác chính là Rosé. Giọng ca chính BLACKPINK hoá fangirl đích thực, liên tục chia sẻ hành trình "đu show" của cô chị Jennie. Ngay từ sớm, Rosé đã check-in trên đường đi đến show, "cosplay" Jennie hát các ca khúc trong album mới. Biểu cảm hài hước của Rosé khiến dân tình "cười bò".

Rosé quẩy Mantra trên khán đài, fan xịn nhất của Jennie là đây!

Đến giờ G, Rosé ghi lại biển lightstick đỏ rực rỡ đầy ấn tượng của Jennie, còn quẩy theo vũ đạo Mantra, nhanh chóng thu về 3 triệu lượt yêu thích trên TikTok. Cuối show, "đoá hồng nước Úc" vào tận hậu trường tặng hoa hồng đỏ cho Jennie. Hai chị em gặp nhau mừng rỡ, tíu tít trò chuyện. Khoảnh khắc khiến fan vô cùng xúc động.

Rosé chúc mừng Jennie trong hậu trường, hai chị em tíu tít trò chuyện

Khoảnh khắc cực ý nghĩa với các BLINK

Rosé cũng là thành viên duy nhất đang có mặt tại Hàn Quốc để ủng hộ sự kiện quan trọng của Jennie, giữa lúc Jisoo đang vướng lịch trình fanmeeting tour châu Á ở Thái và Lisa có fansign tại Nhật. Suốt thời gian qua, BLACKPINK hoạt động solo cực năng suất. 4 cô gái liên tục di chuyển nhiều nơi trên thế giới, rất ít thời gian gặp gỡ tương tác. Do đó, đây là dịp cực kỳ đặc biệt với các BLINK.