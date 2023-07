Kim Go Eun bị bạn thân minh tinh "bóc mẽ": Cậy là nữ thần Đại học Nghệ thuật Hàn Quốc nên lợi dụng bạn?

Ngày 28/7, nữ minh tinh Kim Go Eun bất ngờ xuất hiện trong video với tựa đề Cách để vượt qua nỗi buồn, câu chuyện được Kim Go Eun kể lại trên kênh YouTube Aglory. Ngồi lại nói chuyện với 3 host của chương trình, nữ diễn viên kể lại tất thảy về sự nghiệp, khó khăn về tinh thần và cả những câu chuyện hài hước trong cuộc đời mình. Dàn MC còn gọi cho 1 vị khách đặc biệt đáng lẽ sẽ xuất hiện cùng Kim Go Eun, đó chính là nữ diễn viên Ahn Eun Jin - gương mặt mới nổi nhờ cú hit màn ảnh nhỏ toàn cầu The Good Bad Mother.

Được biết, cả 2 ngôi sao là bạn bè thân thiết, cùng từng học chung lớp ở trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Đáng chú ý, MC chương trình gọi điện và hỏi Ahn Eun Jin hé lộ bí mật chưa từng ai biết của Kim Go Eun. Và không phụ sự mong đợi, nữ diễn viên họ Ahn bất ngờ mở đầu câu chuyện bằng "teaser" cực bắt tai, khẳng định Kim Go Eun từng "lợi dụng" ở trường: "Nếu hé lộ mọi chuyện kỹ càng từ góc độ nhìn nhận của tôi thì hồi đó, vì độ nổi tiếng vượt trội của cậu ấy, tôi đã phải chạy theo cậu ấy không biết bao nhiên lần... Cảm giác như hồi đó, cậu ấy lợi dụng tôi vậy, giờ nghĩ lại mới thấy đúng".

Ahn Eun Jin hé lộ câu chuyện quá khứ của Kim Go Eun và khiến dàn host của chương trình thích thú

Thích thú vì câu chuyện Ahn Eun Jin định kể, dàn host của chương trình ngóng chờ diễn biến tiếp theo và tưởng rằng Kim Go Eun sẽ bị "bóc phốt" tại đây. Hoá ra, Ahn Eun Jin lại tiết lộ rằng hồi đó "nàng thơ của Lee Min Ho" quá nổi tiếng ở trường đại học nên có rất nhiều tiền bối nam tiếp cận Eun Jin để tìm cách biết được tình hình của Go Eun.

MC còn vừa đùa vừa hỏi liệu Kim Go Eun có phải cố tình nói dối là đi chơi cùng Ahn Eun Jin để hẹn hò với những chàng trai khác hay không. Nữ minh tinh không khỏi lúng túng nhưng cũng bật cười sau đó vì được Ahn Eun Jin bênh trước câu hỏi của MC: "Cậu ấy đi với em suốt mà". Hoá ra, mỹ nhân The Good Bad Mother chỉ muốn đùa vui và lồng ghép lời khen ngợi về danh tiếng lẫy lừng của cô bạn vào câu chuyện khi MC muốn "moi" thêm tin từ cô.

Nói cụ thể hơn về tình bạn giữa Kim Go Eun và Ahn Eun Jin, cả hai đều học chung lớp thứ 10 của trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, tốt nghiệp ngành diễn xuất. Kim Go Eun từng trong top 3 nữ thần của ngôi trường này, vô cùng nổi tiếng trong số các sinh viên tại đây.

Kim Go Eun vốn nổi tiếng từ khi đi học nhờ nhan sắc, tài năng vượt trội trong cả trường trung học lẫn đại học. Cô nàng từng được gọi là nữ thần của Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc

Nguồn: Koreaboo