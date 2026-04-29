Kiếp nạn của phụ huynh mùa nghỉ lễ: Mẹ mới ngủ 1 giấc, con đi nhặt ve chai kiếm 10.000 đồng mua thạch dừa

Kỳ nghỉ lễ dài vốn là khoảng thời gian mà nhiều gia đình mong chờ khi người lớn được nghỉ ngơi, trẻ con được xả hơi sau những ngày học tập căng thẳng. Thế nhưng, thực tế lại đôi khi lại không như tưởng tượng.

Khi lịch học tạm dừng, nhịp sinh hoạt bị đảo lộn, cũng là lúc nhiều phụ huynh bắt đầu bước vào một “chuỗi ngày thử thách” đúng nghĩa. Trẻ con rảnh rỗi, năng lượng dư thừa, trí tò mò được kích hoạt tối đa và chỉ cần người lớn lơ là một chút thôi, là hàng loạt tình huống dở khóc dở cười có thể xảy ra.

Mới đây, một bà mẹ đã chia sẻ câu chuyện khiến cộng đồng mạng vừa buồn cười vừa… thấy quen:

“CÓ THỂ ĐỪNG NGHỈ LỄ NỮA ĐƯỢC KHÔNG?

Con tôi nó thực hiện nhiệm vụ của hệ thống. Mẹ say ngủ có tí thôi mà chị dẫn em, hai đứa chúng nó đi nhặt ve chai cả buổi chiều bán được 10.000 đồng đi mua thạch dừa.

Trong khi nhà đầy sữa, bánh bông lan, KitKat ??? Ai cứu tôi đi, không một ngày yên ổn”.

Chỉ một khoảnh khắc “say ngủ có tí thôi”của mẹ, hai đứa trẻ đã kịp “lập team khởi nghiệp”, đi nhặt ve chai cả buổi chiều, bán được 10.000 đồng rồi hí hửng mua thạch dừa. Điều khiến người mẹ “bất lực” không chỉ là hành động tự phát ấy, mà còn là nghịch lý rằng trong khi ở nhà đồ ăn vặt không thiếu, các con vẫn chọn cách “ra đời bươn chải” để kiếm tiền tiêu riêng.

Hai chị em trong câu chuyện. (Ảnh: Hoàng Mai Anh)

Câu chuyện nhanh chóng khiến nhiều phụ huynh bật cười vì… quá giống hoàn cảnh của mình. Kỳ nghỉ lễ, thay vì yên bình, lại trở thành khoảng thời gian mà người lớn phải “căng não” trông con, còn trẻ thì liên tục nghĩ ra những “dự án” không ai ngờ được:

- Tính ra thì thay vì đi xin tiền mẹ thì bé nó đã biết ra đời bươn chải kiếm tiền mua thạch dừa là quá OK rồi còn gì, trưởng thành quá chừng.

- Đọc xong không biết nên cười hay nên lo. Mới nghỉ lễ ngày đầu mà đã đi làm thêm rồi, vài hôm nữa chắc mở luôn công ty thu mua ve chai.

- Trẻ con đúng là không bao giờ thiếu ý tưởng. Người lớn chỉ cần ngủ trưa một giấc là tụi nhỏ có thể viết xong kịch bản phiêu lưu sinh tồn luôn.

- Hồi nhỏ mình cũng vậy, nhà có đồ ăn nhưng cứ thích tự đi kiếm tiền tiêu mới thấy oách. Tâm lý này chắc đứa nào cũng từng trải qua.

- Ít nhất là con biết giá trị đồng tiền rồi đó mẹ ơi, 10.000 đồng không nhiều nhưng là công sức cả buổi chiều, đáng nhớ lắm.

- Nghe thì buồn cười nhưng cũng hơi lo thật, nghỉ lễ mà không quản lý là tụi nhỏ dễ đi xa khỏi tầm mắt lắm.

- Kiểu này không phải nghỉ lễ nữa, mà là đi làm thêm luôn rồi.

Thực tế, không phải gia đình nào cũng chọn đi du lịch trong dịp nghỉ lễ. Nhưng nếu để trẻ “tự do hoàn toàn”, rất dễ dẫn đến những tình huống ngoài tầm kiểm soát. Thay vì vậy, phụ huynh có thể chủ động sắp xếp các hoạt động vừa vui, vừa giúp con phát triển kỹ năng:

Tạo lịch sinh hoạt nhẹ nhàng để con có định hướng trong ngày

Kỳ nghỉ không có nghĩa là buông lỏng hoàn toàn. Ba mẹ có thể cùng con lên một lịch trình đơn giản như giờ chơi, giờ đọc sách, giờ vận động… Điều này giúp trẻ không bị “rảnh quá hóa nghịch”, đồng thời hình thành thói quen quản lý thời gian ngay từ nhỏ.

Khuyến khích các hoạt động trải nghiệm

Thay vì để trẻ “tự nghĩ trò chơi”, phụ huynh có thể gợi ý các hoạt động an toàn như vẽ tranh, làm đồ thủ công, trồng cây, nấu ăn đơn giản… Những trải nghiệm này vừa giúp trẻ sáng tạo, vừa hạn chế những “phi vụ bất ngờ” như đi nhặt ve chai cả buổi chiều.

Dành thời gian đồng hành thay vì chỉ giám sát

Điều trẻ cần trong kỳ nghỉ không chỉ là sự quản lý, mà còn là sự kết nối. Một buổi chơi cùng con, một lần cùng nhau nấu ăn hay đơn giản là trò chuyện… sẽ giúp trẻ cảm thấy được quan tâm, từ đó ít tìm đến những “cuộc phiêu lưu” bên ngoài hơn.